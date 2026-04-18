CSG z gigantycznym kontraktem na amunicję. Blisko 300 mln euro za amunicję dla europejskiego klienta

Globalna grupa przemysłowo-technologiczna CSG podpisała kontrakt na dostawy amunicji wielkokalibrowej dla europejskiego klienta o wartości blisko 300 mln euro.

Jest to kolejne zamówienie, które potwierdza silną pozycję CSG na europejskim rynku amunicji i zdolność Grupy do szybkiego odpowiadania na rosnące zapotrzebowanie.

CSG systematycznie inwestuje w modernizację zakładów i rozwój technologiczny, co umacnia jej pozycję jako lidera w zakresie amunicji wielkokalibrowej w Europie.

Grupa odnotowała również sukcesy w innych segmentach, m.in. podpisując kontrakty na dostawy systemów obrony powietrznej do Azji Południowo-Wschodniej o wartości 2,5 mld dolarów.

Grupa CSG odgrywa kluczową rolę jako jeden z wiodących europejskich producentów i dostawców amunicji wielkokalibrowej. Za ten sukces w dużej mierze odpowiada należąca do CSG spółka MSM Group, która zrzesza czołowe przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w różnych krajach Europy. MSM Group jest również odpowiedzialna za zapewnienie, że produkowana amunicja spełnia standardy NATO, co jest kluczowe w kontekście międzynarodowej współpracy obronnej.

W ostatnich latach Grupa CSG konsekwentnie inwestowała w modernizację swoich zakładów przemysłowych, zwiększanie mocy produkcyjnych oraz rozwój technologiczny. Te działania są częścią szerszej strategii mającej na celu wzmocnienie integracji wertykalnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Dzięki temu CSG ma lepszą kontrolę nad kluczowymi procesami produkcyjnymi, co pozwala jej na szybkie i efektywne reagowanie na rosnące zapotrzebowanie klientów. W efekcie, CSG wnosi istotny wkład w zwiększanie zdolności obronnych Europy.

Jak podkreśla Jan Marinov, prezes CSG Defence Systems:

„Ten kontrakt to kolejny dowód na to, że nasi partnerzy mają zaufanie do jakości i niezawodności produktów CSG. Systematycznie wzmacniamy nasze zdolności produkcyjno-rozwojowe i technologiczne, ze zwiększaniem integracji wertykalnej naszych procesów produkcyjnych włącznie. Dzięki temu możemy efektywnie odpowiadać na potrzeby naszych klientów z Europy i całego świata, umożliwiając im pewne stawienie czoła wyzwaniom dla bezpieczeństwa, z którymi się mierzą”.

Strategia rozwoju i globalne ambicje CSG

Nowy kontrakt na dostawy amunicji dla europejskiego odbiorcy jest kontynuacją serii sukcesów biznesowych, które CSG osiągnęła w ostatnim czasie. Wcześniej w tym roku, za pośrednictwem spółki Excalibur International, Grupa CSG podpisała kontrakt na dostawę dziesiątek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej oraz amunicji moździerzowej dla sił zbrojnych zachodnioeuropejskiego państwa należącego do NATO. Całkowita wartość tego zamówienia wynosiła kilkaset milionów euro, co świadczy o rosnącym znaczeniu CSG w globalnym przemyśle zbrojeniowym.

Z uwagi na wrażliwy charakter projektu, Grupa CSG nie ujawnia szczegółów kontraktu, w tym informacji na temat odbiorcy amunicji oraz zakresu dostaw objętych umową. Taka polityka jest standardem w branży zbrojeniowej, gdzie bezpieczeństwo i poufność są priorytetem.

Strategia rozwoju CSG zakłada nie tylko zwiększanie zdolności produkcyjnych, ale także wzmocnienie integracji wertykalnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Dzięki temu CSG może zapewnić swoim klientom niezawodne i terminowe dostawy, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się środowisku geopolitycznym.

Ekspansja poza Europę: 2,5 mld dolarów za systemy obrony powietrznej

CSG kontynuuje wzmacnianie swojej pozycji nie tylko w segmencie amunicji, ale także w innych obszarach przemysłu zbrojeniowego. Zaledwie kilka dni temu Grupa ogłosiła jeden z największych sukcesów biznesowych w swojej historii, związany ze sprzedażą poza Europę. CSG zdobyła kontrakty na dostawy systemów obrony powietrznej o łącznej wartości 2,5 mld dolarów. Odbiorcą jest klient z Azji Południowo-Wschodniej. Ten ambitny projekt obejmuje również kompleksowy pakiet usług, w tym szkolenie personelu, wsparcie logistyczne, dostawy części zamiennych, a także wsparcie w utworzeniu niezbędnej infrastruktury.

Ten nowy kontrakt znacząco zwiększa zdolność Grupy CSG do dostarczania kompleksowych, technologicznie zaawansowanych rozwiązań na skalę globalną. Jego podpisanie nastąpiło po debiucie CSG na giełdzie Euronext Amsterdam, który miał miejsce wcześniej w bieżącym roku.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG