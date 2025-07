Spis treści

Trzeba powiedzieć, że certyfikat przyznano niedawno, a już sprzęt ten trafia do wojska, co pokazuje jak pilna i ważna jest to potrzeba. Służby Kontrwywiadu Wojskowego potwierdziła 12 czerwca 2025 r. że nie tyle radiostacja, co cały system łączności COMP@N-Z umożliwia przetwarzanie informacji niejawnych do poziomu Zastrzeżone/NATO & EU Restricted. Co istotne, dotyczy to nie tylko komunikacji głosowej, ale też przesyłania danych w sposób nie tylko bezpieczny, ale też trudny do wykrycia i zakłócenia.

Radiostacja bezpieczna wg. SKW, NATO i UE

System COMP@N-Z opera się na radiostacji doręcznej H09-Z/1 wykorzystującej waveformy, czyli formaty komunikacji BMS IP i W2FH o zwiększonej odporności na zakłócenia. Kluczowym elementem urządzenia jest system utajnionej transmisji informacji, pozwalający na wymianę niejawnych sygnałów głosowych i danych zgodnie ze standardami NATO SCIP/STACiS (STANAG 5068) i NINE (STANAG 4787). Co równie istotne, nowe funkcjonalności udało się „wcisnąć” w standardową, dotychczas stosowaną obudowę radiostacji, co ułatwia jej użycie i szkolenie żołnierzy.

Radiostacja definiowana programowo COMP@N-Z, poza potwierdzeniem zaawansowanymi funkcjami łączności taktycznej o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, przeszła pełny proces weryfikacji obejmujący nie tylko samo urządzenie, ale także oprogramowanie, waveform (określenie, jak informacja jest przetwarzana, zabezpieczana i wyemitowana przez antenę), a także system zarządzania i generacji dokumentów kryptograficznych.

Ręczna i pojazdowa radiostacja z Gdyni

Radiostacje systemu COMP@N-Z należą do radiostacji definiowalnych programowo (SDR, Software-defined Radio), co oznacza możliwość modyfikowania jej parametrów i możliwości na poziomie oprogramowania, bez potrzeby fizycznej ingerencji w urządzenie. Ułatwia to nie tylko obsługę czy modyfikację, ale również umożliwia wprowadzenie np. zmian wynikających z rozwoju możliwości przeciwnika w zakresie wykrywania, identyfikacji, zakłócania czy dekodowania sygnały. Podnosi to znacznie bezpieczeństwo, gdyż jak pokazuje wojna na Ukrainie, w tym zakresie walka jest bezlitosna a zmiany mogą zachodzić bardzo szybko.

W skład systemu COMP@N-Z, oprócz radiostacji doręcznej, czyli osobistej, typu H-09-Z/1, wchodzi także radiostacja pojazdowa V09-Z/1, System Planowania Sieci Radiowych, System Zarządzania i Generowania Danych Kryptograficznych oraz szeroki zestaw akcesoriów (ładowarki, zasilacze, adaptery, wzmacniacze, anteny, mikrotelefony, głośniki, zestawy nagłowne i manipulatory). Całość pozwala na w pełni autonomiczne użytkowanie systemu, który zapewnia bezpieczną komunikację i wymianę danych.

System i sieć samoorganizująca

Warto wyjaśnić nieco możliwości tego rozwiązania i jego funkcjonalności. Na przykład tajemniczo brzmiący System Planowania Sieci Radiowych pozwala na planowanie i organizację łączności w sieciach dowodzenia i współdziałania na poziomie taktycznym – od szczebla brygady w dół. Oznacza to tworzenie struktury wymiany i przesyłania danych, co jest o tyle ważne, że radiostacje mogą działać też jako retransmitery, czyli pośredniczyć przekazywaniu danych w ramach sieci. Pozwala to na bezpieczna komunikację, trudną do wykrycia dzięki niewielkiej mocy, ale też na pokrycie „białych plam” na mapie, na przykład wewnątrz budynków czy w terenie górskim.

System Zarządzania i Generowania Danych Kryptograficznych odpowiedzialny jest za inicjalizację i personalizację radiostacji, generację i przygotowanie danych kryptograficznych oraz zarządzanie cyklem życia radiostacji. Co to oznacza? Że przypisuje konkretne uprzędzenie do określonej osoby, zgodnie ze stopniem i stanowiskiem udziela jej uprawnień w ramach sieci itp. Służ też do wprowadzania nowych urządzeń do sieci, uwiarygodnienia ich oraz zarządzania dostępem. W razie potrzeby można też radiostację z sieci wyłączyć, jeśli wpadnie w ręce przeciwnika. Każde urządzenie ma, podobnie jak telefon komórkowy, swój numer PIN umożliwiający zalogowanie. Posiada też możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych jednym przyciskiem lub zdalnym sygnałem.

Zgodna z Topazem i ATAK

Radiostacje COMP@N-Z mogą być częścią systemu TOPAZ-ICMS (Integrated Combat Management System) – Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką. Jest to modułowy zestaw

aplikacji klasy C4I/BMS, zaprojektowany by zapewnić dowódcom na każdym szczeblu dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki. System obejmuje m.in. moduły TOPAZ Fires – kierowania różnorodnymi środkami artylerii lufowej i rakietowej, czy TOPAZ Strike – kierowania bezzałogowymi środkami uderzenia (UCV, np. WARMATE). Gwarantuje użytkownikowi utrzymanie stałej przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem.

COMP@N-Z pozwala też na integrację z szeroko stosowaną przez siły zbrojne aplikacją ATAK (Android Team Awareness Kit) celu prezentacji danych na mapie w czasie rzeczywistym. ATAK to aplikacja na smartfony z systemem Android do tworzenia świadomości sytuacyjnej pola walki. Umożliwia użytkownikom nawigację z wykorzystaniem GPS i wizualizację danych świadomości sytuacyjnej w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie wykorzystuje infrastrukturę wtyczek i rozsyłanie danych w formacie COT (Cursor On Target).

Wprowadzenie systemu COMP@N-Z do służby w Siłach Zbrojnych RP wzmacnia nie tylko bezpieczeństwo komunikacji w wojsku, ale też pozycję Polski jako producenta nowoczesnych systemów łączności spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa w kraju, w NATO i w Unii Europejskiej. Pozycja samodzielnego wytwórcy radiostacji jest kluczowa w kontekście rosnących wymagań obronnych i zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

Żaden zagraniczny dostawca sprzętu łączności dla Sił Zbrojnych RP nie może pochwalić się uzyskaniem tak kompleksowego potwierdzenia bezpieczeństwa i zgodności z polskimi wymaganiami. To dowód na wysokie kompetencje spółki Radmor, ale też element strategii rozwoju Grupy WB, której rdzeniem jest tworzenie autorskich rozwiązań. Tylko własne wyroby mogą być bez żadnych ograniczeń produkowane, w razie potrzeby modyfikowane i bez przeszkód eksportowane. Tylko krajowe systemy gwarantują pełną narodową kontrolę nad łącznością wojskową i jej ochronę przed nieuprawnionymi ingerencjami lub zdalnym wyłączeniem.