Zmiany kadrowe w Wojsku Polskim. Kosiniak-Kamysz: „Zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych”

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że na nowe stanowiska wyznaczeni zostali:

generał dyw. Ireneusz Starzyński na stanowisko I zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ,

generał bryg. Grzegorz Ślusarz na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - Dowódcy Komponentu Powietrznego,

kontradmirał Piotr Nieć na stanowisko zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ.

Oficerowie mają bogate doświadczenie dowódcze i międzynarodowe, a ich nominacje wpisują się w proces wzmacniania struktur operacyjnych Wojska Polskiego. Generał dywizji Ireneusz Starzyński to doświadczony pilot-instruktor klasy mistrzowskiej, którego nalot przekracza 2300 godzin. W swojej karierze dowodził 8. Eskadrą Lotnictwa Taktycznego oraz 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, a następnie objął funkcję dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Od 2020 roku kierował Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwem Komponentu Powietrznego, odpowiadając za bieżące dowodzenie siłami powietrznymi oraz koordynację działań w ramach narodowego systemu obrony powietrznej.

Generał brygady Grzegorz Ślusarz, dotychczas szef Władzy Lotnictwa Wojskowego, jest absolwentem „Szkoły Orląt” w Dęblinie, Politechniki Poznańskiej oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Wcześniej dowodził 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, a następnie 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego. Znany z dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wykorzystania lotnictwa bojowego, gen. Ślusarz należał do grona oficerów odpowiedzialnych za wdrażanie nowoczesnych systemów szkolenia pilotów oraz współpracę z partnerami NATO.

Kontradmirał Piotr Nieć przez większość kariery zawodowej związany był z Marynarką Wojenną RP. Służbę rozpoczął w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni jako oficer broni podwodnej, następnie dowodził fregatą rakietową ORP „Gen. K. Pułaski”. W latach 2018–2021 stał na czele 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, a w ostatnich latach pełnił funkcję zastępcy dowódcy sojuszniczej struktury Commander Task Force BALTIC, odpowiedzialnej za operacje morskie NATO na Bałtyku.