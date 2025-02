Spotkaliśmy się z wiceszefem MON w zakładach Mesko, gdzie świętowano wyprodukowanie trzytysięcznego przenośnego zestawu przeciwlotniczego Piorun. W rozmowie z naszym dziennikarzem Paweł Bejda podkreślał, że jest to okazja na zwiększenie produkcji produktów takich jak Piorun. Jak powiedział - „Wszyscy wiedzą doskonale, jaką wartość stanowi Piorun i nie za bardzo nawet pytają ocenę, tylko pytają o możliwości nabycia. Spływające zamówienia i zapytania powodują, że zarząd Mesko myśli o rozszerzeniu tej produkcji. Zresztą ja cały czas im kibicuję, mówiąc - to jest właśnie ta chwila. Ta chwila, kiedy mogą na tym zarobić, mogą po prostu rozwinąć swoje skrzydła ekonomicznie, gospodarczo. Ale jednocześnie też zwiększyć bezpieczeństwo państw Unii Europejskiej”.

Paweł Bejda zwrócił uwagę, że obecna sytuacja, czyli zwiększone zakupy ze strony Wojska Polskiego, to okazja do pozyskiwania nowych technologi dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z jednej strony, aby podnieść możliwości produkcyjne i niezależność Polski w obszarach takich, jak np. amunicja artyleryjska i rakiety kierowane. Z drugiej strony tam, gdzie jego zdaniem nie można już czekać na samodzielny rozwój w kraju, gdy są gotowe rozwiązania. W tym kontekście wymienił m.in. ciężkie bojowe wozy piechoty i ciężkie transporty kołowe. Jak powiedział - "przykładem jest tu BWP Borsuk, który to projekt trwa już 12 lat" Jednocześnie podkreślił, że MON jest w ostatnie fazie negocjacji zakupu tych pojazdów i pozyska ich każdą ilość, którą będzie w stanie dostarczyć przemysł.

