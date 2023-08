Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło systemem rozpoznawczo-uderzeniowym Gladius w maju 2022 roku. Producentem jest polska Grupa WB, znana m.in. ze sprawdzonych bojowo bezzałogowców Flyeye i Warmate, które są wykorzystywane podczas wojny na Ukrainie. W skład systemu mają wchodzić zarówno bezzałogowce rozpoznawcze FT-5 jak też nowy typ amunicji krążącej Gladius 2 o zasięgu co najmniej 100 km, opracowany zgodnie z wymaganiami Wojska Rakietowych i Artylerii. Całość jest w pełni kompatybilna z eksploatowanym od lat i stosowanym bojowo m.in. na Ukrainie systemem Topaz, który jest również produktem Grupy WB. Przedmiotem umowy o wartości 2 mld złotych jest dostawa, czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym.

Pierwsze dostawy sprzętu, mającego służyć do szkolenia w zakresie użycia i obsługi systemu Gladius, Grupa WB miała dostarczyć jeszcze w ubiegłym roku. Jak informował w grudniu 2022 roku prezes zarządu Grupy WB Piotr Wojciechowski, wojsko otrzymało w tym czasie systemy umożliwiające szkolenie z obsługi Gladius. Nie docelowe rozwiązanie, ale bezzałogowce wraz z niezbędnym wyposażeniem i system sterowania.

To właśnie ten system, zainstalowany na opracowanym przez HSW we współpracy z czeską spółką Tatra pojeździe opancerzonym Waran zaprezentowano podczas warszawskiego pikniku z okazji Święta Wojska Polskiego. Wskazuje na to wykorzystani istniejących już platform bezzałogowych. Na ekspozycji jako system Gladius zaprezentowano zmodyfikowaną amunicję krążącą typu Warmate 2 oraz bezzałogowiec rozpoznawczy FT-5 (dawniej nazywany też Łoś) w wersji startującej z wyrzutni i napędzanej dwoma silnikami elektrycznymi.

Bezzałogowiec FT-5 ma rozpiętość 6,4 m i długość 3,1 m. Jego masa startowa wynosi 85 kg i może pozostawać w powietrzu do 4 godzin operując w odległości do 180 km od stacji sterującej. Amunicja krążąca Warmate 2 to znacznie większy krewniak klasycznego Warmate. Waży 30 kg i napędzany jest silnikiem elektrycznym a start odbywa się z tej samej wyrzutni co w przypadku FT-5. Rozpiętość skrzydeł wynosi 2,5 m a masa głowcy bojowej wynosi 5 kg, czyli tyle ile waży cały standardowy Warmate. Docelowy efektor systemu Gladius będzie miał zbliżoną konfigurację ale nie będzie to Warmate 2, który Grupa WB eksportuje już do kilku krajów na świecie, ale unikalna maszyna dostosowana do wymagań polskiego użytkownika.

Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

System sterowania został umieszczony na jednym pojeździe Waran 4x4, a na drugim znalazła się wyrzutnia pneumatyczna służąca do startu maszyn FT-5 i Warmate 2. Waran jest nowym pojazdem w Wojsku Polskim który wybrano m.in. jako nośnik niszczyciela czołgów Ottokar-Brzoza, uzbrojonego w pocisk przeciwpancerne Brimstone, ale również jako baza dla systemu Gladius.

Waran jest efektem kooperacji HSW i czeskiej firmy Tatra i po raz pierwszy był prezentowany był przez PGZ podczas ubiegłorocznego salonu przemysłu obronneg MSPO w Kielcach. Pojazd wykorzystuje bardzo dobre podwozie pojazdu ciężarowego Tatra 815 w układzie 4x4 do którego zastosowano opancerzone nadwozie mające zapewniać wysoki poziom ochrony zarówno przed ostrzałem i odłamkami jak też detonacjami min i improwizowanych ładunków wybuchowych. Poziom zapewnianej osłony balistycznej wynosi do IV, a przeciwminowej do III wg standardu NATO STANAG 4569. Przy maksymalnej masie 18 ton maszyna osiąga na drodze prędkość 110 km/h i zasięg do 700 km.

Zaprezentowane pojazdy Waran odbiegają konfuguracją i wyglądem od wersji prezentowanej podczas ubiegłorocznego MSPO. Można powiedzieć więc, że 15 sierpnia w Warszawie miała miejsce podwójna premiera: zarówno najnowszej odsłony Warana 4x4 jak i systemu Gladius. Z drugiej jedna strony Gladius nie został przedstawiony w wersji docelowej, przeznaczonej do użycia bojowego a jedynie do szkolenia. Najprawdopodobniej docelowa wersja będzie miała swoją premierę dopiero podczas tegorocznego MSPO.