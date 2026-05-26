CSG Polska i WSK „PZL-KALISZ” łączą siły. Współpraca przy produkcji silników

CSG Polska i Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” (należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej) podpisały list intencyjny o współpracy.

Porozumienie koncentruje się na produkcji silników i innych komponentów do pojazdów ciężarowych, zarówno w sektorze wojskowym, jak i cywilnym. Jego celem jest transfer technologii i rozwój nowych zdolności produkcyjnych w Polsce.

Współpraca ma wzmocnić łańcuchy dostaw w Europie Środkowej, pozycję WSK „PZL-KALISZ” na rynku europejskim oraz jest kontynuacją szerszej umowy ramowej między Grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową z marca br.

Podpisany dokument między CSG Polska a WSK "PZL-KALISZ" stanowi konkretne rozwinięcie ramowej umowy o współpracy, zawartej w marcu bieżącego roku pomiędzy Grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową. List intencyjny wyznacza ścieżkę dla przemysłowo-technologicznej kooperacji, której celem jest wzmocnienie polskiego przemysłu poprzez przekazanie nowych technologii oraz ustanowienie zaawansowanych zdolności produkcyjnych. Koncentracja na nowoczesnych silnikach, układach napędowych i innych komponentach ma objąć zarówno sprzęt wojskowy, jak i pojazdy ciężarowe o wysokiej ładowności, a także inne platformy specjalistyczne.

Jakie korzyści przyniesie współpraca CSG Polska i WSK "PZL-KALISZ"?

Dla Łukasza Malickiego, dyrektora operacyjnego CSG Polska, podpisanie listu intencyjnego to kontynuacja i pogłębienie relacji z polskim przemysłem zbrojeniowym. Jak podkreślił, „WSK „PZL-KALISZ” to spółka z Grupy Kapitałowej PGZ o bardzo bogatej historii i olbrzymim potencjale. Poprzez transfer technologii wytwarzania nowoczesnych układów napędowych ma ona szansę uzyskać silną pozycję na europejskim rynku. Nasza współpraca wzmocni łańcuchy dostaw Grup PGZ i CSG oraz same te firmy”. Ten krok ma nie tylko wzmocnić pozycję WSK "PZL-KALISZ" na arenie międzynarodowej, ale również zapewnić większą stabilność i bezpieczeństwo dostaw kluczowych komponentów dla obu grup.

Transfer technologii i nowe zdolności produkcyjne w Kaliszu

CSG Polska deklaruje pełną gotowość do wsparcia rozwoju nowych zdolności w zakresie produkcji, integracji, serwisowania i modernizacji komponentów oraz całych systemów na terenie Polski. Jest to kluczowy element partnerstwa, który ma przekształcić WSK "PZL-KALISZ" w nowoczesne centrum produkcyjne. Łukasz Malicki zaznaczył, że intencją jest „ustanowienie nowych kompetencji produkcyjnych i serwisowych w Polsce, w zakładach należących do WSK „PZL-KALISZ”, i jednocześnie nawiązanie z tą spółką długoterminowej kooperacji o charakterze biznesowym. To doskonały przykład synergii, które mogą zostać wygenerowane przez współpracę dwóch największych grup zbrojeniowych w regionie”. Oznacza to inwestycje w infrastrukturę, szkolenia oraz procesy technologiczne, które podniosą konkurencyjność polskiego przemysłu.

Długoterminowa kooperacja i ekspansja biznesowa

Krzysztof Nosal, prezes zarządu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ”, wyraził optymizm co do przyszłości spółki. Podkreślił on wieloletnie doświadczenie zakładu w produkcji, obsłudze i modernizacji silników do różnorodnych platform wojskowych.

„Nasza infrastruktura, doświadczona załoga oraz kompetencje dotyczące produkcji specjalnej powodują, że jesteśmy przygotowani do ekspansji biznesowej, która spowoduje, że nasz zakład stanie się jeszcze bliższym partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojska Polskiego, a także ważnym dostawcą rozwiązań eksploatowanych przez siły zbrojne innych państw NATO i Unii Europejskiej” – stwierdził Nosal.

Współpraca z Grupą CSG stanowi dla WSK "PZL-KALISZ" szansę na znaczący rozwój kompetencji produkcyjnych, remontowych i serwisowych, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii wykorzystywanych w produktach przemysłu obronnego. Planowane działania wykraczają poza samą produkcję i serwis, otwierając drogę do wspólnej realizacji zaawansowanych projektów technologiczno-przemysłowych. Obie strony liczą, że w przyszłości efektem tej kooperacji będzie wspólna realizacja projektów na rzecz odbiorców eksportowych, w tym sił zbrojnych państw NATO i Unii Europejskiej.

List intencyjny, podpisany przez CSG Polska i WSK "PZL-KALISZ", jest bezpośrednim rezultatem i uzupełnieniem wspomnianej umowy ramowej między Grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową. W jej ramach przewidziano już wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników przeznaczonych do bezzałogowych statków powietrznych i pocisków manewrujących nowej generacji, a także do wybranych platform lądowych. Porozumienie obejmuje również projekty dotyczące rozwoju amunicji i systemów lądowych, a także wspólny udział w programach Unii Europejskiej i NATO. Nowo ustanowiona kooperacja w zakresie silników jest zatem kluczowym, konkretnym krokiem w kierunku wzmacniania zdolności przemysłowych i produkcyjnych w Europie Środkowej, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie europejskich łańcuchów dostaw i podniesienie konkurencyjności regionu.