Polska Grupa Zbrojeniowa planuje rewolucję w produkcji amunicji. Powstaną trzy fabryki

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) przedstawiła ambitny model organizacyjny dla trzech fabryk amunicji, który ma na celu zarówno rozbudowę istniejących ośrodków produkcyjnych, jak i budowę nowych linii technologicznych. PGZ zakończyła również proces analiz i negocjacji ofert w zakresie wyboru dostawcy technologii produkcji amunicji 155 mm. Grupa przystępuje obecnie do uzgodnienia szczegółowych zapisów umów z docelowym partnerem.

Jak powiedział prezes Leszkiewicz: "po analizie rynkowej wyłoniliśmy potencjalnych partnerów. Przed nami kilka tygodni negocjacji. Zależy nam na pozyskaniu technologii i pełni praw intelektualnych. Nasz cel to zapełnić magazyny wojska i uniezależnić się od dostaw zagranicznych".

Model PGZ zakłada powstanie trzech fabryk, z których każda będzie specjalizować się w innym obszarze produkcji amunicji:

Pierwsza Fabryka: Odpowiada za produkcję pocisków w technologii dotychczasowej z partiami do 100 tys. sztuk rocznie. Druga Fabryka: Nastawiona na produkcję nowej generacji pocisków dla armatohaubic, takich jak KRAB, KRAB-2 oraz K9 – do 80 tys. sztuk rocznie. Trzecia Fabryka tj. Prochownia: Zajmuje się produkcją nowej generacji prochów oraz ładunków do amunicji wielkokalibrowej.

Ponadto, obie fabryki będą nadal produkować inne rodzaje amunicji wielkokalibrowej, w tym 120 mm.

W siedzibie PGZ S.A. rozpoczął się briefing prasowy z udziałem ministra @KosiniakKamysz, na którym przedstawiamy model organizacji 3 fabryk amunicji, obejmujący rozbudowę dotychczasowych ośrodków produkcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych.

Inwestycje i harmonogram

Działania związane z realizacją zamówienia w ramach programu są prowadzone przez PGZ. Inwestycje są planowane w wysokości około 2,4 mld zł. W ramach programu realizowanego przez PGZ są planowane zakłady produkcyjne do 150-180 tys. sztuk rocznie, co jest kluczem do uzyskania efektów gospodarczych.

Harmonogram działań obejmuje realizację zamówienia w zakresie amunicji PGZ w okresie od 2028 roku, oszacowanego na poziomie produkcji do 155 mm.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że kluczowymi czynnikami branymi pod uwagę w procesie analiz i negocjacji ofert w zakresie wyboru dostawcy technologii 155 mm były:

Autonomia w zakresie produkcji

Suwerenność łańcucha dostaw

Możliwość pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i kompetencji PGZ

Istotne będą także potencjał w zakresie szerszej współpracy również w innych obszarach na rynkach zewnętrznych oraz wypracowanie modelu biznesowego, zakładającego równe warunki współpracy pomiędzy partnerami.

Wicepremier – Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił:

„Zmiana sytuacji geopolitycznej pokazała nie tylko nam, ale także naszym sojusznikom, że musimy pilnie zwiększyć zdolności w zakresie produkcji amunicji 155mm. By to osiągnąć potrzebowaliśmy strategii działań, która pozwoli na realizację tego celu. Naturalnym partnerem jest tu PGZ, który wspiera MON w procesie modernizacji technicznej armii, a jednocześnie posiada doświadczenie i kompetencje w zakresie produkcji amunicji. Teraz musimy odbudować i zwiększyć potencjał w tym zakresie. I jest to zadanie priorytetowe nie tylko dla PGZ, ale też dla nas wszystkich, bo przełoży się na bezpieczeństwo wszystkich”.

Jak mówił wicepremier: Kluczem w naszych działaniach do pełnego bezpieczeństwa jest to, jak zatytułowaliście dzisiejszą konferencję: "Pełna suwerenność w dostawach, pełna suwerenność w produkcji". Musimy to osiągnąć, żeby być bezpiecznym. Jesteśmy w najniebezpieczniejszych czasach, więc żeby w takich czasach się odnaleźć, trzeba robić wszystko, żeby budować bezpieczeństwo – realne, prawdziwe poczucie bezpieczeństwa dla obywateli i bezpieczeństwo, które wynika z naszych działań: z armii, która jest gotowa, z siły sojuszy oraz z wielkiej siły obywateli.

Jak mówił dalej Kosiniak-Kamysz:

"Nie da się tego zrobić bez własnego przemysłu zbrojeniowego i nie da się tego zrobić bez Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To jest nasz narodowy producent, jedna z największych na świecie firm, o czym świadczą choćby ostatnie wizyty w Komisji Europejskiej, gdzie w pierwszej trójce, w czwórce PGZ zabierał głos jako jeden z najważniejszych partnerów, producentów zbrojeń w Europie czy na świecie. Musimy wkroczyć jeszcze z większym impetem na rynki naszych sojuszników, bo największym dzisiaj odbiorcą jest oczywiście Wojsko Polskie".

"Gdy obejmowaliśmy rządy, jak zobaczyłem wartości, jak zobaczyłem to, ile my możemy sztuk amunicji małokalibrowej wyprodukować.... Już nie mówię o tym dużym kalibrze, o sto pięćdziesiątce piątce, o tym, który jest dzisiaj najbardziej potrzebny. Tamte liczby były zatrważające. Dzisiaj potrzebujemy wszystkich sił i środków skierować na to, żeby tak jak pan prezes Leszkiewicz powiedział, wybudować trzy fabryki amunicji w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Bardzo dziękuję za lokalizację, za to, że dzisiaj dokapitalizowany Fundusz Inicjatyw Kapitałowych, który będzie dokapitalizowywał te spółki, przelewa 2,4 miliarda na rzecz Mesko, Dezametu, Nitrochemu, Gamratu – czterech spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Produkcja amunicji dla polskiego rządu jest absolutnym priorytetem. Suwerenność produkcji amunicji dla polskiego rządu jest absolutnym priorytetem. To jest sprawa dla nas święta, to jest sprawa strategii państwa na wiele lat i dziękuję, że ten proces bardzo przyspieszył w ostatnich miesiącach. Że jest strategia i strategia jest konsekwentnie realizowana, że jest współpraca pomiędzy tymi, którzy zamawiają, czyli Ministerstwem Obrony, Agencją Uzbrojenia, wszystkimi jednostkami wojskowymi, a wykonawcami, czyli Polską Grupą Zbrojeniową i kooperantami, którzy działają na rynku prywatnym. Tak będziemy to formułować. Polska musi być suwerenna w produkcji amunicji i Polska będzie suwerenna w produkcji amunicji"- mówił dalej wicepremier.

Koncepcja trzech fabryk amunicji

Koncepcja trzech fabryk amunicji zakłada dywersyfikację produkcji i maksymalne wykorzystanie kompetencji poszczególnych zakładów.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota zaznaczył:

„Produkcja amunicji 155 mm to sprawa kluczowa dla bezpieczeństwa państwa a dla PGZ absolutny priorytet. W MAP, które sprawuje nadzór właścicielski nad PGZ ważny jest aspekt bezpieczeństwa, budowanie autonomii przemysłowej i technologicznej. Cieszę się, że przy okazji tego projektu, PGZ przechodzi intensywną transformację. Budujemy bezpieczeństwo, rozwój i kompetencje. To trzy priorytety, które mają przyświecać polskiemu, państwowemu przemysłowi zbrojeniowemu”.

Dofinansowanie i rozbudowa infrastruktury

Środki finansowe przyznane z FIK umożliwią spółkom domeny amunicyjnej rozbudowę infrastruktury, optymalizację produkcji oraz zwiększenie dostaw gotowej amunicji do Wojska Polskiego. Inwestycje będą polegać na adaptacji i rozbudowie budynków, zakupie specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji produkcji w zakładanej skali.

Trzy filary produkcji amunicji

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. – dofinansowanie kwotą 1 358 000 000 PLN z przeznaczeniem na rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji wielkokalibrowej 155 mm.

Mesko S.A. – dofinansowanie w kwocie 887 200 000 PLN pozwoli na zmodernizowanie oddziału produkcyjnego w Kraśniku, co przełoży się na zwiększenie poziomu produkcji korpusów amunicji 155 mm.

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. – dofinansowanie w kwocie 113 304 300 PLN posłuży do rozbudowy infrastruktury zakładu i linii produkcyjnych, co pozwoli co najmniej kilkukrotnie zwiększyć możliwości elaboracji amunicji wielkokalibrowej materiałami wybuchowymi.

Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” sp. z o.o. – dofinansowany kwotą 66 170 000 PLN na budowę instalacji i produkcji gazogeneratorów.