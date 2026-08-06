Adam Leszkiewicz nowym przewodniczącym ZPPPiOL. Zmiany i plany

Decyzja podjęta podczas Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego ZPPPiOL przynosi odświeżenie składu Zarządu. Nowo wybrany przewodniczący, Adam Leszkiewicz, obejmuje kluczową rolę w organizacji, wnosząc doświadczenie z kierowania Polską Grupą Zbrojeniową. Wraz z nim do Zarządu dołączyła Barbara Cena, zarządzająca jedną z czołowych firm zbrojeniowych w Polsce. Po tych zmianach, Zarząd ZPPPiOL będzie działał w pięcioosobowym składzie, co ma zapewnić szerszą perspektywę i efektywniejsze zarządzanie.

Wizja Adama Leszkiewicza: Wzmocnienie głosu branży

Nowy przewodniczący Adam Leszkiewicz jasno określił swoje priorytety. Podkreślił dążenie do wzmocnienia pozycji polskiego przemysłu obronnego i lotniczego oraz zwiększenia jego znaczenia na arenie krajowej i międzynarodowej.

„Od dłuższego czasu wzmacniamy głos naszej branży, a forum Związku jest kolejną platformą, na której możemy dyskutować o tym, w jaki sposób rozwijać nasz potencjał. Zależy mi, by w strukturach ZPPPiOL zwiększać grono aktywnych członków, a jednocześnie jeszcze szerzej otworzyć Związek dla podmiotów z rynku prywatnego” – zaznaczył Adam Leszkiewicz.

Jego celem jest budowanie partnerstwa i wykorzystanie potencjału wszystkich firm członkowskich, zarówno publicznych, jak i prywatnych, dla rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych. Leszkiewicz wyraził również ambicję, by ZPPPiOL stał się „najważniejszym branżowym głosem zbrojeniówki w Polsce”, aktywnie zapraszając do współpracy podmioty prywatne.

‼️ @AdamLeszkiewicz nowym Przewodniczącym Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Obronnego i Lotniczego.✅ Podczas Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego członkowie ZPPPOiL wybrali Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adama Leszkiewicza na Przewodniczącego Zarządu Związku.… pic.twitter.com/v7LlJ98Rl9— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) August 6, 2026

Rola ZPPPiOL: Jakie są cele Związku?

Podstawowym celem działania Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Obronnego i Lotniczego jest ochrona i wspieranie rodzimego przemysłu obronnego i lotniczego. Organizacja realizuje to poprzez ścisłą współpracę z organami władzy państwowej, administracją rządową, a także z organizacjami gospodarczymi, finansowymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi. Reprezentanci ZPPPiOL aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej, inicjując działania o charakterze produkcyjno-handlowym. Ważnym aspektem ich działalności jest również proponowanie i opiniowanie rozwiązań ekonomiczno-prawnych i organizacyjnych, które mają wpływ na funkcjonowanie przemysłu obronnego i lotniczego. Członkowie ZPPPiOL korzystają z platformy Związku do wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w realizowanych przedsięwzięciach, co sprzyja synergii i rozwojowi całej branży.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ