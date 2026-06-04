We wtorek, 2 czerwca br. w zakładach Saaba w Linköping w Szwecji odbyła się uroczysta prezentacja pierwszego samolotu Gripen F przeznaczonego dla brazylijskich sił powietrznych. Jak podaje Saab, nowa konstrukcja jest dwumiejscową odmianą rodziny Gripen E, opracowaną z myślą o połączeniu szkolenia pilotów ze zdolnościami bojowymi.

"Gripen F to dwumiejscowy wariant z rodziny Gripen E, opracowany z myślą o spełnieniu wymagań szkoleniowych i operacyjnych współczesnych sił powietrznych poprzez połączenie możliwości szkolenia i zdolności bojowych na jednej platformie" - podkreślił Saab w komunikacie.

Brazylia współtwórcą programu i beneficjentem transferu technologii

Brazylia, jako pierwszy użytkownik tej wersji, uczestniczyła w jej współtworzeniu. W ramach szerokiego programu transferu technologii przeszkolono setki brazylijskich inżynierów i techników, wzmacniając kompetencje krajowego przemysłu lotniczego w zakresie projektowania oraz rozwoju zaawansowanych systemów.

"Prezentacja Gripena F jest wspólnym osiągnięciem Saaba, brazylijskiego przemysłu i brazylijskich sił powietrznych, odzwierciedlającym głębokie zaufanie, które budowaliśmy przez wiele lat. Wspólne opracowanie tego samolotu pokazuje dojrzałość tej współpracy" - powiedział Lars Tossman, szef obszaru biznesowego Aeronautics w Saabie.

Szkolenie i zdolności bojowe na jednej platformie

Gripen F zachowuje możliwości bojowe i wyposażenie znane z jednomiejscowego Gripena E. Samolot otrzymał jednak niezależne drugie stanowisko pilota. Takie rozwiązanie pozwala prowadzić szkolenie w warunkach zbliżonych do realnych misji bojowych. Według producenta skraca ono również proces przygotowania pilotów i jednocześnie zwiększa efektywność działań operacyjnych dzięki lepszemu podziałowi zadań między członków załogi.

Przed przekazaniem samolotu Brazylii maszyna trafi do centrum prób w locie Saaba w Szwecji, gdzie rozpocznie serię testów. Warto również przypomnieć, że kontrakt podpisany przez rząd Brazylii w 2014 r. obejmuje opracowanie i produkcję 36 myśliwców - 28 jednomiejscowych Gripenów E oraz ośmiu dwumiejscowych Gripenów F. Dostawy rozpoczęły się w 2020 r., a do tej pory przekazano 11 samolotów. Saab pozyskał również zamówienia na Gripeny F od Tajlandii i Kolumbii.