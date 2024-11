Szwajcaria wstrzymała eksport amunicji małokalibrowej do Polski. Tłumaczy się naruszeniem prawa

Jak poinformowała amerykańska agencja Associated Press, rząd Szwajcarii zakazał w piątek (22 listopada) eksportu sprzętu wojskowego do polskiego odbiorcy. Uzasadniał to faktem, że jakoby 645 tys. sztuk amunicji małokalibrowej produkcji szwajcarskiej trafiło z Polski na Ukrainę. Stanowi to naruszenie szwajcarskiego prawa.

i Autor: pixabay