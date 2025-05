Polski Akcent w ramach europejskiego satelity. GRUPA WB dostarcza technologie dla satelity CHIME

WB Centrum Kompozytów zrealizowała pierwszą dostawę paneli strukturalnych satelity CHIME budowanego przez Thales Alenia Space na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency). To kolejna dostawa pierwszorzędowych struktur dla platform orbitalnych z Czechowic-Dziedzic, potwierdzająca zdolności GRUPY WB do kooperacji międzynarodowej i działania w sektorze kosmicznym.

Wyprodukowane przez WB Centrum Kompozytów panele zostaną użyte do satelity obserwacyjnego CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment). Platforma posłuży do zbierania danych do tworzenia usług zarządzania rolnictwem i różnorodnością biologiczną oraz informacji dotyczących właściwości gleb.

"CHIME to kolejny satelita, który powstanie z paneli strukturalnych wyprodukowanych przez WB Centrum Kompozytów dla Thales Alenia Space. Wcześniej dostarczaliśmy struktury dla satelitów geostacjonarnych rodziny Spacebus Neo rozwijanych przez ten koncern, które używane są przez globalnych operatorów telekomunikacyjnych" – powiedział Bartłomiej Płonka, prezes WB Centrum Kompozytów.

Wchodząca w skład GRUPY WB śląska spółka jest jedynym polskim podmiotem mającym kompetencje do wykonywania zaawansowanych prac przy tworzeniu paneli strukturalnych dla platform orbitalnych. Zdolności GRUPY WB w tej branży potwierdzają liczne skuteczne wyniesienia produkowanych struktur w przestrzeń kosmiczną.

"W ramach umowy z Thales Alenia Space wyprodukujemy panele strukturalne dla dwóch satelitów w ramach misji CHIME. Nowa platforma zostanie umieszczona na orbicie geostacjonarnej. WB Centrum Kompozytów odpowiada za wykonanie pierwszorzędowych struktur wyposażonych w niezbędne komponenty, w tym elementy do kontroli termicznej w warunkach kosmicznych" – dodał prezes zakładu z Czechowic-Dziedzic.

WB Centrum Kompozytów zyskało unikalne na polskim rynku kompetencje dzięki szeroko zakrojonemu programowi transferu technologii z Thales Alenia Space. Program realizowany jest od kilku lat. Produkcja kolejnych paneli strukturalnych dla misji CHIME jest namacalnym dowodem, że transfer technologii jest udany i przynosi obopólne korzyści.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB