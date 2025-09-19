Wielka inwestycja MESKO S.A. Do 2027 roku powstanie 150 tys. korpusów amunicji 155 mm

Proces produkcji korpusów amunicji 155 mm w zakładach MESKO S.A. w Kraśniku jest skomplikowany i wymaga niezwykłej precyzji. Rozpoczyna się od dostaw prętów stalowych o przekroju kwadratu z krajowej huty. Te potężne kęsy metalu są następnie dzielone na precyzyjnie odmierzane odcinki. Kluczowym etapem jest formowanie na gorąco w prasach hydraulicznych, gdzie stal rozgrzana do odpowiedniej temperatury przyjmuje kształt przyszłego korpusu.

W kolejnych fazach produkcji półfabrykaty poddawane są:

Obróbce na tokarkach CNC, które zapewniają wymiarową dokładność.

Procesom normalizacyjnym w piecach.

Hartowaniu w zrobotyzowanych piecach, co gwarantuje jednorodność i powtarzalność parametrów wytrzymałościowych materiału.

Precyzja i kontrola jakości: Gwarancja niezawodności

Po obróbce cieplnej korpusy są śrutowane, a następnie toczone wykańczająco. Niezwykle ważnym elementem jest napawanie pierścienia wiodącego, który jest kluczowy dla prawidłowego prowadzenia pocisku w lufie. Następnie korpusy przechodzą przez procesy mycia ultradźwiękowego, lakierowania i nanoszenia oznaczeń.

Każdy egzemplarz poddawany jest rygorystycznej kontroli jakości, obejmującej:

Pomiary wymiarowe.

Badania powierzchni.

Sprawdzenie twardości i wytrzymałości.

Analizę struktury materiału.

Dopiero po pomyślnym przejściu wszystkich testów, zapakowany i opisany korpus opuszcza halę w Kraśniku, aby trafić do innych zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdzie zostanie finalnie zmontowany w pełnowartościowy pocisk artyleryjski 155 mm.

Strategiczne znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa Polski

Zakończenie inwestycji w 2027 roku i osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 150 tysięcy korpusów rocznie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Jak podkreśla prezes zarządu MESKO S.A. Renata Gruszczyńska:

„To projekt o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Naszym celem jest dostarczanie polskiej armii amunicji w ilości, która sprosta wyzwaniom współczesnego pola walki, i to w pełni w oparciu o polski łańcuch dostaw”.

Na podstawie komunikatu prasowego Mesko