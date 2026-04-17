Polska kluczowym hubem szkoleniowym dla Ukrainy. Trwają kolejne kursy

Polska stała się kluczowym centrum szkoleniowym dla ukraińskich żołnierzy w ramach misji UE EUMAM.

Na poligonach trwają intensywne zajęcia strzeleckie i taktyczne, oparte na doświadczeniach z wojny w Ukrainie.

Program szkolenia jest stale dostosowywany, aby jak najlepiej przygotować ukraińskie siły zbrojne.

Ukraińscy żołnierze na polskich poligonach

Na polskich poligonach trwa kolejna tura szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach misji EUMAM Ukraine. Za przygotowanie i koordynację zajęć odpowiada Combined Arms Training Command (CAT-C) w Żaganiu, działające pod auspicjami 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, a program ćwiczeń jest stale dostosowywany do doświadczeń wyniesionych z wojny w Ukrainie.

Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia indywidualne, jak i działania na poziomie pododdziałów. W praktyce oznacza to intensywne ćwiczenia strzeleckie, taktyczne, z zakresu współdziałania w terenie oraz reagowania na zagrożenia, które odzwierciedlają współczesne pole walki. Ważne jest to, że ukraińskie doświadczenia z frontu wracają do instruktorów i wpływają na kolejne edycje programu.

🇵🇱🤝🇺🇦 Polska pozostaje kluczowym hubem szkoleniowym wspierającym Siły Zbrojne Ukrainy. Na polskich poligonach kolejna grupa żołnierzy szkoli się pod okiem międzynarodowych instruktorów z Combined Arms Training Command (CAT-C).W ramach misji UE EUMAM, koordynowanej przez 11… pic.twitter.com/waOffxQQkT— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) April 17, 2026

Misja EUMAM Ukraine

EUMAM Ukraine (European Union Military Assistance Mission Ukraine) została uruchomiona w 2022 roku jako unijna misja pomocy wojskowej dla Ukrainy, a jej głównym celem jest zwiększenie zdolności ukraińskich sił zbrojnych poprzez szkolenie indywidualne, zbiorowe i specjalistyczne. Misja działa na terytorium państw członkowskich UE i koordynuje wysiłek szkoleniowy wielu krajów. Łącznie uczestniczą w niej 24 państwa europejskie. Według danych przytaczanych w materiałach z 2026 roku w ramach EUMAM wyszkolono już ponad 87 tys. ukraińskich żołnierzy.

Jak informuje Wojsko Polskie, szkolenia w naszym kraju są realizowane od jesieni 2022 roku, a ich jego koordynację odpowiada dowództwo unijnej misji szkoleniowej Combined Arms Training Command (CAT-C). Według danych z listopada 2025 roku dotychczas szkolenie zrealizowano w blisko 300 modułach szkoleniowych, w których przeszkolono ponad 22 tys. żołnierzy ukraińskich. "Od początku misji zarówno programy szkolenia, jak i same metody ewoluowały i wielokrotnie były zmieniane. Wpływ na to miały przede wszystkim doświadczenia z wojny w Ukrainie, jak i Lesson Learn (LL) wnioski, wyciągane po realizacji każdego modułu szkoleniowego" - przekazała pod koniec 2025 roku w komunikacie 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. "Dyrektywy szkoleniowe są opracowywane na podstawie doświadczeń strony ukraińskiej i wspólnie opracowywane przez Sztab Generalny Ukrainy, a także Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U), a obecnie NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU)" - dodano.