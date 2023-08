Spis treści

Mimo że Leopard 2A4 jest najstarszym nowoczesnym czołgiem w polskiej armii, to przyćmili go „młodsi bracia”. Tymczasem jest to pierwszy europejski czołg III generacji oraz najliczniej produkowany i eksploatowany typ w Europie. Wśród „A czwórek” polskie wyróżniają się wyglądem i możliwościami dzięki realizowanej powoli i z problemami, ale jednak konsekwentnie modernizacji do wersji Leopard 2PL. Co czyni ją unikalną?

Leopard 2PL

Program Leopard 2PL jest wynikiem współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z koncernem Rheinmetall Landsysteme. Uzbrojenie pojazdu nie uległo zmianie względem wersji podstawowej i składa się z 2 karabinów maszynowych 7,62 mm oraz armaty 120 mm typu RH-120 o lufie długości 44 kalibrów. Co ciekawe, uzbrojenie Abramsa stanowi jej amerykański wariant.

W ramach programu Lepard 2PL armatę dostosowano do nowocześniejsze, bardziej skutecznej amunicji przeciwpancernej DM63A1 oraz programowanych, odłamkowo-burzących pocisków DM11. Zastosowano również elektryczny mechanizm obrotu wieży i ruchu armaty w miejsce starszego systemu hydraulicznego. Zwiększyło to niezawodność i precyzję prowadzenia ognia w ruchu. Ze względu na wzrost poboru mocy wymagane było zastosowanie pomocniczej jednostki napędowej (APU) i zmiany w instalacji elektrycznej.

Modyfikacje obejmują również dodatkowe, modułowe opancerzenie wieży oraz nowe przyrządy celownicze. Działonowy i dowódca otrzymali polskie kamery termowizyjne III generacji KLW-1 Asteria produkcji PCO. Dodatkowo głowica optyczna PERI R17A1 została zmodyfikowana do wersji z dalmierzem laserowym, takiej samej jak w najnowszych czołgach Leopard 2A7. Natomiast kierowca otrzymał nowy dzienno-nocny system obserwacji, wyposażony m.in. w kamerę cofania KDN-1 Nyks produkcji PCO. Podniosło to znacznie możliwości ogniowe oraz ochronę pojazdu w obrębie wieży. Niestety nie zastosowano dodatkowego opancerzenia kadłuba. Mimo to możliwości bojowe pojazdu zostały znacznie poprawione.

Wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Armia pokazała najgroźniejszą broń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polski Abrams

Trafiające do Polski M1A1 FEP (Firepower Enhancement Package) Abrams powstał jako zmodyfikowany wariant tego słynnego czołgu przeznaczona dla US Marines. To właśnie tego typu wozy trafiły do Polski. Są to zmagazynowane, nadliczbowe wozy które przeszły remont główny a ich przebieg został wyzerowany. M1A1 to czołg III generacji, którego opancerzenie składa się z elementów stalowych oraz płyt ze zubożonego uranu. Amunicja armatnia umieszczona jest w odseparowanym magazynie, co chroni załogę w wypadku jej wybuchu.

Napęd czołgu Abrams stanowi turbina gazowa Honeywell AGT1500, działająca na podobnej zasadzie jak silniki śmigłowców czy samolotów turbośmigłowych, co zapewnia bardzo dużą dynamikę i moc 1500 KM. Pozwala to rozpędzić pojazd o masie ponad 61,3 tony do prędkości 70 km/h na drodze i ponad 40 km/h w terenie. Uzbrojenia stanowi armata gładkolufowa 120 mm typu M256 z lufą długości 44 kalibrów oraz 2 karabiny maszynowe M240 kalibru 7,62 mm i jeden M2HB kalibru 12,7 mm. Polska jest pierwszym krajem europejskim uzbrojonym w czołgi Abrams. Docelowo do naszego kraju mają trafić również najnowsze wozy Abrams w wersji M1A2 SEP v3, czyli najnowszy wariant eksploatowany obecnie przez US Army.

K2 Black Panther

Trzecim pojazdem nad którym się dziś pochylimy jest egzotyczna koreańska maszyna, przez część ekspertów uważana za czołg przewyższający amerykańskiego Abramsa. Polska armia niebawem będzie miała skalę porównawczą. Być może uda się kiedyś rozstrzygnąć wątpliwości w tej kwestii.

K2 to czołg podstawowy III generacji opracowany przez firmę Hyundai Rotem zgodnie z wymaganiami południowokoreańskiej armii i na podstawie doświadczeń z maszyną K1. Stąd specyficzna konstrukcja w której skoncentrowano się na opancerzeniu przednim, stosując lżejsze opancerzenie na burtach, co bywa krytykowane. Pozwoliło jednak na utrzymanie masy na wymaganym przez armię koreańską poziomie.

Uzbrojenie główne pojazdu stanowi armata gładkolufowa CN08 kal. 120 mm o długości lufy wynoszącym 55 kalibrów. Sprzężony z nią został uniwersalny karabin maszynowy M60E2-1 kalibru 7,62 mm. Uzupełnienie stanowi umieszczony na wieży wielkokalibrowy karabin maszynowy K6 kal. 12,7 mm.

Jednostkę napędową stanowi silnik wysokoprężny MTU MT883 Ka-501 o mocy 1500 KM lub południowokoreański DV27K również o mocy 1500 KM. Oba pozwalają na rozpędzenie tego ważącego 55 ton czołgu do prędkości maksymalnej wynoszącej 70 km/h. Obecnie jedynymi użytkownikami K2 jest Korea Południowa oraz Polska.

Oczywiście podczas defilady i towarzyszących jej imprez można było podziwiać wiele innych typów sprzętu wojskowego, w tym również bardzo ciekawe pojazdy. Postaramy się opisać przynajmniej kilka przykładów w najbliższych dniach.