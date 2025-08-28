Przełomowa umowa MESKO. Zapewnione dostawy kluczowego surowca dla polskiej amunicji

Umowa między EURENCO a MESKO stanowi kolejny kamień milowy w ich dotychczasowej współpracy. Jak podkreślają przedstawiciele obu firm, celem jest zabezpieczenie zdolności produkcyjnych MESKO w zakresie amunicji specjalnej. Dostawy wysokiej jakości nitrocelulozy energetycznej, produkowanej w zakładzie EURENCO Bergerac we Francji, mają zapewnić stabilność i niezależność w łańcuchu dostaw. To szczególnie istotne w kontekście rosnącego zapotrzebowania na amunicję w Polsce i całej Europie.

Wzmocnienie autonomii i bezpieczeństwa

Thierry Francou, dyrektor generalny EURENCO, zaznacza, że wzmocnienie partnerstwa z MESKO to nie tylko dostarczanie strategicznego surowca, ale także zapewnienie bezpiecznego i trwałego rozwoju zdolności przemysłowych Polski. „Wzmacniając nasze partnerstwo z MESKO nie tylko dostarczamy strategiczny surowiec - zapewniamy również bezpieczny i trwały rozwój zdolności przemysłowych Polski” – mówi Francou. Dodaje również, że ta długoterminowa współpraca stabilizuje solidny i suwerenny łańcuch dostaw, co jest decydującym krokiem w kierunku wzmocnienia wspólnej strategicznej autonomii oraz odporności europejskiego przemysłu obronnego.

Historyczne porozumienie dla MESKO

Dla Renaty Gruszczyńskiej, prezes zarządu MESKO S.A., zawarcie tej umowy to efekt wieloletnich starań. „MESKO zabiegało o zawarcie takiej umowy dającej gwarancję i bezpieczeństwo dostaw od lat, co wreszcie stało się faktem” – podkreśla Gruszczyńska. Kooperacja z EURENCO w zakresie transferu krytycznych komponentów do produkcji amunicji jest kluczowym elementem w budowaniu odporności na zakłócenia w łańcuchu dostaw. Dzięki temu polskie Siły Zbrojne RP oraz armie krajów sojuszniczych z NATO i UE będą miały stały dostęp do najlepszych rozwiązań wzmacniających wspólne bezpieczeństwo w przestrzeni międzynarodowej. To partnerstwo ma również pomóc w realizacji planu kreowania marki MESKO S.A. jako globalnego producenta najwyższej klasy wyrobów branży zbrojeniowej.

Kluczowe aspekty współpracy:

Dostawy nitrocelulozy energetycznej: Zapewnienie ciągłości produkcji amunicji specjalnej w MESKO.

Wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego: Zwiększenie autonomii i zdolności produkcyjnych.

Stabilizacja łańcucha dostaw: Budowanie odporności na zakłócenia w dostawach krytycznych komponentów.

Wspieranie europejskiej autonomii strategicznej: Przyczynienie się do bezpieczeństwa i odporności całego europejskiego przemysłu obronnego.

To porozumienie jest istotnym krokiem w rozwoju polskiej obronności, zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo dostaw kluczowych komponentów, co jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.