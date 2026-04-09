MESKO z rekordową liczbą projektów. PIORUN x4 i miliardowe inwestycje w produkcję rakiet

MESKO, część PGZ, realizuje rekordową liczbę projektów, zwiększając produkcję rakiet PIORUN z 300 do 1300 rocznie do 2025 roku.

Spółka uniezależnia Polskę od zagranicznych dostawców, budując nowoczesne linie produkcyjne amunicji i rakiet.

Wzrost produkcji wiąże się z utworzeniem 500 nowych miejsc pracy do 2025 roku.

W tym roku spółka realizuje rekordową w swojej historii liczbę projektów. Jednym z celów, które dzięki nim wypełnia jest zapewnienie Polsce suwerenności produkcji i maksymalne uniezależnienie się od zagranicznych dostaw. Mówił o tym wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, w środę 1 kwietnia, podczas ostatniej wizyty w MESKO, gdzie podpisana została umowa między spółką a Polską Grupą Zbrojeniową dotycząca realizacji programu obrony przeciwlotniczej NAREW.

- Dzisiejsza umowa jest bardzo ważna z wielu powodów, a jednym z nich jest to, że oprócz wytworzenia samego produktu zdobywamy umiejętności jego serwisowania i rozwijania tu w kraju, bez uzależniania się od dostawców zewnętrznych. To zawsze był dla nas priorytet: budowa polskiego bezpieczeństwa, zapewnienie transferu technologii i rozwój kompetencji polskiego przemysłu obronnego – podkreślał wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.

Z sześciu obecnie realizowanych projektów dwa, czyli Projekt 400 oraz Projekt 44,7, które miały swój początek odpowiednio w 2019 i 2015 notowały wieloletnie opóźnienia. Dopiero w roku 2024, kiedy powołało nowy zarząd, prace zdecydowanie przyspieszyły. Od 2024 roku zdynamizowano i zwiększono produkcję rakiet o ponad 100 procent w Projekcie PIORUN. A w 2025 i 2026 roku spółka MESKO przystąpiła do dwóch kolejnych przedsięwzięć, czyli Projektu 155 oraz Programu NAREW. Najszybsze efekty działań spółki widać w Projekcie 400.

PROJEKT 400

To trzy zadania, na które składają się inwestycje w produkcję prochów i amunicji wielkokalibrowej w Pionkach, inwestycje w produkcję amunicji mało i średniokalibrowej oraz inwestycje w rozwój produkcji rakiet przeciwlotniczych w Skarżysku - Kamiennej. Wartość tego projektu wynosi 651,254 mln zł, w tym 150 mln zł ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Termin zakończenia to grudzień 2026.

Już w czerwcu ubiegłego roku w Skarżysku - Kamiennej oddano nowoczesną hale produkcyjną z nowymi liniami technologicznymi do produkcji amunicji małokalibrowej. Jak mówiła na jej otwarciu prezes MESKO Renata Gruszczyńska, dzięki temu liczba produkowanej amunicji wzrosła do 250 mln sztuk rocznie.

– Już dziś oznacza to produkcję miliona nabojów każdego dnia roboczego. To nie tylko wzrost skali. To również wzrost jakości, niezawodności i bezpieczeństwa. To ważny filar projektu 400 – kompleksowego programu modernizacji MESKO, współfinansowanego ze środków państwa. Naszym finalnym celem jest stworzenie nowoczesnej, w pełni niezależnej bazy produkcyjnej amunicji mało-, średnio- i wielkokalibrowej, rakiet, prochów oraz łusek – podkreślała. I dodała: - Dzięki tej inwestycji rośnie nie tylko rola zakładów jako dostawcy polskiej armii, ale stają się one coraz bardziej liczącym graczem na rynkach międzynarodowych. Produkcja, którą opieramy w zdecydowanej większości na krajowych komponentach, zwiększa odporność łańcucha dostaw, czyni nas niezależnymi od zewnętrznych dostawców.

Dzięki projektowi 400 skokowo zwiększono również produkcję rakiet PIORUN, z 300 w 2019 roku do około 1 300 w 2025.

Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku

PROJEKT 44,7

Obejmuje procesy modernizacyjne produkcji prochu i amunicji w oddziale MESKO w Pionkach, a ich wartość to niemal 76 mln zł. Spółka MESKO ze środków własnych zakupiła nieruchomości, które pozwalają na rozbudowę zakładu, oddała do użytku zmodernizowane hale i nowe linie technologiczne. Prawie wszystkie etapy projektu zostały pomyślnie zakończone, całość gotowa ma być na koniec tego roku.

PROJEKT 155

Dotyczy inwestycji w produkcję korpusów do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, która jest najbardziej pożądaną obecnie amunicją, bo używaną we wszystkich krajach NATO. W ramach realizacji projektu spółka otrzymała wsparcie w kwocie 887 mln 200 tys. zł. z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2024 roku, jego pełne cele osiągnięte zostaną w 2028 roku.

PROJEKT PPZR PIORUN

Celem tego projektu jest zwiększenie mocy produkcyjnych zestawów rakietowych PIORUN i PIORUN 2. W ramach realizowanego projektu inwestycyjnego MESKO S.A. uzyska zwiększony poziom zdolności produkcyjnych poprzez zakup gruntów z budynkami produkcyjnymi oraz budowę nowych obiektów na posiadanym terenie. Planowane jest stopniowe dojście do zakładanych zdolności produkcyjnych do ponad 2 500 sztuk rocznie PIORUNA na koniec 2028 r.

PROGRAM NAREW

To najnowsze przedsięwzięcie spółki MESKO, która znajduje się w składzie Konsorcjum PGZ-NAREW. Jego zadaniem jest produkcja rakiet przeciwlotniczych CAMM-ER. Po stronie MESKO leży odpowiedzialność za budowę silnika rakietowego oraz głowicy fragmentującej pocisków, co oznacza pozyskanie technologii oraz wiedzy od partnera zagranicznego, tj. brytyjskiej MBDA-UK, budowę potencjału przemysłowego, zarządzanie projektem oraz integrację systemu przez polski przemysł obronny. Wartość tego projektu szacuje się na ok. 400 mln zł. Inwestycja rozpoczyna się w tym roku, a jej zakończenie zaplanowano na 2030 rok.

Program NAREW ma na celu ochronę infrastruktury kraju, wojska oraz strategicznych obiektów przed atakami z powietrza. Będzie odpowiedzialny za uzupełnienie osłony pomiędzy systemami bardzo krótkiego zasięgu, takimi jak PILICA z rakietami PIORUN, a systemami średniego zasięgu jak WISŁA, z rakietami Patriot.

Kolejnym przedsięwzięciem spółki MESKO w trakcie realizacji jest uruchomienie produkcji komponentów oraz ładunków modułowych do amunicji 155 mm w zakładzie w Pionkach. Podobnie jak ciągłe prace badawczo – rozwojowe, dotyczące inwestycji w ramach programów MON, m.in. WISŁA II, HOMAR, MIECZNIK czy AMUNICJA 120 mm i 155 mm APR.

Te wszystkie przedsięwzięcia wymagają ogromnego zaangażowania, nakładu pracy, a co za tym idzie także dodatkowego zatrudnienia. MESKO S.A. należy do jednego z największych pracodawców w województwie świętokrzyskim. O znaczeniu zakładu mówiła, także 1 kwietnia w siedzibie MESKO, Marzena Okła - Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Senioralnej i posłanka ze Skarżyska - Kamiennej.

- W 2023 roku zatrudnienie w spółce - 2700 osób, w 2025 już 3200. Wiem, że w tym roku we wszystkich oddziałach spółki przyjętych zostanie kolejnych 300 pracowników. Oczywiście, wzrost zatrudnienia determinują kolejne inwestycje w przemysł obronny w związku z zagrożeniem wojną, ale przy takim wyzwaniu trzeba też wykazać się umiejętnościami strategicznego myślenia i wieloma umiejętnościami. Nasz rząd, resortowe ministerstwa, zarząd PGZ i zarząd MESKO potrafią odpowiedzieć na takie potrzeby państwa. To daje nam poczucie bezpieczeństwa – podkreślała posłanka Marzena Okła – Drewnowicz.

Na podstawie informacji prasowej MESKO S.A.