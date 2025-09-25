Viper Shield dla F-16. L3Harris wprowadza wersję zasobnikową

oprac. Karolina Modzelewska
2025-09-25 15:00

Nowy wariant w postaci zasobnika ma zapewnić państwom większą elastyczność w modernizacji i wzmacnianiu flot myśliwców F-16, bez utraty skuteczności względem wersji zintegrowanej z systemem walki Viper Shield.

  • L3Harris wprowadza zasobnikowy wariant systemu walki elektronicznej Viper Shield dla F-16.
  • Nowa opcja zapewnia elastyczność i taki sam poziom ochrony, jak system zintegrowany.
  • Rozwiązanie ma pięć kluczowych zalet, m.in. szybkie wdrożenie i unifikację, oraz pozwala wydłużyć żywotność myśliwców.

Nowa opcja dla użytkowników F-16

L3Harris Technologies ogłosiło wprowadzenie zasobnikowego wariantu zaawansowanego systemu walki elektronicznej (WRE) Viper Shield. Rozwiązanie ma zapewniać państwom taki sam poziom ochrony, jak system zintegrowany z samolotem, a jednocześnie oferować elastyczność w modernizacji starszych wersji myśliwców F-16.

„Siedmioro partnerów USA, w tym ostatnio Polska, wybrało system Viper Shield ze względu na jego zaawansowane możliwości walki elektronicznej oraz łatwość modernizacji” – powiedział Ed Zoiss, prezes działu Space and Airborne Systems w L3Harris. „Przyszli klienci – zwłaszcza ci, którzy eksploatują F-16 w wersjach Block 50 lub wcześniejszych – mogą preferować elastyczność zewnętrznego zasobnika Viper Shield, żeby zwiększyć przeżywalność samolotów.”

Według producenta rozwiązanie ma pięć kluczowych zalet, a wśród nich są: zaawansowana ochrona w przystępnej cenie, szybkie wdrożenie i rozwój, elastyczność konstrukcji, unifikacja i interoperacyjność, a także krótszy czas przestoju. Jak poinformowano, aktywna linia produkcyjna Viper Shield, wspólne finansowanie rozwoju systemu przez państwa partnerskie oraz inwestycje wewnętrzne L3Harris sprawiają, że zarówno wariant wbudowany, jak i zasobnikowy, są dostępne cenowo. Dzięki elastyczności operatorzy mogą kupować mniej zasobników, przenosząc je pomiędzy maszynami w zależności od potrzeb operacyjnych.

System ma pełne finansowanie produkcji, co umożliwia szybkie wdrożenie i integrację z F-16. Otwarta architektura pozwala natomiast na rozwój i integrację z nowymi systemami - radarami czy elektroniką pokładową - zwiększając świadomość sytuacyjną oraz zdolność przeciwdziałania zagrożeniom.

L3Harris podkreśla, że zasobnik Viper Shield jest mniejszy, lżejszy i bardziej modułowy niż wcześniejsze systemy WRE. Pasuje do wszystkich wariantów F-16, a moduły LRU można łatwo wymieniać i rozszerzać o dodatkowe zdolności w przyszłości. Oba warianty, zarówno wbudowany, jaki i zasobnikowy, są identyczne pod względem numerów części. To pozwala na łatwe przenoszenie systemów między samolotami oraz zapewnia interoperacyjność podczas wspólnych szkoleń i operacji międzynarodowych. Podobnie jak w wersji zintegrowanej, serwis zasobników prowadzony jest na podstawie umów z głównym wykonawcą platformy. Dzięki temu naprawy są szybkie i efektywne, a zasobnik można łatwo odłączyć od samolotu, co skraca czas wyłączenia maszyny z eksploatacji.

Wydłużenie żywotności flot F-16

Rozwiązanie ma umożliwić wydłużenie żywotność operacyjną myśliwców F-16 i dostosowanie maszyn do wyzwań współczesnego, dynamicznie zmieniającego się pola walki.

„Niezależnie od tego, czy klienci Viper Shield wybiorą wariant zasobnikowy, czy wewnętrzny, czy oba, wydłużą żywotność operacyjną F-16, co wzmocni całą flotę” – podkreślił Ed Zoiss. „Projektując Viper Shield dla F-16 wykorzystaliśmy dziesięciolecia doświadczeń w zakresie WRE, aby te zasłużone myśliwce mogły się dalej rozwijać i odpowiadać na wyzwania współczesnego pola walki, a na końcu by mogły bezpiecznie sprowadzać pilotów do domu.”

Jak działa Viper Shield i jakie zagrożenia neutralizuje?

Viper Shield to cyfrowy, modułowy system walki elektronicznej zaprojektowany jako „wirtualna tarcza” dla F-16. Rozwiązanie pozwala na m.in.: wykrywanie sygnałów radarowych i systemów radiowych przeciwnika, automatyczne klasyfikowanie typów zagrożeń, generowanie zakłóceń (jamming) na pasmach wykrytych zagrożeń oraz emisję osłon (deception) w celu zmylenia systemów naprowadzania pocisków radiowych i radarowych. System został zaprojektowany do neutralizowania współczesnych zagrożeń takich jak systemy kierowania ogniem, czy systemy radarowe używane do naprowadzania pocisków przeciwlotniczych i przeciwokrętowych oraz zintegrowane systemy przeciwlotnicze. 

