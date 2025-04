Grupa WB i Hanwha Aerospace podpisały kluczową umowę. Pozwoli na rozwój i produkcję pocisków rakietowych w Polsce

15 kwietnia 2025 roku w Warszawie, odbyło się podpisanie umowy między Grupą WB a Hanwha Aerospace ws. utworzenia i funkcjonowania spółki joint venture, której celem będzie rozwój i produkcja pocisków rakietowych na terenie Polski. Spółka umożliwi produkcję w Polsce pocisków rakietowych CGR-080 do południowo-koreańskich systemów artylerii rakietowej K239 Chunmoo, które kupiła Polska. Dzięki transferowi technologii i wiedzy do polskiego przemysłu, nowe pociski będą również wykorzystywane przez inne systemy rakietowe, które są na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Jak powiedział po podpisaniu umowy sekretarz stanu w MON Paweł Bejda:

"W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy drugą umowę wykonawczą na 72 sztuki wyrzutni Chunmoo. W ten sposób umowa ramowa została wypełniona łącznie 290 sztukami wyrzutni Chunmoo. Z tych 72, które będą produkowane — część w Polsce, część w Korei — 12 z nich powstanie w Korei, a 60 już w Polsce. To jest pierwszy etap przeniesienia technologii produkcji wyrzutni Chunmoo do Polski. (...) Kolejnym etapem jest produkcja amunicji, a konkretnie pocisków rakietowych do tych wyrzutni Chunmoo. Mamy, proszę Państwa, zapewnienie, że w przeciągu trzech lat pierwsze pociski rakietowe zejdą z linii produkcyjnej spółki, która już została utworzona przez WB Electronics i Hanwha Aerospace — i to jest absolutny sukces tego rządu".