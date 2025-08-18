18 sierpnia rozpoczęło się spotkanie Trumpa i Zełenskiego z przywódcami europejskimi w Białym Domu. Według relacji agencji Reutersa przywódcy siedzą wokół dużego stołu i na zmianę zwracają się bezpośrednio do Trumpa.

Zelenskyy powiedział, że miał „bardzo dobre” spotkanie z Trumpem, co potwierdził również Trump.

„To naprawdę było najlepsze spotkanie. Przepraszam, a może najlepsze spotkanie będzie w przyszłości” – dodał Zełenski.

W rozmowie z prasą podczas spotkania z Trumpem, Zełenskim i europejskimi przywódcami w Białym Domu prezydent Ukrainy powiedział, że omawiali kwestie gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju.

Zełenski powiedział, że odbyli „dobrą rozmowę” z Trumpem i poruszali „wrażliwe kwestie”.

„Pierwszym z nich są gwarancje bezpieczeństwa. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obecności prezydenta Trumpa, z obecności wszystkich przywódców, a bezpieczeństwo na Ukrainie zależy od Stanów Zjednoczonych” i krajów europejskich – powiedział.

„Będziemy więcej rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa” – dodał Zełenski. „To bardzo ważne, że Stany Zjednoczone dają tak silny sygnał i są gotowe na gwarancje bezpieczeństwa”. Nie sprecyzował, na czym miałyby polegać te gwarancje bezpieczeństwa.

„Musimy powstrzymać zabijanie. Musimy powstrzymać niszczenie infrastruktury Ukrainy. To straszna wojna” – powiedział Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. Podziękował Trumpowi i powiedział, że chce „przełamać impas”.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że oferta prezydenta USA Donalda Trumpa dotycząca gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest „przełomem” w zapewnieniu potencjalnego porozumienia pokojowego dla Ukrainy.

„Fakt, że powiedziałeś: "Jestem gotów uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa", to wielki krok, to prawdziwy przełom i robi ogromną różnicę. Dziękuję ci za to” – powiedział Rutte do Trumpa podczas wielostronnego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Białym Domu.

Przemawiając wcześniej w Gabinecie Owalnym u boku Zełenskiego, Trump nie wykluczył od razu wysłania wojsk amerykańskich na Ukrainę, aby pomóc w utrzymaniu potencjalnego porozumienia pokojowego. „Damy wam o tym znać, być może jeszcze dziś” – powiedział Trump.

Ursula von der Leyen powiedziała: Jesteśmy tu, aby wspólnie z wami pracować nad sprawiedliwym i trwałym pokojem dla Ukrainy i położyć kres zabijaniu.

„Każde dziecko musi wrócić do swojej rodziny”.

President Trump Participates in a Multilateral Meeting with European Leaders https://t.co/RxlsmwMTcf— The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025

Kanclerz Merz:

„Nie wyobrażam sobie, żeby kolejne spotkanie odbyło się bez zawieszenia broni. Pracujmy nad tym i starajmy się wywierać presję na Rosję”.

Meloni „Porozmawiamy o wielu ważnych tematach. Pierwszym z nich są gwarancje bezpieczeństwa, jak upewnić się, że to się nie powtórzy, co jest warunkiem wstępnym wszelkiego rodzaju pokoju”.

Macron: „W ciągu ostatnich kilku lat bardzo ciężko pracowaliśmy, aby osiągnąć pokój, który jest trwały i silny. Dlatego idea trójstronnego spotkania jest tak ważna, ponieważ tylko w ten sposób można go naprawić”.

Zasugerował, że w ciągu najbliższych kilku tygodni może nastąpić jakieś rozwiązanie.

„Myślę, że prezydent Putin także chce znaleźć odpowiedź. Zobaczymy” – powiedział.

„Za jakiś czas, nie tak odległą przyszłość, za tydzień lub dwa, dowiemy się, czy uda nam się rozwiązać ten problem, czy też te straszne walki będą się toczyć dalej”.

Jak zwraca uwagę New York Times:

"Trump i Zełenski w swoich ostatnich wypowiedziach z Białego Domu zdawali się usuwać z dyskusji dwie najbardziej kontrowersyjne kwestie. Przywódcy zasugerowali, że dyskusje o ewentualnym zawieszeniu broni, wraz z negocjacjami terytorialnymi, powinny odbyć się podczas hipotetycznego spotkania twarzą w twarz Zełenskiego i Putina, być może z udziałem Trumpa. Trump, powiedział, że chciałby, aby takie spotkanie odbyło się szybko. Kreml jednak milczy w tej sprawie".

Prezydent Francji Emmanuel Macron rzucił pomysł, by przy stole negocjacyjnym zasiadł również europejski przywódca.

„Myślę, że w ramach kontynuacji prawdopodobnie potrzebne byłoby spotkanie czterostronne. Bo kiedy mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, mówimy o całym bezpieczeństwie kontynentu europejskiego” – powiedział.

Część publiczna spotkania dobiegła końca. Trump zasugerował, że mogliby spotkać się za zamkniętymi drzwiami przez jakiś czas, po czym powiedział, że wrócą do Gabinetu Owalnego.

Przed zamkniętą częścią spotkania Trump powiedział, że przywódcy będą musieli omówić kwestię odstąpienia ziemi przez Ukrainę.

„Musimy również omówić możliwą wymianę terytoriów, biorąc pod uwagę obecną linię frontu” – powiedział Trump, mając na myśli terytorium okupowane przez Rosję.