Polski Piorun strzela w Norwegii. Testy ogniowe w norweskiej armii

W styczniu firma Mesko S.A. informowała, że przekazała pierwszą partię przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun do Norwegii. Realizacja dostawy była następstwem umowy zawartej w listopadzie 2023 roku. Według Agencji ds. Zaopatrywania Sił Zbrojnych (Forsvarsmateriell, FMA) wartość kontraktu jest szacowna na ok. 350 mln NOK (ok. 158 mln zł). Zgodnie z umową spółka Mesko ma dostarczyć Norwegii kilkaset rakiet Piorun oraz zestawy startowe. Do tej pory kraj ten używał Stingerów.

Po kilku miesiącach Norweskie Siły Zbrojne poinformowały na platformie X, że rozpoczęły pierwsze testy strzeleń polskich przenośnych zestawów przeciwlotniczych klasy MANPADS (ang. Man-Portable Air-Defence System) typu Piorun przez strzelców Jegerbataljonen wojsk lądowych (Hæren). W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele producenta Pioruna czyli spółki Mesko.

The Norwegian Army's first live-fire test with the new MANPADS enhances our defence against drones and helicopters. Now deployed in Finnmark, with plans to expand, Piorun forces enemies to reconsider entering Norwegian airspace. A significant boost to our layered air defence. pic.twitter.com/4igv4uEv7H— Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no) August 16, 2024

Strzelania przeprowadził nowo utworzony pododdział obrony powietrznej BLV (Med berbart luftvern). Jak napisano we wpisie broń obecnie przechodzi testy ogniowe w norweskim regionie Finnmark, graniczącym niedaleko z Rosją. Dodając „Piorun zmusza wrogów do ponownego rozważenia wejścia w norweską przestrzeń powietrzną. To znaczące wzmocnienie naszej wielowarstwowej obrony powietrznej”.

W lipcu minister Bejda informował, że Norwegia obok Polski, Litwy i Łotwy zawnioskowała o dofinansowanie w ramach europejskiego programu EDIRPA na zakupu Piorunów.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy PPZR Piorun to opracowany w Polsce i wprowadzony do służby w 2019 roku przenośny zestaw przeciwlotniczy, który stanowi rozwinięcie systemu Grom. Jest to klasyczny MANPADS, czyli ręczna wyrzutnia przeciwlotniczych pocisków rakietowych, naprowadzanych na źródło ciepła. Czujnik podczerwieni jest chłodzony, co zwiększa skuteczność śledzenia celu. Rakieta posiada zapalnik zbliżeniowy i głowicę wybuchową zapewniające wysoką skuteczność zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i pocisków skrzydlatych. Zasięg skuteczny pocisku wynosi 8 km. Piorun waży około 16,5 kg z wyrzutnią i mierzy 1,6 m długości.

Wyrzutnie Piorun znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Polski, Ukrainy i obecnie również Estonii. W 2023 roku zamówienie na PPZR Piorun złożyły również siły zbrojne Norwegii. Niewielka liczba została również wyeksportowana do USA. Zainteresowanie tym polskim systemem uzbrojenia znacznie zwiększyła ich wysoka skuteczność w walkach na Ukrainie.