Wielka inwestycja MESKO S.A. Do 2027 roku powstanie 150 tys. korpusów amunicji 155 mm

Piotr Miedziński
2025-09-19 14:17

MESKO S.A., spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), realizuje strategiczną inwestycję w Kraśniku, która znacząco zwiększy zdolności produkcyjne korpusów amunicji 155 mm. Dzięki rozbudowie zakładu, do 2027 roku moce wytwórcze osiągną poziom 150 tysięcy korpusów rocznie, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i uniezależnienia polskiej armii od zagranicznych dostaw. Inwestycja, finansowana z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, obejmuje powiększenie hali produkcyjnej do 9 tysięcy metrów kwadratowych, modernizację istniejących obiektów oraz montaż nowoczesnych linii technologicznych.

Proces produkcji korpusów amunicji 155 mm w zakładach MESKO S.A. w Kraśniku jest skomplikowany i wymaga niezwykłej precyzji. Rozpoczyna się od dostaw prętów stalowych o przekroju kwadratu z krajowej huty. Te potężne kęsy metalu są następnie dzielone na precyzyjnie odmierzane odcinki. Kluczowym etapem jest formowanie na gorąco w prasach hydraulicznych, gdzie stal rozgrzana do odpowiedniej temperatury przyjmuje kształt przyszłego korpusu.

W kolejnych fazach produkcji półfabrykaty poddawane są:

  • Obróbce na tokarkach CNC, które zapewniają wymiarową dokładność.
  • Procesom normalizacyjnym w piecach.
  • Hartowaniu w zrobotyzowanych piecach, co gwarantuje jednorodność i powtarzalność parametrów wytrzymałościowych materiału.
PGZ: Trzy fabryki amunicji 155 mm

Precyzja i kontrola jakości: Gwarancja niezawodności

Po obróbce cieplnej korpusy są śrutowane, a następnie toczone wykańczająco. Niezwykle ważnym elementem jest napawanie pierścienia wiodącego, który jest kluczowy dla prawidłowego prowadzenia pocisku w lufie. Następnie korpusy przechodzą przez procesy mycia ultradźwiękowego, lakierowania i nanoszenia oznaczeń.

Każdy egzemplarz poddawany jest rygorystycznej kontroli jakości, obejmującej:

  • Pomiary wymiarowe.
  • Badania powierzchni.
  • Sprawdzenie twardości i wytrzymałości.
  • Analizę struktury materiału.

Dopiero po pomyślnym przejściu wszystkich testów, zapakowany i opisany korpus opuszcza halę w Kraśniku, aby trafić do innych zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdzie zostanie finalnie zmontowany w pełnowartościowy pocisk artyleryjski 155 mm.

Strategiczne znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa Polski

Zakończenie inwestycji w 2027 roku i osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 150 tysięcy korpusów rocznie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Jak podkreśla prezes zarządu MESKO S.A. Renata Gruszczyńska:

„To projekt o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Naszym celem jest dostarczanie polskiej armii amunicji w ilości, która sprosta wyzwaniom współczesnego pola walki, i to w pełni w oparciu o polski łańcuch dostaw”.

Na podstawie komunikatu prasowego Mesko

