Drabik: Piorun z punktu widzenia Mesko to punkt startowy

W czasie uroczystości wyprodukowania trzytysięcznego Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego PPZR Piorun w zakładach Mesko S.A Portal Obronny miał możliwość porozmawiania ze Zbigniewem Drabikiem, dyrektorem dywizji rakietowej w Mesko S.A. Jak powiedział w czasie rozmowy Drabik:

„Trzytysięczny Piorun z punktu widzenia Mesko, to tak naprawdę jest punktem startowym. Dlatego, że firma od momentu wybuchł konflikt na Ukrainie rozpoczęła wzmożoną produkcję rakiet Piorun. I tak sukcesywnie rok do roku zwiększaliśmy tę produkcję aż w tym 2024 roku doszliśmy do ponad tysiąca sztuk rakiet”.

W roku 2025 firma planuje utrzymać produkcje na tym samym poziomie, jak tłumaczy Drabik:

"Jesteśmy tak naprawdę w trakcie realizacji inwestycji i w planach mamy zwiększenie ilości produkowanych Piorunów od roku 2026 w górę”.

Jeśli chodzi o klientów Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego PPZR Piorun, to według słów Zbigniewa Drabika zostały wyeksportowane do Stanów Zjednoczonych, Estonii, Norwegii, Łotwy. A jeśli chodzi, gdzie mogą Pioruny trafić jeszcze, to jak powiedział Drabik:

„Zapytań ofertowych do Mesko spływa bardzo wiele, wszystko zależy od tego jak uda nam się zwiększyć nasze moce produkcyjne, dlatego że większa część produkcji w chwili obecnej jest zarezerwowana dla naszego polskiego MON-u i to jest nasz główny odbiorca. Natomiast w kolejnych latach jeśli uda nam się zwiększyć wolumen produkcyjny rakiet Piorun, będziemy w stanie eksportować do krajów, które w chwili obecnej pytają, a są to kraje europejskie, azjatyckie oraz kraje afrykańskie co też się zdarzyło”.