Europejskie firmy zbrojeniowe, Rheinmetall i Destinus, zwiększają produkcję pocisków manewrujących, by wspierać Ukrainę i wzmocnić europejską obronność.

Niemiecki Quantum Systems rozpoczyna masową produkcję 10 tysięcy dronów dla Ukrainy, co podkreśla rosnącą współpracę obronną.

Niemcy, kluczowy sojusznik, zwiększają wsparcie militarne i cywilne dla Ukrainy, ale nadal odmawiają przekazania pocisków Taurus.

Rozwój produkcji pocisków manewrujących

Rheinmetall i Destinus, firma z siedzibą w Holandii, zawarły porozumienie o utworzeniu spółki joint venture. Jej głównym celem będzie rozszerzenie produkcji pocisków manewrujących i systemów rakietowych, przeznaczonych zarówno dla Europy, jak i na potrzeby obronne Ukrainy. Utworzenie spółki planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Partnerzy zamierzają wspólnie wytwarzać m.in. pociski manewrujące Ruta, które są już wykorzystywane przez Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Agencja dpa oceniła, że inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia europejskich zdolności produkcyjnych w sektorze zbrojeniowym, szczególnie po okresach niepewności związanych z dostawami uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych.

Armin Papperger, szef Rheinmetallu, podkreślił, że „Europa musi rozbudować swoją bazę przemysłową dla nowoczesnych systemów obronnych”, a projekt realizowany wspólnie z Destinusem jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Destinus specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji systemów pocisków manewrujących oraz silników turboodrzutowych, a obecnie w ramach europejskiego programu produkcji seryjnej wytwarza ponad 2 tysiące systemów pocisków manewrujących rocznie.

Produkcja dronów dla Ukrainy

Równolegle do działań w sektorze pocisków, niemiecki producent dronów Quantum Systems zintensyfikował współpracę z Ukrainą. Firma ogłosiła utworzenie nowej spółki joint venture w ramach inicjatywy „Build with Ukraine”. W efekcie tego projektu, w Niemczech ruszyła produkcja 10 tysięcy wielozadaniowych dronów czterowirnikowych przeznaczonych dla ukraińskich sił zbrojnych.

Agencja dpa przypomniała, że przedstawiciele niemieckiego rządu podczas niedawnych wizyt w Ukrainie zapowiadali rozszerzenie współpracy z ukraińskimi firmami zbrojeniowymi. Berlin liczy na to, że taka kooperacja przyniesie korzyści również Bundeswehrze, wzmacniając zdolności obronne obu państw.

Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niemieckie wsparcie dla Ukrainy

Rząd kanclerza Friedricha Merza jest jednym z kluczowych politycznych i wojskowych sojuszników Kijowa. Pomimo tego, Niemcy nadal nie podjęły decyzji o przekazaniu Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus.

Według danych rządu w Berlinie, od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, Niemcy przekazały Ukrainie pomoc cywilną o wartości co najmniej 39 miliardów euro oraz wsparcie wojskowe warte około 55 miliardów euro. W budżecie na 2026 rok zapisano na ten cel kolejne 11,5 miliarda euro, co świadczy o kontynuacji zaangażowania Niemiec w pomoc dla Ukrainy.