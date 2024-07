Dr inż. Janusz Noga z CRW Telesystem-Mesko o Piorunie: Wojna zrewidowała podejście do sprzętu przenośnego

„Żeby wprowadzić wyrób o nowych parametrach, to musi być prowadzona praca, która będzie kierowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Nie ma innego wyjścia. Wprowadzenie tak dużej zmiany musi być pod wymaganiami MON. W związku z tym te wymagania muszą powstać i do końca muszą one przez nas być spełnione. To są prace przygotowawcze. Mam nadziej, że prace, nad Piorunem nowej generacji, będziemy mogli zacząć w miarę szybko. Bo sam proces wprowadzania zmian, to też są lata – mówi doktor inżynier Janusz Noga CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o. Był on gościem w programie „Garda” w Portalu Obronnym.

