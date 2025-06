Wielka Brytania pomaga Korei uniezależnić się od USA. Zastąpią amerykański silnik brytyjskim w KF-21

Korea Południowa jako państwo nastawione na eksport nie chce ryzykować powtórzenia się sytuacji, jaką miała Szwecja, która chce sprzedać myśliwce Gripen do Kolumbii, przez co przez pewien czas mierzyła się z odmową sprzedaży silnika F414 z USA. Tak samo jest również KF-21 Boramae, dlatego też, żeby uniknąć podobnej sytuacji, Seul wchodzi we współprace z Brytyjczykami w tym zakresie.