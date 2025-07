Jak przekazano w komunikacie MAP podpisano umowy inwestycyjne na dofinansowanie fabryk amunicji kalibru 155 mm. Środki trafią do:

Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. - na rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji wielkokalibrowej 155 mm. Kwota dofinansowania wyniesie 1 358 000 000 PLN;

PGZ MESKO S.A. - na zwiększenie mocy produkcyjnych korpusów 155 mm. Kwota dofinansowania wyniesie 887 200 000 PLN;

Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A. - na zakup linii technologicznych do elaboracji amunicji wielkokalibrowej 155 mm. Kwota dofinansowania wyniesie 113 304 300 PLN;

Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” sp. z o.o. - na budowę instalacji i produkcji gazogeneratorów. Kwota dofinansowania wyniesie 66 170 000 PLN.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest uniezależnienie się od zagranicznych dostawców i zbudowanie trwałej bazy dla krajowej autonomii. Ma to być krok w stronę repolonizacji przemysłu obronnego i wzmocnienia krajowych zdolności produkcyjnych.

Jak napisano w komunikacie Polskiej Grupy Zbrojeniowe: "Dzięki dofinansowaniu przyznanemu czterem spółkom domeny amunicyjnej, możliwa będzie zarówno dalsza rozbudowa, jak również powstanie nowej infrastruktury oraz linii technologicznych. Tym samym realizowana będzie koncepcja zakładająca organizację 3 fabryk amunicji w ramach PGZ".

✍️ Podpisano umowy inwestycyjne na dofinansowanie fabryk amunicji kalibru 155 mm.💰 Ponad 2,4 mld zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych trafi do czterech spółek z Grupy @PGZ_pl: Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A., @PGZ_MESKO_SA, Zakładów Chemiczne „Nitro-Chem” S.A. oraz Zakładu… pic.twitter.com/JKAF8SkBwb— Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) July 2, 2025

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski podkreślił, że wspierany jest rozwój polskiego przemysłu obronnego.

„Ministerstwo Aktywów Państwowych wspiera rozwój polskiego przemysłu obronnego, a budowa fabryk amunicji wielkokalibrowej to jeden z najważniejszych projektów specjalnych nadzorowanych przez MAP. Naszym celem jest jak najszybsze zwiększenie krajowej produkcji tego rodzaju uzbrojenia, kluczowego na współczesnym polu walki. Ponad 2,4 mld zł z FIK, które trafią do spółek z grupy PGZ już wkrótce istotnie zwiększy potencjał produkcji amunicji 155 mm. Jeszcze w tym miesiącu pierwsze transze trafią do spółek, które niezwłocznie przystąpią do realizacji biznesplanów. Ministerstwo będzie monitorować ten proces (...) Budowa fabryk amunicji wielkokalibrowej to jeden z najważniejszych projektów specjalnych nadzorowanych przez MAP. Naszym celem jest jak najszybsze zwiększenie krajowej produkcji tego rodzaju uzbrojenia, kluczowego na współczesnym polu walki. Jeszcze w tym miesiącu pierwsze transze trafią do spółek, które niezwłocznie przystąpią do realizacji biznesplanów. Ministerstwo będzie monitorować ten proces bardzo uważnie” – powiedział Jakub Jaworowski.

Jak mówił dalej:

"Przy ocenie wniosków wzięliśmy w szczególności pod uwagę fakt, że zgodnie z przedstawionymi biznesplanami całość procesu produkcji będzie odbywała się na terenie Polski. Pozwoli to na uniezależnienie się od dostawców zagranicznych i zbudowanie trwałej bazy dla krajowej autonomii. Wpisuje się to także w plan repolonizacji, a w dłuższej perspektywie – po zaspokojeniu potrzeb zgłaszanych przez Wojsko Polskie – stwarza szanse na eksport tego rodzaju amunicji" – dodał minister Jaworowski.

W drugiej połowie listopada 2024 r. weszła w życie ustawa, która umożliwiła zasilenie Funduszu Inwestycji Kapitałowych środkami w wysokości ok. 3 mld zł. Z tej kwoty 2 mld zł pochodziły z budżetu Ministra Obrony Narodowej, a pozostała część w postaci skarbowych papierów wartościowych.

Paweł Bejda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podkreślił znaczenie inwestycji.

„Dzisiejsze wydarzenie stanowi pierwszy krok do budowy fabryk amunicji 155 mm, a w przyszłości również amunicji czołgowej 120 mm w Polsce. To szczególny moment, ponieważ wprowadza bezpieczeństwo Polski na wyższy poziom, gwarantując nam niezależność przy produkcji wszystkich komponentów amunicji. Nie byłoby to możliwe bez wzorowej współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przemysł zbrojeniowy to koło zamachowe całej gospodarki Polski, a dziś otwiera się szansa, by kolejne miliardy złotych przeznaczane w przyszłości na zakup amunicji były zostawiane w polskim przemyśle. To nasz wspólny sukces” – powiedział Paweł Bejda.

"Intensywnie rozbudowujemy moce produkcyjne, zwiększamy wolumen ilościowy oraz dynamicznie pozyskujemy kompetencje i technologie do wytwarzania niezbędnych rodzajów uzbrojenia. To nasza odpowiedź przede wszystkim na diametralną zmianę sytuacji w obszarze bezpieczeństwa w Europie i związane z tym potrzeby Sił Zbrojnych RP. W planowanych i realizowanych działaniach wykorzystujemy wszelkie możliwe źródła finansowania" – wskazuje Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Adam Leszkiewicz.

Jak mówił dalej:

"Pozytywna decyzja Ministerstwa Aktywów Państwowych o uruchomieniu dofinansowania z FIK umożliwia nam pozyskanie środków na szybki i poważny wzrost mocy produkcyjnych, w tak potrzebnym segmencie amunicji 155 mm. Środki dla Dezametu, Meska, Nitro-Chemu i Gamratu będą przekute w nasze wspólne bezpieczeństwo" – podkreśla Adam Leszkiewicz.

Działania inwestycyjne w każdej spółce polegać będą na wybudowaniu niezbędnej infrastruktury – budynków i hal produkcyjnych – oraz zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń.