Feniks od L3Harris nowym samolotem wczesnego ostrzegania Republiki Korei

Korea Południowa zamawia nowe samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli (AEW&C) o wartości 2,6 mld dolarów.

Cztery Bombardiery Global 6500 zostaną zmodyfikowane, aby pomieścić zaawansowany dwuczęstotliwościowy radar IAI EL/W-2085 AESA.

Lokalna firma Korean Air odegra kluczową rolę w modyfikacji, a dostawy dla ROKAF mają zakończyć się do 2032 roku.

Co wyróżnia te samoloty i dlaczego anulowano zakup Boeingów E-7 Wedgetail?

Kontrakt przewiduje modyfikację czterech samolotów dyspozycyjnych Bombardier Global 6500, które zostaną wyposażone w zaawansowany radar IAI EL/W-2085 AESA (Active Electronically Scanned Array) działający na dwóch częstotliwościach. Dostawy dla ROKAF (ang. Republik Of Korea Air Force) mają zostać zrealizowane do 2032 roku.

Podział prac i technologia:

Lokalna firma Korean Air, która od 1978 roku wykonuje remonty główne i różnorodne modernizacje w Busan Tech Center, największej bazie obsługi samolotów wojskowych w regionie Azji i Pacyfiku, zakupiła cztery samoloty dyspozycyjne Bombardier Global 6500, które zostaną przebudowane na maszyny wczesnego ostrzegania i dowodzenia.

Korean Air zakupi będzie odpowiedzialne za współpracę przy modyfikacji pierwszych dwóch samolotów oraz przeprowadzenie przebudowany dwóch kolejnych (nr 3 i 4) w kraju. Koncern L3Harris jest integratorem systemu, który dostarcza wyposażenie pokładowe oraz zapewnia współpracę całego systemu przetwarzania i wymiany danych z radarem EL/W-2085 AESA firmy ELTA Systems, który został zintegrowany na płatowcu przez koncern IAI.

Warto zauważyć, że jest to radar AESA, czyli ze skanowaniem fazowym i działający na dwóch częstotliwościach, oparty na technologii azotku galu (GaN). Co równie istotne, w odróżnieniu od maszyn takich jak E-3 Sentry, E-7 Wedgetail czy dobrze znany w Polsce Saab 340 Erieye, radar nie jest umieszczony nad kadłubem. Jego anteny zostały rozlokowane na powierzchni kadłuba w formie konforemnych owiewek. Dane z tak rozmieszczonych nadajników i odbiorników są przetwarzane, aby uzyskać dookólny obraz sytuacji. Takie rozwiązanie poprawia aerodynamikę i upraszcza modyfikację samolotu bazowego.

L3Harris showcased a model of the Global 6500 "Phoenix" AEW&C at the #TADTE2025. The aircraft, based on the Bombardier Global 6500 business jet, is equipped with the latest-generation EL/W-2085 CAEW (L&S) dual-band AESA radar from Israeli company ELTA Systems, using GaN… https://t.co/Jfms6K3XzA pic.twitter.com/0rnRYuRI8c— 笑脸男人 (@lfx160219) September 20, 2025

Nośnikiem systemu jest popularny bizjet Bombardier Global 6500, nieco większa i zapewniająca większą długotrwałość lotu niż starszy model Global 6000 stosowany w maszynach wczesnego ostrzegania, które konsorcjum IAI/ELTA dostarczyło m.in. siłom powietrznym Izraela i Włoch. Ten ostatni gościł latem w Polsce, wraz z włoskim kontyngentem myśliwców Eurofighter w Malborku.

Wybór samolotu Global 6500 przebudowanego do nowej roli przez konsorcjum, którym kieruje amerykańska firma L3Harris, podkreśla dążenie do posiadania samolotów o zwiększonych zdolnościach, ale również mającej zapewnić interoperacyjność z siłami USA, NATO i partnerami koalicyjnymi. Decyzja w tym zakresie zapadła w wyniku analizy dostępnych opcji.

Anulowanie E-7 i perspektywy

Decyzja o zawarciu tej umowy następuje po wygranym przetargu, w którym propozycja L3Harris pokonała system Saab GlobalEye. Jednocześnie doprowadziła do anulowania planowanego zakupu kolejnych czterech maszyn Boeing E-7 Wedgetail (ROKAF operuje już czterema E-737).

Ponadto Korean Air planuje zakupić jeszcze dwa Global 6500 pod kątem rozwoju systemu walki radioelektronicznej (Project Block-I Electronic Warfare System Development), co zapewniłoby ROKAF nowe możliwości przy uproszczonej logistyce, wynikającej z ujednolicenia platformy. Taki wariant modyfikacji samolotów Bombardier również oferuje koncern L3Harris i reklamuje go wraz z wersją wczesnego ostrzegania m.in. na rynkach azjatyckich. Zainteresowanie obydwiema wersjami wyraża m.in. Tajwan.