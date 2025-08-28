Polska wzmacnia F-16. Tajemnica Viper Shield ujawniona

Polska, dążąc do utrzymania przewagi technologicznej w obronności, postawiła na rozwiązania w zakresie walki radioelektronicznej. Wybór systemu AN/ALQ-254 Viper Shield od L3Harris Technologies jest elementem programu modernizacji polskich myśliwców F-16. Transakcja zostanie zrealizowana za pośrednictwem rządu Stanów Zjednoczonych, co podkreśla strategiczne partnerstwo obu krajów.

Głównym celem wprowadzenia Viper Shield jest wzmocnienie zdolności operacyjnych obecnie użytkowanych myśliwców F-16 Block 52+. System ten ma znacząco poprawić zarówno możliwości ofensywne, jak i defensywne samolotów, umożliwiając pilotom skuteczniejsze reagowanie na dynamicznie zmieniające się zagrożenia na współczesnym polu walki.

Nowa era dla F-16: Co oznacza Viper Shield?

Viper Shield to system walki radioelektronicznej, który ma zrównać możliwości polskich F-16 z tymi, które posiadają sojusznicy użytkujący najnowszy wariant F-16 Block 70. Jak podkreślił Ed Zoiss, Prezes L3Harris Space and Airborne Systems: „Jesteśmy zaszczyceni, że Polska wybrała nas do zmodernizowania swoich wielozadaniowych myśliwców F-16”. Dodał również, że „Viper Shield, który jest już produkowany, umożliwi pilotom szybsze i skuteczniejsze wykrywanie, namierzanie i zwalczanie dynamicznie zmieniających się zagrożeń”.

System ten został zaprojektowany z myślą o elastyczności i przyszłych ulepszeniach. Jest definiowany programowo, co oznacza, że jego funkcjonalność może być aktualizowana i rozszerzana w miarę pojawiania się nowych wyzwań i technologii. Ta cecha zapewnia długoterminową przydatność Viper Shield na polu walki.

Warianty i globalne zastosowanie Viper Shield

L3Harris Technologies oferuje Viper Shield w kilku wariantach instalacji, co świadczy o jego wszechstronności i adaptacyjności do różnych potrzeb operacyjnych. Dostępne są m.in.:

Wersja zintegrowana z samolotami F-16 Block 70/72.

Wersja przeznaczona do modernizacji wcześniejszych konfiguracji F-16.

Wariant w formie podwieszanego zasobnika, co zwiększa elastyczność w jego użyciu.

Zaawansowany system WRE Viper Shield jest już wykorzystywany przez siły powietrzne siedmiu krajów. Firma L3Harris aktywnie prowadzi również rozmowy z innymi sojusznikami USA oraz państwami partnerskimi.

Na podstawie komunikatu L3Harris Technologies