Polskie Leopardy 2PL w ścisłej czołówce NATO. Ogromny sukces na zawodach Iron Spear

Piotr Miedziński
2026-05-26 9:19

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X, polscy czołgiści wywalczyli rewelacyjne drugie miejsce podczas prestiżowych, międzynarodowych zawodów Iron Spear na Łotwie. Jak napisano: "Zdobycie drugiego miejsca w tak silnej międzynarodowej stawce stanowi znaczący sukces i potwierdzenie profesjonalizmu żołnierzy ze Świętoszowa".

26 maja Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X poinformowało o wielkim sukcesie polskich czołgistów wykorzystujących czołgi Leopard 2PL. Podczas międzynarodowych zawodów Iron Spear w Ādaži polscy czołgiści z XVIII zmiany PKW Łotwa wywalczyli drugie miejsce spośród najlepszych załóg pancernych i zmechanizowanych państw Sojuszu.

W zawodach wzięły udział załogi z państw takich jak Kanada, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Francja i Norwegia. Każda z tych krajów wystawił swoich najlepszych czołgistów. 

Zawody „Iron Spear”, organizowane cyklicznie w bazie wojskowej w Ādaži na Łotwie, to jedne z najważniejszych i najbardziej wymagających zmagań dla sił pancernych i zmechanizowanych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ich celem jest nie tylko wyłonienie najlepszych załóg, ale przede wszystkim sprawdzenie interoperacyjności, zgrania i zdolności do działania w międzynarodowym środowisku bojowym. To swoisty test, który weryfikuje realne umiejętności w warunkach maksymalnie zbliżonych do prawdziwego pola walki.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego, czterodniowa rywalizacja obejmowała szereg skomplikowanych zadań, w tym celność prowadzenia ognia, szybkość działania, współpracę załóg oraz zdolność realizacji działań bojowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego pola walki.

Jak dodano na koniec komunikatu:

"Zdobycie drugiego miejsca w tak silnej międzynarodowej stawce stanowi znaczący sukces i potwierdzenie profesjonalizmu żołnierzy ze Świętoszowa oraz zdolności do skutecznego działania w środowisku sojuszniczym".

Leopard 2PL

Siły Zbrojne RP posiadają około 250 czołgów Leopard 2 w różnych wersjach. Główne warianty to Leopard 2A4, Leopard 2A5 oraz Leopard 2PL. Polska pozyskała Leopardy 2 w dwóch głównych transzach. W 2002 roku od Niemiec zakupiono 128 czołgów Leopard 2A4 pochodzących z nadwyżek Bundeswehry. Były one w dobrym stanie technicznym i zostały przekazane niemal bezpłatnie, w ramach umowy międzyrządowej, głównie za symboliczne koszty. W latach 2013–2015 Polska zakupiła od Niemiec kolejne 119 czołgów, w tym 105 Leopardów 2A5 oraz dodatkowe Leopardy 2A4 do celów szkoleniowych i magazynowych.

Program Leopard 2PL jest wynikiem współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z koncernem Rheinmetall Landsysteme. Uzbrojenie pojazdu nie uległo zmianie względem wersji podstawowej i składa się z 2 karabinów maszynowych 7,62 mm oraz armaty 120 mm typu RH-120 o lufie długości 44 kalibrów. Co ciekawe, uzbrojenie Abramsa stanowi jej amerykański wariant.

W ramach programu Lepard 2PL armatę dostosowano do nowocześniejsze, bardziej skutecznej amunicji przeciwpancernej DM63A1 oraz programowanych, odłamkowo-burzących pocisków DM11. Zastosowano również elektryczny mechanizm obrotu wieży i ruchu armaty w miejsce starszego systemu hydraulicznego. Zwiększyło to niezawodność i precyzję prowadzenia ognia w ruchu. Ze względu na wzrost poboru mocy wymagane było zastosowanie pomocniczej jednostki napędowej (APU) i zmiany w instalacji elektrycznej.

Modyfikacje obejmują również dodatkowe, modułowe opancerzenie wieży oraz nowe przyrządy celownicze. Działonowy i dowódca otrzymali polskie kamery termowizyjne III generacji KLW-1 Asteria produkcji PCO. Dodatkowo głowica optyczna PERI R17A1 została zmodyfikowana do wersji z dalmierzem laserowym, takiej samej jak w najnowszych czołgach Leopard 2A7. Natomiast kierowca otrzymał nowy dzienno-nocny system obserwacji, wyposażony m.in. w kamerę cofania KDN-1 Nyks produkcji PCO. Podniosło to znacznie możliwości ogniowe oraz ochronę pojazdu w obrębie wieży. Niestety nie zastosowano dodatkowego opancerzenia kadłuba. Mimo to możliwości bojowe pojazdu zostały znacznie poprawione.

Na koniec 2025 roku Wojsko Polskie dysponowało 100 zmodernizowanymi czołgami Leopard 2PL/2PLM1. Tempo dostaw w ostatnich latach rosło dla porównania, do końca 2023 roku armia odebrała 62 pojazdy. Pierwsze 25 egzemplarzy dostarczono w standardzie 2PL, a wszystkie kolejne maszyny reprezentują już docelową wersję 2PLM1. Zgodnie z planem, do końca roku Bumar-Łabędy ma przekazać jeszcze dwa czołgi.

