Turcja czy Szwajcaria? Gdzie spotkanie Zełenski-Trump-Putin?

Józef Leśniewski
Józef Leśniewski
2025-08-18 16:00

Długo Ukraina czekała na konkretyzację negocjacji zmierzających do zakończenia wojny, a teraz w ciągu tygodnia ma obfitość takich rozmów. 15 sierpnia: szczyt na Alasce Putin-Trump. 18 sierpnia: Zełenski w Białym Domu. A 22 sierpnia ma dojść do trójstronnego spotkania z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, Donalda Trumpa i Władimira Putina. To są pogłoski, ale na tyle umocowane w realiach, że turecki dziennik „Milliyet” wskazał lotnisko im. Kemala Ataturka w Stambule jako prawdopodobne miejsce do (ewentualnych) rozmów.

Turcja-Ukraina-USA-Rosja

• Turcja prowadzi politykę balansowania – dostarcza broń Ukrainie, ale jednocześnie Erdoğan utrzymuje bliskie kontakty z Putinem.• Szwajcaria, jako państwo neutralne, ma doświadczenie w organizacji wielostronnych rozmów, w tym Szczytu Pokojowego z 2024 r.• Oba kraje liczą, że ich rola jako gospodarza wzmocni pozycję dyplomatyczną i zapisałaby się w historii jako krok ku zakończeniu wojny.

Od dronów Bayraktar po mediacje – turecka dyplomacja w akcji

Turcja od praktycznie początku wojny postawiła na rolę mediatora. Nawet z powodzeniem. Bo co prawda przeprowadzone negocjacje w Stambule niewiele wniosły do zatrzymania wojny, to jednak doszło do nich dzięki tureckim mediacjom.

To państwo prowadzi oryginalną politykę międzynarodową. Z jednej strony dostarcza broń Ukrainie (słynne drony Bayraktar), z drugiej strony turecki prezydent spotkał się z rosyjskim już ośmiokrotnie, od wybuchu wojny. Donald Trump może tylko pomarzyć o takich relacjach z Władimirem Putinem, któremu nie przeszkadza, że Recep Tayyip Erdoğan jest prezydentem państwa będącego w NATO.

Podejmując na Alasce Putina, Trump zaproponował organizację szczytu z udziałem prezydenta Ukrainy i przywódcy Rosji. Według amerykańskich mediów spotkanie mogłoby odbyć się już 21 sierpnia. Kreml jak dotąd zaprzecza, aby temat takiego spotkania był omawiany w piątkowej rozmowie Trumpa z Putinem na Alasce. Zełenski, który wcześniej deklarował gotowość do spotkania z Putinem, stwierdził w niedzielę, że Rosja nie wykazuje zainteresowania rozmowami.

To powód, by Turcja zrezygnowała z roli mediatora i miejsca w historii, gdy ta mediacja zakończyła się powodzeniem, czyli choćby – na dobry początek – zawieszeniem broni.

Jak podała PAP dziennik „Milliyet” (150 tys. nakładu) wymienia dwa powody, dla których Turcja mogłaby być odpowiednim gospodarzem szczytu. Według dziennika:

• Putin nie uda się ponownie do USA ani do krajów europejskich, gdzie jest postrzegany jako przeciwnik,

• Trump mógłby pojechać do Rosji, ale Zełenski nie pojechałby tam, a Rosja raczej nie chciałaby go widzieć na swoim terytorium.

Jest zrozumiałe, że Turcja uważa, że na lotnisku w Stambule są idealne warunki do zorganizowania trójstronnego spotkania. Jednak nie należy zapominać, że podobne możliwości oferuje neutralna Szwajcaria. Podobnie jak Turcja, i helweckie państwo ma doświadczenie w organizacji spotkań w ukraińskiej sprawie.

W czerwcu 2024 r. w Szwajcarii odbył się Szczyt Pokojowy z udziałem przedstawicieli ponad 90 państw i organizacji międzynarodowych, co potwierdza jej rolę jako neutralnego gospodarza i miejsca wysokiego szczebla dyskusji na temat pokoju w Ukrainie. Szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie deklarowało gotowość do organizacji rozmów pokojowych różnych formatów.

Genewa była proponowana jako potencjalne miejsce bezpośrednich negocjacji między Rosją, Ukrainą i państwami zachodnimi, szczególnie gdy inne lokalizacje nie były akceptowane przez strony konfliktu.

Szwajcaria także w 2025 r. oficjalnie zgłaszała chęć pośrednictwa i udostępnienia swojej neutralnej przestrzeni dyplomatycznej dla spotkań z udziałem przywódców USA, Rosji i Ukrainy. W styczniu 2025 roku Szwajcaria oficjalnie ogłosiła chęć zorganizowania spotkania z udziałem Putina i Trumpa, do którego mogłaby zostać włączona także Ukraina, jeśli strony takie rozmowy zaakceptują...

