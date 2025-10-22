Feniks od L3Harris nowym samolotem wczesnego ostrzegania Republiki Korei

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-10-22 9:16

Korea Południowa wybrała samoloty wczesnego ostrzegania Global 6500 Phoenix, oparte na płatowcu firmy Bombardier, systemach przetwarzania i wymiany danych L3Harris oraz radarze EL/W-2085 CAEW firmy ELTA Systems. Kontrakt o wartości 2,26 mld USD dotyczy przebudowany czterech samolotów, które powstaną w kraju. Liderem konsorcjum realizującego kontrakt jest L3Harris a lokalnym partnerem Korean Air.

Bombardier Global 6500 AEW&C Phoenix

i

Autor: L3Harris/ Materiały prasowe Samolot wczesnego ostrzegania Bombardier Global 6500 AEW&C Phoenix
  • Korea Południowa zamawia nowe samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli (AEW&C) o wartości 2,6 mld dolarów.
  • Cztery Bombardiery Global 6500 zostaną zmodyfikowane, aby pomieścić zaawansowany dwuczęstotliwościowy radar IAI EL/W-2085 AESA.
  • Lokalna firma Korean Air odegra kluczową rolę w modyfikacji, a dostawy dla ROKAF mają zakończyć się do 2032 roku.
  • Co wyróżnia te samoloty i dlaczego anulowano zakup Boeingów E-7 Wedgetail?

Kontrakt przewiduje modyfikację czterech samolotów dyspozycyjnych Bombardier Global 6500, które zostaną wyposażone w zaawansowany radar IAI EL/W-2085 AESA (Active Electronically Scanned Array) działający na dwóch częstotliwościach. Dostawy dla ROKAF (ang. Republik Of Korea Air Force) mają zostać zrealizowane do 2032 roku.

Podział prac i technologia:

Lokalna firma Korean Air, która od 1978 roku wykonuje remonty główne i różnorodne modernizacje w Busan Tech Center, największej bazie obsługi samolotów wojskowych w regionie Azji i Pacyfiku, zakupiła cztery samoloty dyspozycyjne Bombardier Global 6500, które zostaną przebudowane na maszyny wczesnego ostrzegania i dowodzenia.

Polecany artykuł:

Korea Południowa ujawnia nowy system L-SAM. Superszybka tarcza rakietowa ma zas…

Korean Air zakupi będzie odpowiedzialne za współpracę przy modyfikacji pierwszych dwóch samolotów oraz przeprowadzenie przebudowany dwóch kolejnych (nr 3 i 4) w kraju. Koncern L3Harris jest integratorem systemu, który dostarcza wyposażenie pokładowe oraz zapewnia współpracę całego systemu przetwarzania i wymiany danych z radarem EL/W-2085 AESA firmy ELTA Systems, który został zintegrowany na płatowcu przez koncern IAI.

Warto zauważyć, że jest to radar AESA, czyli ze skanowaniem fazowym i działający na dwóch częstotliwościach, oparty na technologii azotku galu (GaN). Co równie istotne, w odróżnieniu od maszyn takich jak E-3 Sentry, E-7 Wedgetail czy dobrze znany w Polsce Saab 340 Erieye, radar nie jest umieszczony nad kadłubem. Jego anteny zostały rozlokowane na powierzchni kadłuba w formie konforemnych owiewek. Dane z tak rozmieszczonych nadajników i odbiorników są przetwarzane, aby uzyskać dookólny obraz sytuacji. Takie rozwiązanie poprawia aerodynamikę i upraszcza modyfikację samolotu bazowego.

Polecany artykuł:

Viper Shield dla F-16. L3Harris wprowadza wersję zasobnikową

Nośnikiem systemu jest popularny bizjet Bombardier Global 6500, nieco większa i zapewniająca większą długotrwałość lotu niż starszy model Global 6000 stosowany w maszynach wczesnego ostrzegania, które konsorcjum IAI/ELTA dostarczyło m.in. siłom powietrznym Izraela i Włoch. Ten ostatni gościł latem w Polsce, wraz z włoskim kontyngentem myśliwców Eurofighter w Malborku.

Wybór samolotu Global 6500 przebudowanego do nowej roli przez konsorcjum, którym kieruje amerykańska firma L3Harris, podkreśla dążenie do posiadania samolotów o zwiększonych zdolnościach, ale również mającej zapewnić interoperacyjność z siłami USA, NATO i partnerami koalicyjnymi. Decyzja w tym zakresie zapadła w wyniku analizy dostępnych opcji.

Anulowanie E-7 i perspektywy

Decyzja o zawarciu tej umowy następuje po wygranym przetargu, w którym propozycja L3Harris pokonała system Saab GlobalEye. Jednocześnie doprowadziła do anulowania planowanego zakupu kolejnych czterech maszyn Boeing E-7 Wedgetail (ROKAF operuje już czterema E-737).

Ponadto Korean Air planuje zakupić jeszcze dwa Global 6500 pod kątem rozwoju systemu walki radioelektronicznej (Project Block-I Electronic Warfare System Development), co zapewniłoby ROKAF nowe możliwości przy uproszczonej logistyce, wynikającej z ujednolicenia platformy. Taki wariant modyfikacji samolotów Bombardier również oferuje koncern L3Harris i reklamuje go wraz z wersją wczesnego ostrzegania m.in. na rynkach azjatyckich. Zainteresowanie obydwiema wersjami wyraża m.in. Tajwan.  

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
SIŁY POWIETRZNE
L3Harris
KOREA POŁUDNIOWA
BOMBARDIER