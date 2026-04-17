Navantia i TKMS łączą siły. Niemieckie okręty podwodne w hiszpańskich dokach?

Porozumienie Navantia–TKMS: ramy i intencje

Memorandum of Understanding (MoU) podpisane - 15 kwietnia 2026 roku - przez TKMS i Navantię zakłada opracowanie "mapy drogowej" współpracy w zakresie budowy okrętów dla marynarek państw europejskich, sojuszniczych wobec NATO i odbiorców spoza Sojuszu. MoU pozostaje dokumentem niewiążącym prawnie i opisuje jedynie ogólne warunki przyszłej współpracy między dużymi podmiotami publicznymi lub komercyjnymi, bez możliwości egzekwowania tych intencji na drodze sądowej. Z oficjalnych komunikatów wynika, że jednym z kluczowych kierunków ma być możliwość budowy okrętów podwodnych TKMS w stoczniach Navantii, z wykorzystaniem hiszpańskich zasobów produkcyjnych i łańcuchów dostaw.

Strony podkreślają wprost chęć "wykorzystania synergii" i występowania jako "silny europejski partner" w przetargach na nowe jednostki, co sugeruje, że zamiarem jest budowa trwałego formatu kooperacji, a nie jedynie pojedyncza kampania ofertowa. Układ ma charakter ramowy i nie przesądza konkretnych zamówień, ale tworzy podstawę polityczną i biznesową do wspólnego oferowania okrętów podwodnych oraz innych jednostek tam, gdzie czynnikiem decydującym staje się zarówno jakość konstrukcji, jak i zdolność do terminowej realizacji przy rosnącym obciążeniu stoczni.

Komentarze w mediach branżowych i społecznościowych, w tym określenia mówiące o "sensacji" oraz tezy, że Navantia "oddaje pola" TKMS w segmencie okrętów podwodnych, zwracają uwagę na zmianę roli hiszpańskiej spółki – z projektanta własnych jednostek ku partnerowi produkcyjnemu dla niemieckich konstrukcji. Analiza treści memorandum i wypowiedzi przedstawicieli obu firm wskazuje jednak raczej na próbę zarządzania ryzykiem i przepustowością europejskiego przemysłu niż prosty "zwrot" w stronę rezygnacji z własnych projek­tów podwodnych Navantii.

Okręty podwodne, przepustowość stoczni i model produkcji rozproszonej

Rynek okrętów podwodnych w Europie pozostaje silnie nasycony – równolegle rosną zamówienia państw skandynawskich, śródziemnomorskich i środkowoeuropejskich, co obciąża linie montażowe w wyspecjalizowanych stoczniach Niemiec i Szwecji. Szwedzki Saab już wcześniej sygnalizował konieczność rozbudowy mocy produkcyjnych i równoległej budowy sekcji okrętów typu A26 w więcej niż jednej lokalizacji, aby zmieścić się w harmonogramach kontraktów, w tym dla Polski.

Na tym tle porozumienie TKMS–Navantia można traktować jako instrument zmniejszania wąskich gardeł – przeniesienie części produkcji do hiszpańskich stoczni pozwoliłoby przyspieszyć terminy dostaw, rozłożyć ryzyka łańcucha dostaw między kilka państw i zwiększyć odporność programów na lokalne opóźnienia. Dla TKMS to sposób na skalowanie portfela projektów bez konieczności kosztownej rozbudowy infrastruktury w kraju, dla Navantii – możliwość utrzymania i rozwijania kompetencji w segmencie okrętów podwodnych, nawet wtedy gdy rola wiodącego projektanta pozostaje po stronie niemieckiej.

Dotychczasowe doświadczenia Navantii z własnymi programami OP, w tym z serią typu S-80, pokazały, że rozwój nowej generacji jednostek podwodnych jest obarczony wysokim ryzykiem technicznym i harmonogramowym. Włączenie się w model, w którym hiszpańska stocznia buduje okręty według dojrzałych projektów TKMS, może być więc postrzegane jako pragmatyczna próba zbalansowania ambicji projektowych z potrzebą stabilnego portfela zleceń oraz wykorzystania rosnącego popytu na okręty podwodne w NATO.

Navantia jako "przemysłowy mnożnik" zdolności NATO

Działania Navantii nie ograniczają się do współpracy z TKMS. Równolegle spółka rozwija obecność w Zjednoczonym Królestwie poprzez Navantia UK i głęboką współpracę z grupą Harland and Wolff, której zakłady w Belfaście i Appledore mają zostać przekształcone w nowoczesne zaplecze budowy i serwisowania jednostek dla Royal Navy. Według brytyjskich analiz branżowych w infrastrukturę tych stoczni ma trafić około 115 mln funtów, z czego ok. 90 mln w samym Belfaście, obejmując nowe linie obróbki stali i modernizację hal budowy okrętów.

Takie inwestycje, połączone z planowanymi kontraktami na jednostki wsparcia i serwis, mają ugruntować pozycję Navantii jako jednego z głównych wykonawców okrętowych w NATO – obok dotychczasowych liderów brytyjskich i włoskich – i jednocześnie otworzyć brytyjskie stocznie na projekty współfinansowane lub współorganizowane z innymi państwami sojuszniczymi. W zestawieniu z memorandum TKMS–Navantia rysuje się model, w którym hiszpański koncern staje się platformą integrującą rozproszone kompetencje i moce stoczniowe na terenie kilku podmiotów, co zwiększa odporność europejskich programów okrętowych na przeciążenie pojedynczych zakładów.

Z punktu widzenia NATO i państw średnich oznacza to kolejny krok w stronę "wspólnych kadłubów" – konfiguracji, w których projekty okrętów podwodnych, systemy walki i integracja są dzielone pomiędzy kilku partnerów, a zamawiający zyskują dostęp do bardziej elastycznych modeli udziału przemysłowego. Jednocześnie rośnie znaczenie zarządzania łańcuchem dostaw i koordynacji kalendarza modernizacji flot, ponieważ opóźnienia po stronie jednego z głównych wykonawców mogą oddziaływać na szerszy ekosystem, obejmujący programy zarówno na Atlantyku, jak i na Morzu Śródziemnym czy Bałtyku.Źródło: komunikat prasowy Navantia