Ukraina odda Donbas za pokój? Kontrowersyjna propozycja Putina poparta przez Trumpa budzi sprzeciw

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
PAP
PAP
2025-08-16 18:30

Donald Trump miał poprzeć plan Władimira Putina, który zakłada oddanie kontrolowanych przez Ukrainę części Donbasu w zamian za zawieszenie broni. Ta kontrowersyjna propozycja, ujawniona przez „New York Times” i „Financial Times”, spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców.

Co zawiera plan Putina poparty przez Trumpa?

Według doniesień „New York Times”, Donald Trump podczas rozmowy z europejskimi liderami miał stwierdzić, że pokój w Ukrainie można szybko osiągnąć, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. W zamian Władimir Putin miał zaoferować rozejm. Co więcej, Trump nie wykluczył gwarancji bezpieczeństwa z udziałem żołnierzy USA.

Kluczowe elementy planu:

  • Ukraina wycofuje się z kontrolowanych terenów Donbasu.
  • Rosja oferuje zawieszenie broni i zamrożenie linii frontu.
  • Putin zgadza się na silne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, bez członkostwa w NATO.
  • Amerykańscy żołnierze mogliby być częścią tych gwarancji.
  • Rosja zobowiązuje się na piśmie, że nie zaatakuje ponownie.

Stanowczy sprzeciw Zełenskiego i europejskich liderów

Propozycja Putina spotkała się z ostrą reakcją Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców. Jak donosi „NYT”: „Zełenski i europejscy przywódcy stanowczo sprzeciwiają się takiemu odstąpieniu niezamieszkanych terenów, które również zawierają ważne linie obronne i są bogate w minerały. Ukraińscy urzędnicy stwierdzili, że ostateczne porozumienie nie może zakładać zgody Kijowa na trwałe oddanie jakiegokolwiek ukraińskiego terytorium suwerennego, co naruszałoby ukraińską konstytucję”.

Propozycja budzi spore kontrowersje z kilku powodów. Po pierwsze narusza suwerenność Ukrainy. Oddanie terytorium Donbasu byłoby naruszeniem konstytucji Ukrainy i zasad prawa międzynarodowego. Po drugie w grę wchodzi utrata ważnych linii obronnych i . zasobów. Kontrolowane przez Ukrainę tereny Donbasu zawierają strategiczne linie obronne oraz bogate złoża minerałów. Kolejną kwestią jest natomiast brak zaufania do Rosji. Zobowiązania Rosji na piśmie nie dają gwarancji, że kraj ten nie zaatakuje ponownie.

Polecany artykuł:

Ukraina z gwarancjami bezpieczeństwa na wzór art. 5 NATO? Szczegóły rozmów Trum…

Czy Zełenski jest otwarty na kompromis?

Mimo sprzeciwu wobec wycofania z obwodu donieckiego, Wołodymyr Zełenski jest otwarty na dyskusję o sprawach terytorialnych. Według „Financial Times”, Zełenski nie zgodzi się na wycofanie z obwodu donieckiego, ale jest otwarty na dyskusję o sprawach terytorialnych.

Według cytowanego przez „Wall Street Journal” byłego urzędnika Kremla, Putin nie porzucił swoich żądań zajęcia się „podstawowymi przyczynami” wojny, co w praktyce oznacza „zakończenie państwowości Ukrainy w jej obecnej formie”. To pokazuje, że Rosja może dążyć do znacznie większych celów niż tylko kontrola nad Donbasem.

Przyszłość rozmów

Plan oddania Donbasu za rozejm ma być przedmiotem rozmowy prezydentów USA i Ukrainy. Kijów chce poznać więcej szczegółów i „nie rozumie”, dlaczego Trump zrezygnował z postulatu natychmiastowego zawieszenia broni. Przyszłość rozmów i ewentualnego porozumienia pozostaje niepewna.

Portal Obronny SE Google News
UKRAINA
DONALD TRUMP
WOŁODYMYR ZEŁENSKI
ROSJA
WŁADIMIR PUTIN