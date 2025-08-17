Przełom w rozmowach USA i Rosji? Witkoff o gwarancjach bezpieczeństwa i ustępstwach, Trump zapowiada "wielkie postępy"

Steve Witkoff, wysłannik prezydenta USA, w wywiadzie dla CNN podzielił się optymistycznymi wnioskami z rozmów z Rosją. Według niego, osiągnięto porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, które określił jako przełomowe. USA miały zgodzić się na ochronę z tytułu artykułu 5. NATO, zobowiązującego do udzielenia pomocy zbrojnej zaatakowanym sojusznikom.

Rosja ma zapisać w swoim prawie zobowiązanie do niewysuwania kolejnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy i nieatakowania innych państw po skodyfikowaniu porozumienia pokojowego. Rosja zaoferowała ustępstwa w sprawie niektórych regionów poza Donbasem.

Witkoff zaznaczył, że o postępach wiedzą zarówno Ukraińcy, jak i przywódcy europejscy, i wszyscy zgadzają się, że poczyniono duże postępy. Dodał, że te postępy, choć mogą być niewystarczające do zawarcia porozumienia, to jednak jesteśmy na ścieżce po raz pierwszy.

Witkoff podkreślił, że celem jest osiągnięcie dobrego porozumienia dla Ukrainy, które pozwoli na ich samostanowienie i na ochronę ich suwerennych granic.

Dlaczego Trump odrzucił żądanie zawieszenia broni?

Witkoff tłumaczył, że Donald Trump chce doprowadzić do podpisania układu pokojowego bardzo, bardzo szybko, szybciej niż zawieszenie broni. Uważa, że postępy poczynione na Alasce pozwalają na ominięcie ustalania szczegółów, które musiałyby być omawiane podczas rozejmu.

Donald Trump zapowiada "wielkie postępy"

Donald Trump również odniósł się do rozmów z Rosją, publikując krótki wpis na platformie Truth Social:

"WIELKIE POSTĘPY W SPRAWIE ROSJI. CZEKAJCIE NA DALSZE INFORMACJE"

Rubio ostrzega Rosję: "Dodatkowe konsekwencje" bez pokoju

Marco Rubio w wywiadzie dla ABC podkreślił, że w celu osiągnięcia pokoju zarówno Rosja, jak i Ukraina będą musiały pójść na ustępstwa. Zaznaczył jednak, że w przypadku braku porozumienia, Kreml musi liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami.

W innym wywiadzie, dla CBS, Rubio zauważył, że stworzenie przez Waszyngton scenariusza zakończenia wojny na Ukrainie może zakończyć się niepowodzeniem.

"Nie twierdzę, że jesteśmy na granicy porozumienia między Ukrainą a Rosją, ale zauważyliśmy wystarczające ruchy, które uzasadniają spotkanie z (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim" – ocenił Rubio.

Szef amerykańskiej dyplomacji przyznał, że podczas piątkowego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem omówiono kwestie, które mogą przyczynić się do przełomu w wojnie.

Agencja Reutera, powołując się na źródła, podała, że Rosja może być gotowa wycofać się z zajętych terenów w obwodach sumskim i charkowskim w zamian za Donbas i uznanie rosyjskiej suwerenności nad Krymem.

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski uda się do Waszyngtonu na zaproszenie Donalda Trumpa. Rubio zapowiedział, że podczas rozmów poruszona zostanie m.in. kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.