MESKO S.A. zwiększa produkcję amunicji 155 mm. Inwestycja za blisko 887 mln zł wzmocni polski przemysł obronny

MESKO S.A. podkreśla, że produkcja amunicji 155 mm opiera się na własnych zdolnościach technologicznych, a nie na imporcie gotowych podzespołów. Zdecydowana większość komponentów pochodzi od polskich producentów, a cały proces – od wytworzenia elementów, przez montaż, aż po finalne badania – odbywa się w zakładach MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, Kraśniku, Bolechowie i Pionkach. Produkcja korpusów od kęsów stalowych do gotowego wyrobu amunicji 155 mm opiera się na surowcach pozyskiwanych w polskim przemyśle.

Projekt 400 i Projekt 44,7: Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę

Symbolicznym wyznacznikiem zmian jest tempo, w jakim obecny zarząd MESKO doprowadza do realizacji inwestycji, które przez lata pozostawały w impasie. Projekt 400 obejmuje budowę nowych hal, instalację ponad tysiąca nowoczesnych maszyn i linii technologicznych oraz modernizację infrastruktury w Skarżysku-Kamiennej i Pionkach. Dzięki temu produkcja amunicji małokalibrowej wzrośnie pięciokrotnie – do 250 mln sztuk rocznie – a część nowych mocy zostanie wykorzystana również w obszarze amunicji wielkokalibrowej, w tym 155 mm.

Projekt 44,7 koncentruje się na uzyskaniu pełnej samowystarczalności w produkcji prochów. W 2024 roku uruchomiono w MESKO wytwarzanie prochu modyfikowanego, a w 2026 roku ruszy produkcja prochu wielobazowego – kluczowego składnika amunicji artyleryjskiej.

Trzy fabryki amunicji: Wspólny projekt PGZ i spółek amunicyjnych

Za kwotę 2,4 miliarda złotych Polska Grupa Zbrojeniowa wspólnie ze spółkami domeny amunicyjnej: MESKO, DEZAMET, Nitro-Chem i ZPS Gamrat zrealizuje projekt 3 fabryk amunicji. Przyznane środki pozwolą zarówno na dalszą rozbudowę, jak również powstanie nowej infrastruktury oraz linii technologicznych. Zgodnie z realizowanym harmonogramem od 2028 roku zdolności produkcyjne PGZ osiągną poziom 180 tys. sztuk amunicji, a produkcja pierwszych partii amunicji z nowych instalacji rozpocznie się już pod koniec 2027 roku.

Kraśnik: Kluczowa lokalizacja dla produkcji amunicji 155 mm

Kluczową częścią projektu będzie rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku. Planowana inwestycja obejmie m.in. zwiększenie powierzchni hali produkcyjnej do około 9 tysięcy metrów kwadratowych oraz modernizację istniejących obiektów. Prace ruszą jeszcze w tym roku, a ich zakończenie przewidziano na trzeci kwartał 2027 roku.

"MESKO S.A. zwiększy swoje zdolności produkcyjne do poziomu 100 tysięcy sztuk amunicji 155 mm rocznie. Cała grupa amunicyjna MESKO osiągnie w rezultacie potencjał do wytwarzania nawet 180 tysięcy sztuk rocznie "– informuje Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A.

Co istotne, obecny zarząd MESKO S.A. już w zeszłym roku podjął decyzję o realizacji inwestycji związanych ze zwiększaniem możliwości produkcyjnych w fabryce w Kraśniku w zakresie korpusów i den do amunicji 155 mm. W drugiej połowie 2024 roku z funduszy własnych MESKO S.A. nabyło od Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku kompleks nieruchomości składających się z trzech działek o łącznej powierzchni ok. 1,53 ha. Pozyskane tereny są wyposażone w niezbędną infrastrukturę przemysłową. Spółka zakupiła także od gminy Kraśnik działkę o powierzchni ponad 1 ha pod przestrzeń magazynową. Zawarto również umowy na zakup kolejnych urządzeń.

"Dzięki tym działaniom jesteśmy przygotowani do szybkiej i sprawnej realizacji inwestycji w ramach przyjętego harmonogramu" – podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A.

Polska amunicja: Suwerenność produkcji i krajowy łańcuch dostaw

MESKO S.A. jest obecnie jedynym w Polsce producentem korpusów do amunicji 155 mm. Cały proces produkcyjny w zakładzie w Kraśniku opiera się w stu procentach na surowcach pozyskiwanych w polskim przemyśle – poczynając od kęsów stalowych, a na farbie kończąc.

"Nie montujemy importowanych z zagranicy gotowych elementów. Wszystkie części amunicji wytwarzamy własnym sumptem na naszych liniach technologicznych przy zaangażowaniu niezwykle doświadczonej załogi. Po osiągnięciu docelowych mocy produkcyjnych nadal będziemy bazować na materiałach pochodzących z krajowego łańcucha dostaw, by zachować suwerenność produkcji. Mówiąc nieco metaforycznie: każda część amunicji wielkokalibrowej, która opuści naszą fabrykę, będzie „biało-czerwona”" – podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A.

Na podstawie komunikatu prasowego MESKO