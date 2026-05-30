Kolejne umowy w ramach SAFE. Na liście m.in. Borsuki i Homar-K

W sobotę, 30 maja na terenie Huty Stalowa Wola, w obecności Władysława Kosiniaka-Kamysza wicepremiera, ministra obrony narodowej oraz Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa, odbyło się podpisanie kolejnych umów w ramach programu SAFE przez szefa Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artura Kuptela. Podpisane zostały umowy dotyczące dostaw:

Bojowych Wozów Piechoty Borsuk,

wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar-K,

wozów towarzyszących dla haubic K9,

dodatkowych zautomatyzowanych Pojazdów Minowania Narzutowego BAOBAB,

modułów ogniowych 120 milimetrowych moździerzy RAK,

155 milimetrowych dywizjonowych modułów ogniowych REGINA,

wozów dowodzenia na platformie 4x4.

Podpisane zostały także aneksy:

dotyczące refinansowania umów na dostawy KTO Rosomak i KTO Rosomak w wersji Lz systemem wieżowym ZSSW-30 i ppk Spike,

do umowy wykonawczej z 2023 r, na dostawę wozów towarzyszących dla haubic K9.

Miliardy złotych na modernizację Wojska Polskiego

"60 mld zł dla Huty Stalowa Wola i firm PGZ. To wszystko w jeden dzień w ramach umów zawieranych na sprzęt dla Wojska Polskiego. 30 maja to absolutnie najważniejszy dzień w budowie zdolności Wojska Polskiego i budowie niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wydarzenia. "Program SAFE jest wyrazem naszych dążeń do niezależności w produkcji zbrojeniowej i sile w obronie" - dodał.

"Prawie w każdym powiecie w Polsce jest firma produkująca podzespoły do zamówionego sprzętu. To jest dowód na to, że SAFE jest programem polskim, dla Polski. 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 1000 wozów amunicyjnych, dowodzenia i łączności dla artylerii rakietowej Homar-K, setki sprzętu towarzyszącego dla haubic K9PL to tylko przykład tego, co będą produkować dla Wojska Polskiego polskie zakłady zbrojeniowe" - powiedział minister obrony narodowej.

Szef MON w Hucie Stalowa Wola zwrócił uwagę, że Polska musi dzisiaj również budować zdolności eksportowe swoich zakładów zbrojeniowych. "Polska jest liderem w budowie infrastruktury bezpieczeństwa, jest liderem w UE w ukierunkowaniu na nowe technologie" - zaznaczył i podkreślił: "Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się to tego dnia. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Dzisiaj zwycięzcami są wszyscy Polacy, którzy powierzyli nam ster rządu. Mamy jeden cel - Polska SAFE, Polska bezpieczna".

"Te 60 mld zł to tyle, ile 6 krajów w sumie dostaje. Te kraje razem dostają tyle z SAFE, ile my dzisiaj zostawiamy w ręce Stalowej Woli. I tak wygląda też skuteczność w polityce krajowej" - powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka Pełnomocnik Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa.

Warto zwrócić uwagę, że łącznie w ramach programu SAFE w sobotę, 30 maja podpisanych zostanie 29 umów na łączną kwotę 78 mld zł. Jak zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz:"To jest absolutny rekord".