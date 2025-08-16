Ukraina z gwarancjami bezpieczeństwa na wzór art. 5 NATO? Szczegóły rozmów Trumpa z Zełenskim i Putinem

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2025-08-16 16:37

Stany Zjednoczone zaoferowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa zbliżone do tych zawartych w artykule 5 NATO, lecz bez formalnego członkostwa w Sojuszu. Propozycja ta miała zostać przedstawiona podczas rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz z Władimirem Putinem.

Według źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się agencja AFP, Stany Zjednoczone zaproponowały Ukrainie mechanizm gwarancji bezpieczeństwa, który przypomina artykuł 5 NATO. Oznacza to, że ewentualny atak na Ukrainę byłby traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Propozycja została przedstawiona Kijowowi podczas rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Następnie Trump miał powtórzyć tę propozycję w rozmowie z liderami europejskimi. Żródło AFP podkreśla, że propozycja ta została przedstawiona za uprzednią zgodą Putina.

Artykuł 5 NATO – co to oznacza?

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest kluczowym elementem systemu obrony zbiorowej NATO. Stanowi on, że zbrojna napaść na jednego lub więcej członków Sojuszu w Europie lub Ameryce Północnej będzie traktowana jako napaść na wszystkich. W takim przypadku pozostali członkowie NATO udzielą pomocy zaatakowanemu państwu, podejmując działania, jakie uznają za konieczne, włącznie z użyciem siły zbrojnej.

Wątpliwości i pytania otwarte

Mimo obiecujących doniesień, propozycja USA budzi wiele wątpliwości. Jedno ze źródeł AFP przyznaje: „Nikt nie wie dokładnie, jak miałoby to wyglądać i dlaczego Putin miałby się zgodzić, skoro (...) ewidentnie sprzeciwia się jakimkolwiek skutecznym gwarancjom suwerenności Ukrainy”.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim w Waszyngtonie

Kwestia gwarancji bezpieczeństwa ma być jednym z głównych tematów rozmów podczas spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie. Spotkanie to ma na celu omówienie szczegółów propozycji oraz znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania.

Według New York Times europejscy liderzy zostali zaproszeni przez prezydenta USA Donalda Trumpa do złożenia w poniedziałek (18 sierpnia) wizyty w Waszyngtonie razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Gazeta powołała się na dwóch europejskich urzędników, którzy chcieli zachować anonimowość.

Według AFP, poza gwarancjami bezpieczeństwa, podczas spotkania mają być poruszone także inne istotne kwestie, takie jak:

  • Organizacja ewentualnego trójstronnego spotkania Putina, Trumpa i Zełenskiego.
  • Kwestie dotyczące terytorium Ukrainy.
  • Kwestia opuszczenia przez Ukraińców Donbasu.

Raport Trumpa dla europejskich liderów

Po spotkaniu na Alasce prezydent USA zdał raport europejskim liderom, w tym prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu i prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W telekonferencji wzięli także udział: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Stanowisko europejskich liderów

W oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Antonio Costę i liderów sześciu krajów europejskich, w tym premiera Polski Donalda Tuska, podkreślono zadowolenie z podejmowanych przez Trumpa wysiłków, mających zakończyć rosyjską agresję przeciw Ukrainie. W tekście wezwano też do zorganizowania spotkania z udziałem Trumpa, Zełenskiego i Putina. Amerykański przywódca napisał na portalu Truth Social, że najlepszym sposobem na zakończenie wojny na Ukrainie jest przejście od razu do porozumienia pokojowego, a nie zawieszenie broni.

