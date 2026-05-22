CSG rozpocznie produkcję zapalników elektronicznych. Kluczowa inwestycja z Reunert

Europejska grupa CSG i firma Reunert utworzyły spółkę joint venture Fuchs Electronics Europe na Słowacji, która będzie produkować elektroniczne zapalniki do amunicji wielkokalibrowej.

Reunert będzie miał 51% udziałów, a CSG 49%, co sprawi, że CSG stanie się jednym z kluczowych producentów zapalników elektronicznych w Unii Europejskiej.

Produkcja zostanie zlokalizowana w zakładzie ZVS Holding w Dubnicy nad Váhom i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw oraz strategicznej autonomii Europy w produkcji amunicji artyleryjskiej.

Zapalniki elektroniczne są krytycznym elementem nowoczesnej amunicji 155 mm, oferującym precyzję i elastyczność, co odpowiada na potrzeby sił zbrojnych NATO.

Nowo powstała spółka Fuchs Electronics Europe będzie miała strukturę własnościową, w której Reunert obejmie 51 proc. udziałów, a CSG – 49 proc. Dzięki tej strategicznej kooperacji, Grupa CSG dołączy do grona nielicznych podmiotów w Unii Europejskiej zajmujących się produkcją zapalników elektronicznych. Jest to wynik konsekwentnej polityki ekspansji technologicznej i dążenia do niezależności w kluczowych obszarach.

Wojciech Grzonka, prezes CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, podkreślił strategiczne znaczenie tej decyzji:

„Grupa CSG konsekwentnie kontynuuje ekspansję technologiczną i priorytetowo traktuje niezależność w zakresie produkcji krytycznych komponentów. W ten sposób budujemy naszą pozycję rynkową, nie tylko w zakresie ilości produkowanych wyrobów. Dzięki inwestycjom w nowe kompetencje możemy oferować odbiorcom amunicji coraz bardziej nowoczesne produkty. To także bezpieczeństwo dostaw i stabilność produkcji w sytuacji skokowego zwiększenia zapotrzebowania”.

Utworzenie nowej spółki joint venture wpisuje się w szerszą strategię CSG, której celem jest dalsza integracja wertykalna w zakresie produkcji amunicji wielkokalibrowej. Dzięki temu Grupa CSG wzmocni swoje zdolności technologiczne w obszarze krytycznych komponentów do nowoczesnej amunicji artyleryjskiej, co przełoży się na wzrost konkurencyjności i ugruntowanie pozycji firmy jako kompleksowego dostawcy na rynkach europejskich. Lokalizacja produkcji na terenie Unii Europejskiej ma również kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw oraz ogólnej autonomii strategicznej Europy w zakresie produkcji amunicji artyleryjskiej.

Jan Marinov, prezes CSG Defence, zaznaczył, że inwestycja ta ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju portfolio CSG:

„Ta inwestycja istotnie wzmacnia portfolio CSG w obszarze amunicji wielkokalibrowej. Zapalniki elektroniczne to technologicznie wyrafinowane i strategicznie istotne komponenty. Połączenie światowej klasy technologii Fuchs z naszymi zdolnościami w zakresie produkcji i dystrybucji zwiększy konkurencyjność CSG oraz umocni naszą rolę jako niezawodnego partnera dla europejskich klientów”.

Decyzja o uruchomieniu produkcji zapalników elektronicznych ma charakter strategiczny, ponieważ są one niezbędne do wytwarzania pocisków o rozszerzonych funkcjonalnościach, poszukiwanych przez europejskie i NATO-wskie siły zbrojne, odpowiadających na potrzeby współczesnego pola walki w domenie lądowej.

Dlaczego zapalniki elektroniczne są tak ważne?

Zapalnik jest krytycznym elementem każdego pocisku artyleryjskiego, definiującym czas oraz tryb detonacji ładunku. W przypadku nowoczesnej amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm, zapalniki elektroniczne stanowią standardowe rozwiązanie. Umożliwiają one wiele trybów działania, takich jak uderzeniowy, opóźniony lub airburst, czyli detonację nad celem na precyzyjnie zaprogramowanej wysokości. W porównaniu do zapalników mechanicznych starszych generacji, zapalnik elektroniczny oferuje znacznie większą precyzję i elastyczność, a także zwiększone możliwości integracji z nowoczesnymi systemami kierowania ogniem. Produkcja zapalników elektronicznych jest technologicznie wymagająca i wiąże się z wysoką wartością dodaną, co czyni ją strategicznie istotną dla producentów amunicji.

Nowe przedsiębiorstwo będzie działać jako niezależny producent zapalników elektronicznych, dostarczając te kluczowe komponenty nie tylko do zakładów CSG, ale również do innych europejskich producentów amunicji wielkokalibrowej. Produkcja zostanie zlokalizowana w zakładzie ZVS Holding w Dubnicy nad Váhom na Słowacji, wykorzystując już istniejącą infrastrukturę przemysłową Grupy CSG. Przedsięwzięcie jest uruchamiane w sposób efektywny kapitałowo, przy wsparciu wiążącego zamówienia rozruchowego, które zabezpiecza przychody spółki joint venture w pierwszym (trzyletnim) okresie zwiększania skali produkcji. Biznesplan projektu zakłada osiągnięcie samowystarczalności biznesowej w ciągu około trzech lat od uruchomienia produkcji oraz generowanie konkurencyjnych marż, co powinno przyczynić się do wzrostu wartości zarówno Reunert, jak i Grupy CSG.

Partnerstwo dla przyszłości: Rola Fuchs Electronics i CSG w nowej spółce

Partnerem technologicznym w nowym przedsięwzięciu biznesowym jest południowoafrykańskie przedsiębiorstwo Fuchs Electronics, wchodzące w skład Grupy Reunert. Firma ta jest znana na rynku globalnym jako producent zapalników elektronicznych z ponad 60-letnim doświadczeniem. Fuchs Electronics wnosi do biznesu podstawową technologię oraz bogate doświadczenie w zakresie rozwoju i produkcji nowoczesnych zapalników. Z kolei udział Grupy CSG to głęboka wiedza specjalistyczna w zakresie regulacji, licencjonowania i eksportu, a także dostęp do infrastruktury, zakładów przemysłowych oraz produkcja wybranych komponentów.

Wojciech Grzonka podkreślił również znaczenie partnerskiej kooperacji:

„Grupa CSG odpowiada na zapotrzebowanie klientów oraz rynku, a także potwierdza wysoką zdolność do partnerskiej kooperacji technologicznej i biznesowej. Tworzenie spółek joint venture, transfer technologii i wiedzy oraz wykorzystywanie naszych zdolności przemysłowych do produkcji w oparciu o know-how partnera należą do podstawowych form działalności Grupy CSG. Nasze doświadczenie w tym zakresie liczone jest już w dekadach. W ten sposób rozwijamy własne zdolności i wzmacniamy niezależność łańcucha dostaw, ale jednocześnie wspieramy konkurencyjność naszych partnerów”.

Wzmacnianie europejskiej autonomii obronnej: Jak Fuchs Electronics Europe wpłynie na rynek?

Utworzenie Fuchs Electronics Europe ma na celu nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb rynkowych, ale także strategiczne wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego. Trevor Raman, prezes obszaru biznesowego Applied Electronics Segment w firmie Reunert, zaznaczył:

„Połączenie naszej technologicznej wiedzy ze zdolności przemysłowymi CSG tworzy silną europejską bazę przemysłową w zakresie elektronicznych zapalników artyleryjskich zgodnych z obowiązującymi wymaganiami kwalifikacyjnymi NATO. Inwestycja w firmę Fuchs Electronics Europe umożliwi nam skuteczniejsze reagowanie na rosnący popyt na nowoczesną amunicję artyleryjską i przyczyni się do wzmocnienia zdolności europejskiego przemysłu zbrojeniowego”.