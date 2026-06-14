Eurosatory 2026: Grupa CSG zaskakuje nowościami. Co zaprezentuje Tatra Defence?

Grupa CSG będzie największym czeskim wystawcą na międzynarodowych targach Eurosatory 2026 w Paryżu, prezentując szerokie portfolio produktów i rozwiązań obronnych w hali 5a.

Tatra Defence zaprezentuje światową premierę pojazdu dowodzenia Tadeas 4x4 oraz ciężki pojazd logistyczny Tatra Force 8x8. Grupa CSG wspólnie z FNSS przedstawi także nowy czołg średni CFL-120 Karpat.

Wśród kluczowych systemów obronnych znajdą się naziemny system obrony powietrznej Trident, mobilne centrum dowodzenia ReCUBE GBAD oraz innowacyjne radary lotniskowe Eldis Pardubice.

Grupa zaprezentuje również szeroką gamę amunicji – od małego kalibru po artyleryjską – oraz systemy świadomości sytuacyjnej SAAV i Clear Sky wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Wśród licznych wystawców zrzeszonych w Grupie CSG znajdą się takie spółki jak Tatra Defence, Tatra Export, Excalibur International, Excalibur Army, MSM Land Systems, MSM Group, Retia, Eldis, AviaNera Technologies, a także firmy Fiocchi Munizioni, Federal, Speer i CCI, które tworzą dywizję CSG Ammo+. Ich obecność na targach Eurosatory 2026 ma na celu zaprezentowanie szerokiego spektrum produktów, projektów i rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na współczesne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

Światowa premiera pojazdu Tadeas 4x4 i innowacje Tatry

Już pierwszego dnia targów Tatra Defence zaprezentuje światową premierę pojazdu Tadeas 4x4 w wersji dowodzenia. Nowy wariant uzupełni produkowaną już wersję Tadeas 6x6, oferując zaawansowane możliwości operacyjne. Spawany kadłub opancerzony pojazdu zapewnia wysoki poziom ochrony, z możliwością wyposażenia w dodatkowe opancerzenie do poziomu ochrony balistycznej 4. zgodnie z normą STANAG 4569. Konstrukcja dachu pojazdu pozwala na integrację różnorodnych elementów, takich jak włazy, stanowiska uzbrojenia czy zdalnie sterowane moduły uzbrojenia, co zwiększa jego elastyczność w różnych scenariuszach bojowych.

Istotną zaletą Tadeasa 4x4 jest wykorzystanie komponentów podwozia i elektroniki używanych w trzeciej generacji serii Tatra Force. Wśród dostępnych jednostek napędowych znajdują się chłodzone powietrzem silniki Tatra oraz chłodzone cieczą silniki Caterpillar i Cummins, współpracujące z przekładniami automatycznymi, zautomatyzowanymi lub manualnymi. Wspólnie z Tatra Export, Tatra Defence przedstawi również pojazd Tatra Force 8x8 trzeciej generacji w konfiguracji z hakowym systemem załadunku oraz opancerzoną kabiną, która została opracowana i wyprodukowana przez Tatra Defence.

Tatra Export na Eurosatory 2026 zaprezentuje pełne portfolio średnich i ciężkich pojazdów logistycznych marki Tatra. Głównym eksponatem będzie Tatra Force 8x8 trzeciej generacji. Seria Force została wyposażona w nowoczesne silniki i zaawansowaną elektronikę pokładową, oferując wysoki poziom bezpieczeństwa, ergonomii oraz łatwości obsługi. Podwozie pojazdów wykorzystuje sprawdzoną koncepcję Tatry: centralną rurę nośną oraz niezależnie zawieszone półosie wahliwe z zawieszeniem pneumatycznym. Wersje wieloosiowe mogą być konfigurowane z różną liczbą osi napędzanych i skrętnych, co świadczy o ich wszechstronności.

Kompleksowe systemy obrony powietrznej i artylerii od Excalibur International i Excalibur Army

Excalibur International zaprezentuje na targach Eurosatory 2026 naziemny system obrony powietrznej Trident. Jest to modułowe rozwiązanie krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu, którego ostateczna konfiguracja może być dostosowana do wymagań operacyjnych klienta. Spółka Excalibur International odpowiada za integrację systemu, finansowanie jego rozwoju i dostosowanie do wymagań odbiorców, a także za oferowanie go na rynkach globalnych. System Trident może wykorzystywać nie tylko pociski rakietowe, lecz także uzbrojenie artyleryjskie, rozwiązania przeznaczone do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, rozwiązania z zakresu walki radioelektronicznej oraz systemy zakłócające. W ramach tego projektu spółka Retia odpowiada za radary oraz system dowodzenia i kierowania ogniem, Tatra Trucks zapewnia podwozia, Tatra Defence – opancerzone kabiny, zabudowy oraz platformy wyrzutni, zaś tureckie przedsiębiorstwo zbrojeniowe Roketsan jest dostawcą pocisków rakietowych oraz kontenerów transportowo-startowych.

Excalibur International pokaże również model samobieżnego systemu obrony powietrznej Korkut, opracowanego we współpracy z turecką firmą Aselsan. W formie modelu zaprezentowany zostanie także bezzałogowy system dalekiego zasięgu Deep Strike, a inne projekty spółki zostaną przedstawione w formie prezentacji multimedialnych, ukazując pełen zakres jej możliwości.

W ramach ekspozycji Grupy CSG spółka Excalibur Army zaprezentuje samobieżne systemy artyleryjskie DITA 155 mm i MORANA 155 mm w formie prezentacji multimedialnych. Są to nowoczesne rozwiązania zgodne ze standardami NATO. System DITA znalazł już odbiorców, natomiast MORANA przechodzi obecnie serię wymagających testów ogniowych. Odwiedzający będą mogli zapoznać się także z pojazdem ratowniczo-ewakuacyjnym TREVA-30 na podwoziu Tatra Force 8x8, pojazdem opancerzonym Patriot 4x4, systemem rakietowym RM-70 Vampire oraz mostami towarzyszącymi AM-70EX i AM-50EX, podkreślając kompleksowość oferty.

Nowy czołg średni CFL-120 Karpat i szeroka gama amunicji

Na Eurosatory 2026 zaprezentowany zostanie również nowy pojazd CFL-120 Karpat – czołg średni będący efektem współpracy Grupy CSG z turecką firmą FNSS. CFL-120 Karpat to wszechstronna gąsienicowa platforma bojowa kategorii średniej, przeznaczona dla klientów europejskich i pozaeuropejskich. Łączy on siłę ognia właściwą dla czołgów podstawowych, wysoką mobilność, modułową ochronę oraz niższe wymagania operacyjne i logistyczne. Projekt to efekt połączenia doświadczenia FNSS w zakresie gąsienicowych platform opancerzonych z zapleczem przemysłowym należącej do Grupy CSG spółki MSM Land Systems. Czołg średni CFL-120 Karpat jest wyposażany w system wieżowy Leonardo Hitfact MkII z armatą kalibru 120 mm.

Podczas targów Eurosatory 2026 swoje produkty pokażą słowackie firmy ZVS Holding i VOP Nováky, czeska ZVI oraz hiszpańska Fábrica de Municiones de Granada. Firmy te należą do funkcjonującego w ramach Grupy CSG holdingu MSM Group. Odwiedzający będą mogli zobaczyć amunicję czołgową kalibru 105 mm i 120 mm zgodną ze standardami NATO, a także amunicję artyleryjską kalibru 105 mm i 155 mm oraz amunicję szkolną do czołgów i artylerii.

W segmencie amunicji średniokalibrowej zaprezentowane zostaną naboje 30×173 mm, 30×165 mm, 20×102 mm i 30×113 mm, przeznaczone między innymi do bojowych wozów piechoty i lekkich pojazdów opancerzonych. Na ekspozycji znajdą się również niekierowane rakiety kalibru 122 mm. Portfolio spółek skupionych w MSM Group obejmuje także komponenty pirotechniczne i zapalniki, ładunki, materiały miotające i ładunki prochowe do amunicji czołgowej i artyleryjskiej, jak również produkty związane z wytwarzaniem TNT i nitrocelulozy z portfolio niemieckiej firmy MSM Walsrode.

Zaawansowane radary i systemy nawigacyjne: Przyszłość technologii obronnych

Retia zaprezentuje cztery systemy. Wśród nich znajdzie się ReCUBE GBAD – centrum dowodzenia i kierowania obroną powietrzną krótkiego zasięgu, umieszczone w mobilnym, standaryzowanym kontenerze transportowanym na pojeździe Tatra Force 8x8. System zapewnia zintegrowane sterowanie sensorami i efektorami w czasie rzeczywistym, umożliwia szybkie rozmieszczenie baterii obrony powietrznej w terenie i wykorzystuje optyczne, radiowe oraz naziemne łącza transmisji danych. Kolejnym rozwiązaniem Retii będzie SAAV, prezentowany w formie modelu. To system świadomości sytuacyjnej dla pojazdów lądowych, zapewniający automatyczną obserwację otoczenia w zakresie 360 stopni. Wykorzystuje on sztuczną inteligencję, kamery dzienne i nocne, wbudowane jednostki GPU oraz scentralizowane przetwarzanie danych. Retia pokaże także Clear Sky, rozwiązanie rozszerzające możliwości SAAV na przestrzeń powietrzną. Jest to aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do zapewnienia świadomości sytuacyjnej 360 stopni w czasie rzeczywistym, skoncentrowana na wykrywaniu, identyfikacji, klasyfikacji i śledzeniu zagrożeń powietrznych, zwłaszcza systemów bezzałogowych. Czwartym prezentowanym systemem będzie ReINS – autonomiczny, bardzo precyzyjny system nawigacji inercyjnej ze wsparciem GPS, umożliwiający niezawodne określanie położenia, kierunku, przechyłu i orientacji platform lądowych nawet w wymagających warunkach.

W ramach ekspozycji Grupy CSG spółka Eldis Pardubice zaprezentuje modele swoich kluczowych radarów lotniskowych. Będą to przede wszystkim najnowszy radar dozorowania 3D RL-3000 oraz precyzyjny radar podejścia PAR-NG, bazujący na komercyjnie udanym modelu PAR-E. Koncepcja obu nowych produktów opiera się na programowym sterowaniu całym systemem, co znacząco upraszcza jego obsługę serwisową.

Na stoisku Grupy CSG obecna będzie także AviaNera Technologies. W Paryżu zaprezentuje ona kompaktowe silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe przeznaczone dla nowoczesnych systemów, takich jak pociski manewrujące, pociski przeciwokrętowe czy imitatory celów powietrznych. Przedstawiciele spółki zaprezentują również inne jednostki napędowe i strategiczne projekty rozwijane przez firmę.

Na wspólnym stoisku Grupy CSG obecne będą także firmy należące do dywizji CSG Ammo+, skupiającej producentów amunicji małokalibrowej. Fiocchi Munizioni, Federal, Speer i CCI zaprezentują szerokie portfolio amunicji małokalibrowej i śrutowej do pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb. Dzięki zdolnościom produkcyjnym tych firm i marek CSG należy do światowych liderów w obszarze amunicji małokalibrowej, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na globalnym rynku obronnym.