Adam Leszkiewicz nowym przewodniczącym ZPPPiOL. Zmiany i plany

oprac. Piotr Miedziński
2026-08-06 10:05

W Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Obronnego i Lotniczego (ZPPPiOL) doszło do istotnych zmian kadrowych. Na Nadzwyczajnym Zebraniu Ogólnym członkowie organizacji wybrali Adama Leszkiewicza, Prezesa Zarządu PGZ S.A., na nowego przewodniczącego. Do Zarządu dołączyła również Barbara Cena, prezes Huty Stalowa Wola S.A.

Adam Leszkiewicz z mikrofonem. O wyborze nowego przewodniczącego ZPPPiOL przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Marek Kudelski/Super Expres Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podczas targów WTO 2026

Decyzja podjęta podczas Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego ZPPPiOL przynosi odświeżenie składu Zarządu. Nowo wybrany przewodniczący, Adam Leszkiewicz, obejmuje kluczową rolę w organizacji, wnosząc doświadczenie z kierowania Polską Grupą Zbrojeniową. Wraz z nim do Zarządu dołączyła Barbara Cena, zarządzająca jedną z czołowych firm zbrojeniowych w Polsce. Po tych zmianach, Zarząd ZPPPiOL będzie działał w pięcioosobowym składzie, co ma zapewnić szerszą perspektywę i efektywniejsze zarządzanie.

Wizja Adama Leszkiewicza: Wzmocnienie głosu branży

Nowy przewodniczący Adam Leszkiewicz jasno określił swoje priorytety. Podkreślił dążenie do wzmocnienia pozycji polskiego przemysłu obronnego i lotniczego oraz zwiększenia jego znaczenia na arenie krajowej i międzynarodowej.

„Od dłuższego czasu wzmacniamy głos naszej branży, a forum Związku jest kolejną platformą, na której możemy dyskutować o tym, w jaki sposób rozwijać nasz potencjał. Zależy mi, by w strukturach ZPPPiOL zwiększać grono aktywnych członków, a jednocześnie jeszcze szerzej otworzyć Związek dla podmiotów z rynku prywatnego” – zaznaczył Adam Leszkiewicz.

Jego celem jest budowanie partnerstwa i wykorzystanie potencjału wszystkich firm członkowskich, zarówno publicznych, jak i prywatnych, dla rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych. Leszkiewicz wyraził również ambicję, by ZPPPiOL stał się „najważniejszym branżowym głosem zbrojeniówki w Polsce”, aktywnie zapraszając do współpracy podmioty prywatne.

Rola ZPPPiOL: Jakie są cele Związku?

Podstawowym celem działania Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Obronnego i Lotniczego jest ochrona i wspieranie rodzimego przemysłu obronnego i lotniczego. Organizacja realizuje to poprzez ścisłą współpracę z organami władzy państwowej, administracją rządową, a także z organizacjami gospodarczymi, finansowymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi. Reprezentanci ZPPPiOL aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej, inicjując działania o charakterze produkcyjno-handlowym. Ważnym aspektem ich działalności jest również proponowanie i opiniowanie rozwiązań ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych, które mają wpływ na funkcjonowanie przemysłu obronnego i lotniczego. Członkowie ZPPPiOL korzystają z platformy Związku do wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w realizowanych przedsięwzięciach, co sprzyja synergii i rozwojowi całej branży.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ

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