PGZ i Mesko S.A. nawiązują współpracę z francuską firmą Eurenco w celu budowy fabryki prochu i ładunków modularnych.

Inwestycja w Pionkach ma zapewnić Polsce suwerenność w produkcji amunicji 155 mm do 2028 roku.

To kluczowy krok w ramach trzyfilarowego programu uniezależnienia amunicyjnego, wspieranego przez rząd.

Chcesz poznać wszystkie szczegóły partnerstwa i plany dotyczące innych filarów? Przeczytaj cały artykuł!

Głównym celem programu PGZ jest zbudowanie pełnego, suwerennego łańcucha dostaw dla amunicji 155 mm, przeznaczonej dla haubic Krab, K9 oraz przyszłych systemów artyleryjskich. Prezes Leszkiewicz ogłosił, że porozumienie z Eurenco jest zwieńczeniem trzeciego kluczowego filara tego programu.

Chodzi o ogłoszony w lipcu program uzyskiwania niezależności w zakresie amunicji, który oparty jest na wspomnianych trzech filarach. Pierwszy to produkcja pocisków 155 mm w dotychczasowej technologii, ale ze zwiększonym wolumenem. Drugi filar to uruchomienie produkcji nowej generacji pocisków o zwiększonej mocy, zasięgu i precyzji. Trzeci filar, to tak zwana „prochownia”, czyli produkcja nowej generacji prochów oraz ładunków do amunicji wielkokalibrowej.

„Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa, żeby poinformować o dwóch rzeczach, a właściwie trzech. Pierwsza rzecz to jest taka, że chcieliśmy Państwu uroczyście ogłosić, że Polska Grupa Zbrojeniowa wybrała partnera technologicznego do budowy fabryki, do produkcji prochu wielobazowego i ładunków modularnych. Tym partnerem po długim procesie, także konkurencyjnym, gdzie było więcej partnerów, potencjalnych partnerów, wybraliśmy firmę EURENCO” – oświadczył prezes PGZ, Adam Leszkiewicz.

Wyjaśnił także, że nowa fabryka zostanie zlokalizowana właśnie w Pionkach: „...tutaj, właśnie w Pionkach, będziemy lokować nową fabrykę prochu wielobazowego, takiej w Polsce nie ma i ładunku modularnej, też takiej w Polsce nie ma, właśnie tutaj. I chcemy w roku 2028 osiągnąć zdolność produkcyjną.”

W kontekście pozostałych filarów, Leszkiewicz wspomniał, że Fabryka nr 1 już działa, produkując i składając pociski 155 mm (docelowo do 40 tys. sztuk rocznie), a w przyszłym tygodniu ma ruszyć budowa fabryki korpusów do pocisków 155 mm, zwiększająca zdolności produkcyjne do ponad 100 tys. rocznie. Dodał, że w ramach Filara nr 2, czyli produkcji nowszych pocisków, wybrano już partnera technologicznego – BAE Systems z Wielkiej Brytanii. Trwają rozmowy w sprawie Fabryki „Zero”, nazywanej też czwartym filarem, mającej produkować surowce kluczowe do wytwarzania prochów i ładunków miotających. Ma ona zapewnić pełną niezależność w zakresie m.i. nitrocelulozy, nitrogliceryny.

Szczegóły partnerstwa z Eurenco

Eurenco, które jest już partnerem MESKO w zakresie produkcji ładunków jednobazowych (do 100 tys. sztuk rocznie), staje się kluczowym partnerem strategicznym, ponieważ „to nie jest tylko projekt inwestycyjny i umowa nie dotyczy tego projektu inwestycyjnego, ale także zabezpieczenia dostaw surowców do produkcji prochu i także zabezpieczenia dostaw ładunków do momentu uruchomienia naszej fabryki, co jest niezwykle istotne dla polskiego bezpieczeństwa i polskich sił zbrojnych” – wyjaśniał prezes Leszkiewicz. Jak oświadczył, wynegocjowano nie tylko porozumienie, ale też Term Sheet, czyli plan czasowy. Współpraca ma trwać 10 lat i zakłada powołanie wspólnego podmiotu z udziałem PGZ, Mesko i Eurenco, w którym strona polska będzie miała 51% udziałów.

Rola Rządu i Partnerstwa z Francją

Prezes PGZ podkreślił też rolę rządu, a szczególnie MON i MAP w zakresie wsparcia finansowego i prawnego, bez którego projekt byłby niemożliwy. Jak wyjasnił - „Bez rządu w tym wypadku nic byśmy nie zrobili. Mam na myśli inicjatywę pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jeśli chodzi o ten projekt amunicyjny i przekazanie 2 miliardów złotych z budżetu Ministra Obrony Narodowej. Potem zaangażowanie Ministra Aktywów Państwowych [dołożenie środków finansowych]. Parlament uchwalił specjalną ustawę jesienią ubiegłego roku.”

Adam Leszkiewicz podkreślił także, że umowa wpisuje się w szerszy kontekst stosunków międzynarodowych: „Polski rząd podpisał z rządem Francji specjalne porozumienie. To jest porozumienie o strategicznej współpracy i przyjaźni. I cieszymy się bardzo, że dzisiaj wpisujemy treści swoimi działaniami właśnie w to porozumienie.”