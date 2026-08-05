Blokada Odessy. Rosyjskie ataki z powietrza, ryzyko dla korytarza zbożowego i wycofanie Hapag‑Lloyd z czarnomorskich portów

Uderzenia rakietowe na Odessę

Rosyjskie siły zbrojne - 4 sierpnia 2026 roku - przeprowadziły uderzenie rakietowe na obrzeża Odessy, celując w "zatłoczony obszar" w okolicy lokalnego targowiska. W wyniku tego ataku zniszczona została infrastruktura cywilna, a służby ratunkowe prowadziły działania na miejscu przy wciąż niepełnych danych o liczbie ofiar i skali szkód. Wcześniej tego samego dnia zgłoszono, że w odrębnym ataku na cywilną infrastrukturę w obwodzie odeskim dwie osoby zostały ranne.

Analizy ośrodków badawczych wskazują, że od połowy grudnia trwa największa dotąd kampania przeciw infrastrukturze krytycznej Odessy, łącząca użycie pocisków manewrujących i balistycznych z atakami różnych systemów bezzałogowych na porty i sieć energetyczną. Odessa opisywana jest jako "martwy punkt" na energetycznej mapie Ukrainy – region łatwy do odcięcia od reszty kraju, gdzie ponowne uruchomienie systemu po dużym uderzeniu liczy się często w tygodniach, a pełna odbudowa w latach.

Rosja prowadzi naloty systemami bezzałogowcowymi z wielu kierunków, w dzień i w nocy, dążąc do przeciążenia ukraińskiej obrony powietrznej. Obrona Odessy wykorzystuje w tych warunkach także doraźnie przystosowane samoloty szkolno‑treningowe Jak‑52, które służą do zwalczania wolniejszych rosyjskich bezzałogowców. Maszyny nie były projektowane do działań bojowych, lecz ich doposażenie w uzbrojenie, uzupełnia naziemne środki obrony, nie zastępując jednak systemów zdolnych do zwalczania pocisków balistycznych i manewrujących.

Te same źródła zwracają uwagę na serię uderzeń w szlaki alternatywne jeszcze pod koniec ubiegłego roku: drogę Odessa–Reni, most w Majakach nad Dniestrem oraz porty naddunajskie, co wpisuje się w próbę zakłócenia zarówno ruchu statków, jak i transportu drogowego oraz kolejowego z Besarabią i państwami UE.

Korytarz zbożowy bez ruchu i ostrzeżenia o głodzie

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że 22 lipca przez korytarz zbożowy nie przepłynął ani jeden cywilny statek, co wiąże z serią rosyjskich ataków na statki handlowe. Według jego relacji w poprzednich dniach Rosja zaatakowała co najmniej trzy jednostki handlowe, powodując straty wśród członków cywilnych załóg. Minister Andrij Sybiha określił te działania jako "terror ekonomiczny i humanitarny" oraz ostrzegł, że dalsze uderzenia mogą doprowadzić do wzrostu cen żywności i ryzyka głodu w państwach Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.

Ukraina zwróciła się o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ na 27 lipca, wzywając szczególnie państwa dotknięte skutkami ataków do żądania, by Rosja zaprzestała uderzeń na swobodę żeglugi na Morzu Czarnym. W wypowiedzi Andrija Sybihy pojawia się też wprost stwierdzenie, że "żadne państwo nie ma prawa skazywać świata na głód", co wzmacnia polityczny nacisk na działania ONZ.

Spadek eksportu zboża i napięcie w portach "Wielkiej Odessy"

Wiceprzewodniczący Ukrainian Agri Council Denys Marczuk wskazał, że brak przywrócenia funkcjonowania morskiego korytarza w najbliższych miesiącach grozi sektorowi rolnemu Ukrainy niedoborem kapitału obrotowego, brakiem pojemności magazynowej i ryzykiem bankructwa części przedsiębiorstw. Według prezentowanych danych bardzo niewiele nowych statków zawija obecnie do portów "Wielkiej Odessy", a większość obsługiwanych jednostek to statki, które przypłynęły wcześniej z już zawartymi kontraktami frachtowymi.

Ukraina planowała wyeksportować drogą morską ponad 2,5 mln ton zboża w lipcu, podczas gdy faktyczny eksport osiągnął dotąd jedynie nieco ponad 1 mln ton, co pokazuje skalę konsekwencji przerwania szlaku. Gazowiec "Gas Lisbon" (IMO: 9267974), eksponujący banderę Liberii, płynący do portu Reni, po ataku, zapalił się w u wybrzeży Rumunii, co dodatkowo podkreśla ryzyko dla statków kierowanych do naddunajskich portów.

Autor: Marynarka Wojenna Ukrainy/ Facebook

Decyzja Hapag‑Lloyd o zawieszeniu feederów do portów regionu Odessy

Przedsiębiorstwo logistyczne Hapag‑Lloyd poinformowało, że z powodu ciągłego pogarszania się sytuacji bezpieczeństwa w regionie Odessy operatorzy feederów tymczasowo zawiesili zawijanie statków do ukraińskich portów w Czarnomorsku, Odessie i Piwdennym do odwołania. Chodzi o usługi feederowe – krótkie połączenia obsługiwane przez mniejsze kontenerowce, łączące porty regionu Odessy z większymi portami‑hubami, gdzie ładunek przejmują duże jednostki. W komunikacie podkreślono, że wobec braku dostępnych połączeń feederowych ładunki pierwotnie kierowane do tych portów mogą wymagać wyładunku w alternatywnych lokalizacjach, zależnie od możliwości operacyjnych i oceny bezpieczeństwa.

Port Reni (UN/LOCODE: UARNI) u ujścia Dunaju jest obecnie oceniany jako preferowany alternatywny cel dla ładunków do Ukrainy, tam gdzie jest to operacyjnie możliwe. W przypadkach, gdy wyładunek w Reni jest niewykonalny z przyczyn operacyjnych lub komercyjnych, rozważane są zmiany destynacji do portów w Rumunii lub Polsce.

Autor: Wojciech M. Salwiński

Kampania przeciw rosyjskiej żegludze energetycznej

Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy (ukr. Сили Безпілотних Систем Збройних Сил України) prowadzą skoordynowaną kampanię przeciw jednostkom powiązanym z rosyjskim sektorem energetycznym na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Dowódca sił bezzałogowych Robert "Madziar" Browdi poinformował o uderzeniu w cztery rosyjskie tankowce na tych akwenach, wskazując na udział 9. Batalionu "Kairos" 414. Brygady "Ptaki Madziara" w ramach operacji pk. "MoLoChKa".

Według przedstawionych danych od 6 lipca 2026 roku w ramach tej operacji zaatakowano łącznie 205 rosyjskich jednostek handlowych, a uderzenia mogą być powiązane z ponownym uruchomieniem największego rosyjskiego terminalu naftowego na Morzu Czarnym – Szeszcharis – po wcześniejszym wstrzymaniu działalności wskutek intensyfikacji ukraińskich ataków na rosyjskie jednostki. Konsorcjum Caspian Pipeline odnotowało trafienie tankowca "Nissos Sifnos" (IMO: 9884045) eksponującego banderę Wysp Marshalla, gdzie pożar na pokładzie mdoprowadził do zatrzymania operacji załadunkowych ropy, oraz atak na tankowiec "Marathi" (IMO: 9772357) pod maltańską banderą w odległości ok. 11 km od terminalu.

Analiza wskazuje, że konsekwencją tej kampanii jest poważny niedobór jednostek do eksportu węgla przez Morze Czarne. Liczba dostępnych masowców spadła do 97 jednostek na koniec lipca, co oznacza 28‑procentowy spadek w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Spadek wiąże się z odmową ubezpieczycieli pokrywania ryzyka dla statków działających na akwenach Morza Czarnego i Morza Azowskiego, przekierowaniem dużych jednostek na inne trasy oraz odsunięciem mniejszych statków do czasu poprawy sytuacji. W efekcie rosyjscy eksporterzy nie zawarli w minionym tygodniu ani jednej umowy eksportowej na węgiel z wykorzystaniem Morza Czarnego.

Znaczenie portów czarnomorskich w ukraińskim handlu

Analizy transportowe i statystyczne wskazują, że droga morska pozostaje zasadniczym kanałem ukraińskiego eksportu, mimo rozbudowy korytarzy lądowych. W 2025 roku ukraińskie porty Morza Czarnego obsłużyły ok. 73,3 mln ton ładunków wobec 8,9 mln ton w portach nad Dunajem, co pokazuje różnicę skali pomiędzy "Wielką Odessą" a zapleczem naddunajskim. Od uruchomienia ukraińskiego korytarza czarnomorskiego w sierpniu 2023 roku do połowy 2024 roku korytarzem tym wyeksportowano ok. 64,4 mln ton ładunków, z czego ok. 43,5 mln ton stanowiło zboże, przy 2379 obsłużonych statkach.

UNCTAD i inne instytucje wskazują, że udział transportu morskiego w wartości ukraińskiego eksportu pozostał kluczowy: przed inwazją około 62 procent eksportu obsługiwano przez porty morskie, po częściowym przełamaniu blokady w 2024 roku droga morska odpowiadała za niemal połowę wartości eksportu. Równolegle korytarze lądowe i tzw. "Solidarity Lanes" przejęły ok. 40 procent wolumenu zbóż i produktów rolno‑spożywczych, jednak porty czarnomorskie wciąż obsługują większość ładunków masowych, których nie da się łatwo przenieść na kolej i drogi.

Konsekwencje dla bezpieczeństwa żeglugi i polityki

Rosyjskie uderzenia rakietowe i bezałogowcowe na Odessę oraz presja na jednostki w korytarzu zbożowym przekładają się bezpośrednio na decyzje armatorów, co potwierdza zarówno wstrzymanie ruchu przez dużych przewoźników, jak i formalne zawieszenie połączeń feederowych przez Hapag‑Lloyd. Jednocześnie ukraińska kampania przeciw rosyjskiej żegludze energetycznej ogranicza dostęp Rosji do flot masowych i tankowców, podnosząc koszty eksportu i zmuszając do przenoszenia ładunków na inne trasy.

Statystyki przeładunków pokazują, że nawet przy wykorzystaniu portów naddunajskich Ukraina nie jest w stanie całkowicie zastąpić potencjału portów czarnomorskich, co rodzi ryzyko dla zdolności eksportowych sektora rolnego i dla stabilności globalnych rynków żywności. W tym kontekście działania dyplomatyczne Kijowa – od wniosków do RB ONZ po próby zaangażowania Turcji – pozostają istotnym uzupełnieniem działań militarnych na Morzu Czarnym.W obecnej fazie konfliktu o Morze Czarne presja na Odessę, korytarz zbożowy i jednostki energetyczne pokazuje, że rosyjska kampania przeciw żegludze handlowej pozostaje jednym z głównych narzędzi wpływu na zdolności eksportowe Ukrainy i bezpieczeństwo żywnościowe jej partnerów.