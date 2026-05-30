Kolejne umowy w ramach SAFE. Na liście m.in. Borsuki i Homar-K

W sobotę, 30 maja na terenie Huty Stalowa Wola, w obecności Władysława Kosiniaka-Kamysza wicepremiera, ministra obrony narodowej oraz Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa, odbyło się podpisanie kolejnych umów w ramach programu SAFE przez szefa Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artura Kuptela. Podpisane zostały umowy dotyczące dostaw:
- Bojowych Wozów Piechoty Borsuk,
- wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar-K,
- wozów towarzyszących dla haubic K9,
- dodatkowych zautomatyzowanych Pojazdów Minowania Narzutowego BAOBAB,
- modułów ogniowych 120 milimetrowych moździerzy RAK,
- 155 milimetrowych dywizjonowych modułów ogniowych REGINA,
- wozów dowodzenia na platformie 4x4.
Podpisane zostały także aneksy:
- dotyczące refinansowania umów na dostawy KTO Rosomak i KTO Rosomak w wersji Lz systemem wieżowym ZSSW-30 i ppk Spike,
- do umowy wykonawczej z 2023 r, na dostawę wozów towarzyszących dla haubic K9.
Miliardy złotych na modernizację Wojska Polskiego
"60 mld zł dla Huty Stalowa Wola i firm PGZ. To wszystko w jeden dzień w ramach umów zawieranych na sprzęt dla Wojska Polskiego. 30 maja to absolutnie najważniejszy dzień w budowie zdolności Wojska Polskiego i budowie niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wydarzenia. "Program SAFE jest wyrazem naszych dążeń do niezależności w produkcji zbrojeniowej i sile w obronie" - dodał.
"Prawie w każdym powiecie w Polsce jest firma produkująca podzespoły do zamówionego sprzętu. To jest dowód na to, że SAFE jest programem polskim, dla Polski. 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 1000 wozów amunicyjnych, dowodzenia i łączności dla artylerii rakietowej Homar-K, setki sprzętu towarzyszącego dla haubic K9PL to tylko przykład tego, co będą produkować dla Wojska Polskiego polskie zakłady zbrojeniowe" - powiedział minister obrony narodowej.
Szef MON w Hucie Stalowa Wola zwrócił uwagę, że Polska musi dzisiaj również budować zdolności eksportowe swoich zakładów zbrojeniowych. "Polska jest liderem w budowie infrastruktury bezpieczeństwa, jest liderem w UE w ukierunkowaniu na nowe technologie" - zaznaczył i podkreślił: "Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się to tego dnia. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Dzisiaj zwycięzcami są wszyscy Polacy, którzy powierzyli nam ster rządu. Mamy jeden cel - Polska SAFE, Polska bezpieczna".
"Te 60 mld zł to tyle, ile 6 krajów w sumie dostaje. Te kraje razem dostają tyle z SAFE, ile my dzisiaj zostawiamy w ręce Stalowej Woli. I tak wygląda też skuteczność w polityce krajowej" - powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka Pełnomocnik Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa.
Warto zwrócić uwagę, że łącznie w ramach programu SAFE w sobotę, 30 maja podpisanych zostanie 29 umów na łączną kwotę 78 mld zł. Jak zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz:"To jest absolutny rekord".