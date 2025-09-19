Wielka inwestycja MESKO S.A. Do 2027 roku powstanie 150 tys. korpusów amunicji 155 mm

Proces produkcji korpusów amunicji 155 mm w zakładach MESKO S.A. w Kraśniku jest skomplikowany i wymaga niezwykłej precyzji. Rozpoczyna się od dostaw prętów stalowych o przekroju kwadratu z krajowej huty. Te potężne kęsy metalu są następnie dzielone na precyzyjnie odmierzane odcinki. Kluczowym etapem jest formowanie na gorąco w prasach hydraulicznych, gdzie stal rozgrzana do odpowiedniej temperatury przyjmuje kształt przyszłego korpusu.
W kolejnych fazach produkcji półfabrykaty poddawane są:
- Obróbce na tokarkach CNC, które zapewniają wymiarową dokładność.
- Procesom normalizacyjnym w piecach.
- Hartowaniu w zrobotyzowanych piecach, co gwarantuje jednorodność i powtarzalność parametrów wytrzymałościowych materiału.
Precyzja i kontrola jakości: Gwarancja niezawodności
Po obróbce cieplnej korpusy są śrutowane, a następnie toczone wykańczająco. Niezwykle ważnym elementem jest napawanie pierścienia wiodącego, który jest kluczowy dla prawidłowego prowadzenia pocisku w lufie. Następnie korpusy przechodzą przez procesy mycia ultradźwiękowego, lakierowania i nanoszenia oznaczeń.
Każdy egzemplarz poddawany jest rygorystycznej kontroli jakości, obejmującej:
- Pomiary wymiarowe.
- Badania powierzchni.
- Sprawdzenie twardości i wytrzymałości.
- Analizę struktury materiału.
Dopiero po pomyślnym przejściu wszystkich testów, zapakowany i opisany korpus opuszcza halę w Kraśniku, aby trafić do innych zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdzie zostanie finalnie zmontowany w pełnowartościowy pocisk artyleryjski 155 mm.
Strategiczne znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa Polski
Zakończenie inwestycji w 2027 roku i osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 150 tysięcy korpusów rocznie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Jak podkreśla prezes zarządu MESKO S.A. Renata Gruszczyńska:
„To projekt o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Naszym celem jest dostarczanie polskiej armii amunicji w ilości, która sprosta wyzwaniom współczesnego pola walki, i to w pełni w oparciu o polski łańcuch dostaw”.
Na podstawie komunikatu prasowego Mesko