12 lutego w zakładach Mesko S.A z okazji trzytysięcznego wyprodukowanego egzemplarza Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego PPZR Piorun uczestniczyli Minister Aktywów Państwowych Jakub Jaworowski, Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, Sekretarz Stanu w MON Paweł Bejda oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota.

Jak podkreślił Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON – "Powiedziano tu, że te rakiety sprawdził się w boju i warto przypomnieć, że to właśnie Pioruny strącały pierwsze rosyjskie śmigłowce atakujące Ukrainę. Trzytysięczny Piorun, to wielkie święto dla tej fabryki." Jak podkreślił, jest to również szansa na rozwój zakładu, ale też całego polskiego przemysłu zbrojeniowego. Paweł Bejda mówi wprost".

"Zapotrzebowanie na ten zestaw jest na świecie przepotężne. To jest szansa dla naszego przemysłu i dla tego zakładu. Dziś zagraniczni klienci najczęściej pytają właśnie o Pioruna. Nie o cenę, ale o możliwości produkcyjne. Dlatego wierzę, że już niedługo będziemy obchodzi 5 tysięcy Piorunów. Potem 10 tysięcy."

Prezes Mesko Renata Gruszczyńska w czasie uroczystości przekazała, że firma Mesko w 2024 roku osiągnęło zysk netto w wysokości 235 mln zł. W 2023 roku było to 59 mln zł. Jak powiedział Gruszczyńska:

"Jest to nasz flagowy produkt, który jest pożądany na całym świecie. Mało można znaleźć produktów, które mogą z nim konkurować. Sprzedajemy nie tylko do Europy, ale też do Stanów Zjednoczonych".

Prezes dodała także, że moce produkcyjne firmy są zwiększane.

Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podkreślił, że "Mesko jest przykładem dobrze rozwijającej się polskiej zbrojeniówki. Silny przemysł to wsparcie dla naszej obronności. Mesko to przykład tego, jaki powinien być polski przemysł zbrojeniowy: niezależny, nowoczesny, efektywny" - mówił Gołota.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy PPZR Piorun to opracowany w Polsce i wprowadzony do służby w 2019 roku przenośny zestaw przeciwlotniczy, który stanowi rozwinięcie nieco starszego systemu Grom. Piorun to klasyczny MANPADS, czyli ręczna wyrzutnia przeciwlotniczych pocisków rakietowych, naprowadzanych na źródło ciepła. Czujnik podczerwieni jest chłodzony, co zwiększa skuteczność śledzenia celu. Rakieta posiada zapalnik zbliżeniowy i głowicę wybuchową zapewniające wysoką skuteczność zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i pocisków skrzydlatych. Zasięg skuteczny pocisku wynosi 8 km.

Wyrzutnie Piorun znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Polski, Ukrainy i obecnie również Estonii oraz Litwy. W 2023 roku zamówienie na PPZR Piorun złożyły również siły zbrojne Norwegii. Niewielka liczba została również wyeksportowana do USA. Zainteresowanie tym polskim systemem uzbrojenia znacznie zwiększyła ich wysoka skuteczność w walkach na Ukrainie, oraz bardzo pozytywan ocena m.in. modułu nocnego, którego nie posiadają inne przenośne wyrzutnie. Dzięki temu polskie pioruny mogły być używany o każdej porze i w warunkach obniżonej widoczności.

