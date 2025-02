Przeciwlotniczy Piorun zaprezentowany w Tajlandii. Kolejny kierunek eksportowy?

Zestaw rakietowy został zaprezentowany Królewski Siłom Zbrojnym Tajlandii. Zyskał on międzynarodowe uznanie dzięki bardzo dobrym opiniom podczas wojny w Ukrainie, w której jest wykorzystywany przez ukraińskie wojsko.

Realne pole walki pozytywnie zweryfikowało najważniejsze atrybuty systemu, którymi są skuteczność, niezawodność, wysoką jakość wykonania oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania. Obecnie PIORUN wzmacnia potencjał obronny nie tylko armii polskiej, ale także takich państw jak USA, Norwegia, Estonia, Łotwa, Ukraina i Mołdawia. Siły zbrojne krajów z całego świata również zgłaszają zainteresowanie produkowanym przez MESKO przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi.

W przeszłości, około dziewięć lat temu, Tajlandia zakupiła niemieckie zestawy przeciwlotnicze Skyguard 3, wyposażone w armaty 35 mm GDF-007 oraz programowalną amunicję AHEAD.

i Autor: PGZ Piorun na wystawie PGZ w Bułgarii

Tajlandia używa szwedzkiego zestawu RBS 70, który jest przenośnym systemem rakietowym krótkiego zasięgu, wykorzystywany przez tajlandzkie siły zbrojne do obrony przed nisko lecącymi celami. Ponadto Tajowie używają chińskiego systemu rakietowy średniego zasięgu KS-1C, będący na wyposażeniu tajlandzkiej armii, przeznaczony do zwalczania celów powietrznych na średnich wysokościach.

Piorun mógłby być ciekawym uzupełnieniem do powyższych zestawów. Gdyby taka sytuacja się ziściła, byłby to nie tylko kolejny sukces eksportowy Mesko, ale także większe wejście polskiego przemysłu zbrojeniowego na rynek azjatycki, który stwarza pewne szanse do rozwoju.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) „Piorun” to system obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją zestawu Grom. Poprzednika przewyższa zasięgiem, precyzją naprowadzania i odpornością na zakłócenia. Może zwalczać cele w dzień i w nocy. Przeznaczony jest do zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i rakiet skrzydlatych.

Rakieta dysponuje zapalnikiem wyposażonym w czujnik zbliżeniowy, pozwalającym razić cel w przypadku jego bliskiego minięcia. Zastosowano także dodatkowy celownik dzienny oraz termowizyjny, pozwalający operatorowi na efektywne użycie zestawu również w nocy. Zestaw posiada nowy mechanizm startowy pozwalający na m in. wybór: trybu pościg-spotkanie, rodzaju celu, warunków pogodowych, realizuje zapytanie swój-obcy, komunikuje się z celownikami optycznym i termowizyjnym, posiada możliwość zastosowania klucza autoryzacji. System jest przeznaczony do zwalczania celów operujących na pułapach od 10 do 4000 m, w odległości od 400 do ok. 6500 m.

W 2016 r. Wojsko Polskie zamówiło 1,3 tys. Piorunów (za prawie 1 mld zł). W 2022 r. aneksowano umowę o dostawę 600 mechanizmów startowych i 3,5 tys. rakiet (za około 3,5 mld zł).

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Polska przekazała nieujawniona liczbę takich zestawów, jako broń defensywną dla wojsk ukraińskich. Nagrania zamieszczane w mediach społecznościowych świadczą o skuteczności tej broni przeciw rosyjskim samolotom i śmigłowcom.

Sonda Czy Piorun ma szansę wejść szerzej na rynek azjatycki? Tak, to najlepszy tego typu zestaw na świecie Nie, konkurencja jest zbyt duża Nie mam zdania