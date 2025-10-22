„Lampart-25”. Największe ćwiczenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej już ruszyło

Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się największe w tym roku ćwiczenia 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W manewrach „Lampart-25” bierze udział blisko tysiąc żołnierzy i około 200 jednostek sprzętu, w tym czołgi Abrams SEPv3 i zespoły dronowe Vespa. Ćwiczenia mają na celu utrzymanie gotowości bojowej oraz testowanie procedur w warunkach zbliżonych do realnych.

Ćwiczenie „Lampart-25” już trwa

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu trwa główna część manewrów „Lampart-25”. Jak przekazał zastępca dowódcy brygady, płk Maciej Strzygocki, który oficjalnie inaugurował ćwiczenie, to nie tylko sprawdzian wyszkolenia, lecz także „okazja do zgrania pododdziałów, przetestowania procedur i utrzymania wysokiej gotowości bojowej”.

„Ćwiczenie ‘Lampart-25’ jest dla nas niezwykle ważne. To nie tylko sprawdzian wyszkolenia, ale również okazja do zgrania pododdziałów, przetestowania procedur i podtrzymania wysokiego poziomu gotowości bojowej. Przed nami intensywne dni pełne realizmu, dynamiki i oceny naszego profesjonalizmu” - podkreślił płk Strzygocki, cytowany przez oficjalny serwis Wojska Polskiego.

W tegorocznej edycji uczestniczą głównie 1. batalion czołgów oraz batalion logistyczny 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Rolę przeciwnika odgrywają elementy batalionu zmechanizowanego, 2. batalionu czołgów uzbrojonych w Abramsy SEPv3, a także kompania rozpoznawcza i zespoły dronowe Vespa. W manewrach uczestniczy blisko tysiąc żołnierzy oraz około 200 jednostek sprzętu. Trening poligonowy rozpoczął się już na początku miesiąca, ale główna część ćwiczenia wystartowała 20 października i potrwa do 24 października.

Odwzorowanie realnych warunków walki

Celem ćwiczenia jest podtrzymanie gotowości bojowej pododdziałów pancernych i wsparcia, testowanie procedur oraz doskonalenie dowodzenia i sztabu brygady podczas działań w warunkach zbliżonych do realnych. „Lampart-25” obejmuje kilka etapów, m.in. planowanie i organizację działań bojowych, kierowanie ogniem w natarciu i obronie oraz współdziałanie czołgów z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Dowódca brygady, płk Renart Skrzypczak, zaznaczył, że: "Szkolenia poligonowe odbywają się cyklicznie i stanowią kluczowy element utrzymania gotowości bojowej naszych pododdziałów". Dlatego też ćwiczenie „Lampart-25” stanowi kulminacyjny punkt tegorocznego szkolenia brygady, integrując wszystkie jej pododdziały i sprawdzając ich zdolność do działania zgodnie z przeznaczeniem w strukturach 18. Dywizji Zmechanizowanej.