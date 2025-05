MESKO S.A. przyspiesza: Polska armia uniezależni się od importu amunicji?

MESKO S.A. inwestuje w przyszłość polskiej armii

Obecny zarząd MESKO S.A. zdecydowanie przyspieszył realizację dwóch strategicznych zadań inwestycyjnych – „Projektu 400” oraz „Projektu 44,7” – które mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju firmy, uniezależnienia Polski od zagranicznych dostaw oraz wzmocnienia potencjału obronnego państwa. Dzięki tym inwestycjom już w 2026 roku MESKO S.A. osiągnie zdecydowanie większe zdolności produkcyjne w zakresie amunicji i rakiet oraz zdobędzie kluczowe kompetencje w obszarze produkcji prochów wielobazowych.

Renata Gruszczyńska: Przełom dla polskiego przemysłu obronnego

"Te projekty to prawdziwy przełom dla naszej Spółki, ale też dla całego krajowego przemysłu obronnego. Znacząco przyspieszyliśmy realizację opóźnionych inwestycji o strategicznym znaczeniu – zarówno w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych, jak i pozyskania kompetencji, których Polska dotąd nie posiadała. Jesteśmy na finiszu „Projektu 400”, a równolegle konsekwentnie realizujemy „Projekt 44,7”, który pozwoli w dużej mierze uniezależnić krajową produkcję amunicji od dostaw prochów z zagranicy" - podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A.

"W ciągu ostatnich miesięcy po latach marazmu nastąpił absolutny przełom, co skutkowało dużym progresem w tempie realizacji obu projektów. Kończymy inwestycje, które wzmacniają MESKO S.A. oraz zwiększają bezpieczeństwo państwa. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wkrótce otworzymy nowy rozdział w historii MESKO S.A. i całego przemysłu zbrojeniowego w Polsce" – dodaje Renata Gruszczyńska.

„Projekt 400”: Zwiększenie mocy produkcyjnych

„Projekt 400” realizowany jest od 2019 roku. Jego budżet wynosi 466,7 mln zł (w tym 400 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji przy wkładzie własnym MESKO S.A. na poziomie 66,7 mln zł). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje ponad 1000 maszyn i urządzeń oraz ponad 20 obiektów zlokalizowanych w Skarżysku-Kamiennej i Pionkach. Głównym celem zadania jest zwiększenie mocy produkcyjnych MESKO S.A. w zakresie amunicji małokalibrowej, średniokalibrowej, wielkokalibrowej oraz rakiet, jak również pozyskanie kompetencji w obszarze produkcji prochu wielobazowego oraz łuski samospalającej.

W Skarżysku-Kamiennej trwają już odbiory dwóch ostatnich budynków produkcyjnych – hali rakietowej i hali amunicyjnej – wybudowanych od zera. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem produkcja w tych obiektach ruszy w 2025 roku. Pozostałe budynki w ramach projektu zostały już wcześniej oddane do użytkowania.

W Pionkach ukończono część obiektów przeznaczonych do produkcji amunicji wielkokalibrowej. W marcu 2025 r. zakończono odbiór linii technologicznej w jednej z hal, natomiast odbiory w drugim budynku planowane są do końca drugiego kwartału 2025. Pełne zakończenie wszystkich prac budowlanych w ramach „Projektu 400” przewidziane jest na grudzień 2025 roku. Po umaszynowieniu ostatnich obiektów Spółka osiągnie docelowe zdolności produkcyjne.

Amunicja małokalibrowa: Wzrost produkcji o 500%

Produkcja amunicji małokalibrowej zwiększy się o 500% względem obecnych możliwości - do poziomu 250 mln sztuk rocznie, co daje 1 mln amunicji przypadający na dzień pracy.

„Projekt 44,7”: Produkcja prochu modyfikowanego

Równolegle realizowany „Projekt 44,7” koncentruje się na uzyskaniu zdolności do produkcji prochu modyfikowanego, potrzebnego w procesie wytwarzania amunicji różnego kalibru. MESKO S.A. posiada obecnie kompetencje do produkcji prochów jednobazowych oraz częściowo zmodyfikowanych jednobazowych. Pierwsze rezultaty projektu są już widoczne w postaci wykorzystania prochu modyfikowanego do realizacji kontraktu dla Ministerstwa Obrony Narodowej na amunicję kalibru 12,7x99 mm. Kluczowe będzie jednak planowane na 2026 rok uruchomienie produkcji prochów wielobazowych.

Niezależność i bezpieczeństwo dostaw dla polskiej armii

"Zakończenie inwestycji i uruchomienie nowoczesnych linii technologicznych w 2025 i 2026 roku pozwoli MESKO S.A. umocnić pozycję jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcji amunicji i rakiet w Europie. Spółka z jednej strony zwiększy wolumen produkcji amunicji 155 mm i innych kluczowych środków bojowych, z drugiej zaś stanie się także niezależnym producentem komponentów energetycznych – co do tej pory pozostawało całkowicie poza zasięgiem polskiego przemysłu. To uniezależni Polskę od importu surowców niezbędnych do produkcji amunicji z obcych rynków, co zagwarantuje bezpieczeństwo dostaw dla polskiej armii" – podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A.

Na podstawie komunikatu prasowego Mesko