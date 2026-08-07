Zmiana na szczycie w Hucie Stalowa Wola. Grzegorz Szydło dołączył do zarządu spółki

Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Grzegorza Szydło do zarządu po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym. Jak podaje HSW w komunikacie, „W wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę o powołaniu od dnia 3 sierpnia 2026 r., na stanowisko Członka Zarządu Huty Stalowa Wola S.A., Pana Grzegorza Szydło.” Jego bogate doświadczenie obejmuje zarówno kompetencje techniczne, menedżerskie, jak i handlowe, zdobyte na wszystkich etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego.

Doświadczenie w sektorze obronnym i kluczowe kompetencje Grzegorza Szydło

Grzegorz Szydło jest uznawany za menedżera z unikalnym połączeniem wiedzy, którą zdobywał przez dwie dekady w branży obronnej. Jego kariera obejmuje rozwój produktów, wdrażanie nowoczesnych technologii, zarządzanie organizacją i procesami biznesowymi, a także kontraktowanie strategicznych programów oraz rozwój współpracy międzynarodowej. Przez wiele lat odpowiadał za zarządzanie komórkami organizacyjnymi i koordynację kluczowych przedsięwzięć biznesowych, mających strategiczne znaczenie dla Sił Zbrojnych RP. Specjalizuje się w efektywnym wykorzystywaniu zasobów oraz integrowaniu współpracy między obszarami technicznym, produkcyjnym, logistycznym i handlowym.

Strategiczne kontrakty i międzynarodowa działalność

W swojej dotychczasowej karierze Grzegorz Szydło odegrał kluczową rolę w rozwoju działalności handlowej Huty Stalowa Wola S.A. Był odpowiedzialny za przygotowanie i negocjowanie strategicznych kontraktów, które stanowiły podstawę działalności operacyjnej i główne źródło przychodów spółki. Obejmowały one najważniejsze programy modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz projekty eksportowe. Jego zdolności w budowaniu długofalowych relacji z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi, zarówno w kraju, jak i za granicą, są szeroko doceniane. Współpracował z administracją publiczną, Polską Grupą Zbrojeniową S.A. oraz Siłami Zbrojnymi RP. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie odpowiada za rozwój współpracy z ukraińskim sektorem obronnym i wspieranie międzynarodowej działalności Grupy PGZ.

W swojej pracy Grzegorz Szydło koncentruje się na budowaniu długoterminowej wartości organizacji. Dąży do rozwoju kompetencji, doskonalenia procesów, wzmacniania strategicznych partnerstw oraz zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach krajowych i międzynarodowych. Jego powołanie do Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. jest postrzegane jako strategiczny ruch mający na celu dalszy rozwój i umocnienie pozycji spółki w polskim przemyśle obronnym.