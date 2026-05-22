Prezydenci krajów bałtyckich apelują do NATO. Wzywają do wzmocnienia obrony powietrznej

Prezydenci państw bałtyckich pilnie apelują do NATO o wzmocnienie obrony powietrznej, reagując na eskalację zagrożeń i agresywną dezinformację.

Domagają się przekształcenia misji Air Policing w pełnoprawną obronę, po serii incydentów z dronami, które ujawniły krytyczne luki w regionie.

Eskalacja zagrożenia dronami i dezinformacją

Wspólna deklaracja przywódców bałtyckich stanowi wyraźny sygnał, że dotychczasowa forma misji NATO Air Policing jest niewystarczająca w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa. Prezydenci podkreślają, że przekształcenie jej w „misję obrony powietrznej” jest niezbędne do zapewnienia realnego bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Wzrost aktywności dronów, często powiązany z działaniami wojennymi na Ukrainie, oraz towarzysząca im rosyjska kampania dezinformacyjna, stanowią poważne wyzwanie.

Przywódcy kategorycznie potępili retorykę Moskwy prowadzoną przeciwko Litwie, Łotwie i Estonii, jednocześnie stanowczo dementując wszelkie insynuacje. „Jako odpowiedzialni sojusznicy NATO, państwa bałtyckie nigdy nie pozwoliły innym państwom na wykorzystanie swoich terytoriów i przestrzeni powietrznej do ataków dronów na cele w Rosji” - oświadczyli w deklaracji. Podkreślili również konieczność dalszej współpracy oraz terminowej realizacji strategicznych projektów, takich jak Bałtycka Linia Obrony oraz flagowa inicjatywa UE Straż Wschodniej Flanki, które mają na celu kompleksowe wzmocnienie wschodniej granicy Europy.

Niepokojące incydenty: zestrzelenie i poważne konsekwencje

Oświadczenie prezydentów bałtyckich zbiega się z serią niepokojących zdarzeń, które unaoczniły luki w obecnym systemie obrony powietrznej. W ostatnich dniach, podczas ukraińskich kontrataków na cele w Rosji z użyciem dronów, bezzałogowce te wielokrotnie wtargnęły w przestrzenie powietrzne Litwy, Łotwy i Estonii. Mimo że były to drony ukraińskie, ich niekontrolowane przeloty wywołały uzasadnione obawy. Punktem kulminacyjnym był wtorkowy incydent w Estonii, gdzie dron, który naruszył przestrzeń powietrzną, został zestrzelony przez myśliwiec NATO należący do rumuńskich sił powietrznych.

Był to pierwszy taki przypadek przechwycenia bezzałogowca przez myśliwce patrolujące obszar krajów bałtyckich, co świadczy o rosnącym napięciu i potrzebie zdecydowanych działań. Wcześniej w Estonii inny dron, który wleciał od strony Rosji, uszkodził komin przygranicznej elektrowni, co doprowadziło do znaczących strat. Na Łotwie natomiast, bezzałogowiec uderzył w pusty zbiornik paliwa w magazynie ropy, co miało poważne konsekwencje polityczne – poprzedziło dymisję ministra obrony Andrisa Sprudsa, a następnie premier Eviki Silny. Te wydarzenia, wraz z regularnie ogłaszanymi alertami dla ludności o zagrożeniu, pokazują, że region bałtycki jest w stanie podwyższonej gotowości.

Wzmacnianie wschodniej flanki i odpowiedź na retorykę Moskwy

Wspólna deklaracja prezydentów Alara Karisa, Edgars Rinkeviczsa i Gitanasa Nausedy nie tylko wskazuje na problem, ale również proponuje konkretne rozwiązania w kontekście długoterminowego bezpieczeństwa. Podkreślenie wagi Bałtyckiej Linii Obrony i inicjatywy Straż Wschodniej Flanki świadczy o determinacji państw bałtyckich do samodzielnego wzmacniania swoich granic, jednocześnie oczekując solidarności i wsparcia od sojuszników z NATO.

Zwiększenie obecności wojskowej Sojuszu w regionie, a także dostarczenie zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, jest postrzegane jako klucz do odstraszania potencjalnego agresora. Prezydenci stanowczo odrzucają wszelkie próby manipulacji informacją ze strony Moskwy, która poprzez kampanie dezinformacyjne dąży do podważenia zaufania i stabilności w regionie. Ich stanowisko jest jasne: wschodnia flanka NATO musi być nie tylko monitorowana, ale aktywnie i skutecznie broniona przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno tymi konwencjonalnymi, jak i hybrydowymi.