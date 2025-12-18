Bałtycka Linia Obrony powstaje. Estonia buduje bunkry na granicy z Rosją

Według informacji podanych przez radio ERR, wojska inżynieryjne rozpoczęły prace nad wzniesieniem pierwszych pięciu bunkrów. Te podziemne konstrukcje zostały zaprojektowane, aby chronić żołnierzy przed bezpośrednimi trafieniami amunicją artyleryjską kalibru 152 mm, używaną przez wojska rosyjskie, a także częściowo przed możliwym atakiem dronów. W ciągu najbliższych miesięcy ma powstać dwadzieścia kolejnych obiektów.

Estonia ma nadzieję wybudować 28 bunkrów na granicy do końca 2025 roku, powiedział Krismar Rosin, urzędnik Estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych – głównej agencji zamówień publicznych dla ministerstwa obrony kraju – w artykule opublikowanym dla portalu Defense News. Pierwsze bunkry zostaną zlokalizowane na południowo-wschodniej granicy Estonii.

Harmonogram i wyzwania

Zgodnie z obecnym harmonogramem, wszystkie z planowanych około 600 bunkrów w ramach Bałtyckiej Linii Obrony mają zostać ukończone do końca 2027 roku. Równocześnie, w połowie bieżącego roku, rozpoczęto przekopywanie rowów przeciwpancernych. Pierwotnie zakładano, że większość bunkrów powstanie do końca 2026 roku, jednak pojawiły się pewne problemy administracyjne. Główną przyczyną opóźnień jest wykup gruntów od właścicieli terenów, przez które przebiega ufortyfikowana linia.

Bałtycka Linia Obrony i jej znaczenie

Projekt Bałtyckiej Linii Obrony został uzgodniony na początku 2024 roku przez ministrów obrony państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii – podczas spotkania w Rydze. Celem tego wspólnego przedsięwzięcia jest wzmocnienie flanki wschodniej NATO, a konkretnie ochrona przed potencjalnym wtargnięciem wojsk ze strony Rosji i Białorusi. Linia bałtycka ma być również połączona z polską inicjatywą „Tarcza Wschód”, tworząc spójny system obronny w regionie.

Poszczególne odcinki Bałtyckiej Linii Obrony są finansowane indywidualnie przez każdy kraj i będą obejmować różne rodzaje umocnień, takie jak fortyfikacje typu „zęby smoka”. Zęby smoka to betonowe bloki służące do zatrzymania natarcia czołgów i uniemożliwienia zmechanizowanej piechocie zdobycia terytorium. Ten typ fortyfikacji przeciwpancernych jest obecny na Ukrainie.

Łotwa poinformowała, że ​​rozpoczęła wzmacnianie swojej wschodniej granicy w marcu 2024 roku i wyda na ten cel łącznie 303 miliony euro (355,7 miliona dolarów) w ciągu pięciu lat. Ministerstwo Obrony Litwy poinformowało w sierpniu, że zbuduje wieloetapową obronę w promieniu do 50 kilometrów (około 30 mil) od linii granicy, wykorzystując łatwe do zniszczenia mosty i rowy. Przywódcy trzech państw bałtyckich rozważają likwidację linii kolejowych łączących te kraje z Rosją i Białorusią, informował w grudniu regionalny portal Delfi.