Będzie wspólny zakup Polski i Litwy. Kraje zakupią polski system przeciwlotniczy Piorun

Jak powiedział Minister Obrony Narodowej Litwy Laurynas Kasčiūnas „Cieszymy się, że możemy przyłączyć się do nabycia przenośnych przeciwlotniczych zestawów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Piorun. Wzmocnienie obrony powietrznej jest jednym z głównych zadań, jakie sobie postawiliśmy. Dlatego też nadchodzący zakup cieszy, podobnie jak współpraca z naszym bliskim sojusznikiem i sąsiadującą Polską”.

🇱🇹🇵🇱 Lithuania and Poland will jointly purchase short-range mobile air defence systems PIORUN. These modern man-portable systems will enhance our air defence & strengthen cooperation with our close Ally. The @LTU_Army currently operates older 🇵🇱Grom system. pic.twitter.com/YVVBeCzx1h— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) July 25, 2024

Garda - Janusz Noga CRW Telesystem Mesko Sp. z o.o. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na razie brak wszelkich informacji o szczegółach zamówienia dot. ilości i kosztów. Wiadomo tylko tyle, że w zakupie bierze udział Litwa, Polska, a teraz według informacji ministra Pawła Bejdy na X wiemy, że chodzi także o Norwegię i Łotwę. Obecnie Litewskie Siły Zbrojne dysponują polskimi systemami przeciwlotniczymi Grom starszej generacji. W maju zeszłego roku Litwa dokupiła za 20 milionów euro zestawy Grom dla swojej armii.

Według litewskich mediów Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Litwę kilka tygodni temu i zaproponował Litwie przyłączenie się do zakupu systemów obrony powietrznej Piorun. Jak podano w komunikacie prasowym, systemy te są nabywane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z unijnego programu EDIRPA, które pozwala pokryć 10-15% wartości zakupu.

#EDIRPA - wspólne europejskie zakupyNasz 🇵🇱 produkt eksportowy #PPZR #PIORUN zgłoszony do 🇪🇺 programu, w ramach konsorcjum z krajami: 🇱🇻🇳🇴🇱🇹Czekamy na pozytywną opinię organu oceniającego.🤞 pic.twitter.com/NSOOTVUtot— Paweł Bejda (@pawelbejda) July 25, 2024

W grudniu 2016 roku, Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło umowę na zakup 1300 pocisków i 420 zestawów startowych za 932,2 mln zł brutto. A w czerwcu 2022 roku, stworzono aneks do umowy z 20 grudnia 2016 r., z firmą, który rozszerza zamówienia o kolejnych ok. 3500 pocisków i 600 zestawów startowych za ok. 3,5 mld zł brutto.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy PPZR Piorun to opracowany w Polsce i wprowadzony do służby w 2019 roku przenośny zestaw przeciwlotniczy, który stanowi rozwinięcie systemu Grom. Jest to klasyczny MANPADS, czyli ręczna wyrzutnia przeciwlotniczych pocisków rakietowych, naprowadzanych na źródło ciepła. Czujnik podczerwieni jest chłodzony, co zwiększa skuteczność śledzenia celu. Rakieta posiada zapalnik zbliżeniowy i głowicę wybuchową zapewniające wysoką skuteczność zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i pocisków skrzydlatych. Zasięg skuteczny pocisku wynosi 8 km. Piorun waży około 16,5 kg z wyrzutnią i mierzy 1,6 m długości.

Wyrzutnie Piorun znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Polski, Ukrainy i obecnie również Estonii. W 2023 roku zamówienie na PPZR Piorun złożyły również siły zbrojne Norwegii. Niewielka liczba została również wyeksportowana do USA. Zainteresowanie tym polskim systemem uzbrojenia znacznie zwiększyła ich wysoka skuteczność w walkach na Ukrainie.