Wojsko Polskie chce „łowców dronów”. Nowy nabór MON z konkretnymi wymaganiami

Wojsko Polskie rozpoczyna nabór na innowacyjne "łowców dronów", które mają autonomicznie zwalczać bezzałogowce przeciwnika.

Poszukiwane platformy muszą spełniać rygorystyczne wymagania techniczne, od prędkości 150 km/h po błyskawiczny czas uruchomienia.

Do kiedy producenci mają czas na zgłoszenia i jakie kluczowe warunki muszą spełnić, aby dostarczyć zaawansowane systemy obronne.

Czym charakteryzują się poszukiwane bezzałogowe platformy?

Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, działający w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), opublikował ogłoszenie dotyczące naboru wniosków od producentów. Poszukiwana platforma bezzałogowa, potocznie nazywana dronem, ma służyć przede wszystkim do efektywnego zwalczania innych bezzałogowych statków powietrznych. Chodzi zarówno o te wykorzystywane przez przeciwnika do rozpoznania i obserwacji, jak i te przeznaczone do przeprowadzania ataków z powietrza, na przykład poprzez przenoszenie ładunków wybuchowych.

Kluczowym wymogiem jest zdolność platform do autonomicznego przechwytywania celów w formule „wystrzel i zapomnij”. Oznacza to, że bezzałogowa platforma ma samodzielnie naprowadzać się na wykryty cel i skutecznie go zwalczyć, przy czym preferowane jest wykorzystanie głowicy bojowej. Systemy muszą być w pełni funkcjonalne i skuteczne zarówno w dzień, jak i w nocy, co podkreśla ich wszechstronność operacyjną. Ta zdolność do samodzielnego działania, bez ciągłego nadzoru operatora po starcie, jest fundamentalna dla zwiększenia szybkości reakcji i zmniejszenia obciążenia personelu.

Jakie wymagania techniczne muszą spełnić nowe systemy antydronowe?

Specyfikacje techniczne przedstawione przez Wojsko Polskie są bardzo szczegółowe i obejmują szereg parametrów, które muszą zostać spełnione przez zgłaszane rozwiązania. Prędkość minimalna bezzałogowej platformy została określona na co najmniej 150 km/h, co ma zapewnić możliwość dogonienia i przechwycenia szybko poruszających się celów. Zasięg lotu nie może być mniejszy niż 1,5 km, co pozwoli na operowanie na odpowiednim dystansie od chronionych obiektów lub sił własnych.

Zdolność wykrywania celów z odległości co najmniej 200 m jest kolejnym kluczowym aspektem, który umożliwi wczesne reagowanie na zagrożenia. Platforma musi być również zdolna do efektywnego lotu przy wietrze o prędkości do 12 m/s, co świadczy o wymogu odporności na trudne warunki atmosferyczne. Niezwykle ważny jest także czas uruchomienia systemu, który nie powinien trwać dłużej niż 12 sekund, co jest krytyczne w dynamicznych scenariuszach bojowych.

Maksymalna masa startowa platformy została ograniczona do 2 kg, co wskazuje na preferencje dla lekkich i mobilnych rozwiązań. System musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający przerwanie misji oraz automatyczne lądowanie w przypadku utraty celu, co zwiększa bezpieczeństwo operacji i minimalizuje ryzyko niekontrolowanego lotu. Wymagany jest również co najmniej poziom ochrony IP53, co oznacza ograniczoną ochronę przed pyłem i zabezpieczenie przed wodą padającą pod różnymi kątami. Dodatkowo, bezzałogowe platformy muszą być zdolne do działania w szerokim zakresie temperatur, od -10 do 40 stopni Celsjusza, co gwarantuje ich użyteczność w różnych strefach klimatycznych i porach roku.

Kto może zgłosić swój projekt i jakie są dalsze etapy?

Wojsko Polskie wyraźnie zaznacza, że oczekuje gotowych produktów, które są już sprawdzone i funkcjonalne, a nie jedynie prototypów czy koncepcji. Zgłaszane rozwiązania muszą być wyposażone w certyfikowane głowice zbliżeniowe, co jest wymogiem bezpieczeństwa i skuteczności. Producenci lub dostawcy, którzy zdecydują się na udział w naborze, muszą również bezpłatnie udostępnić egzemplarze przeznaczone do testów. Oprócz tego, wymagane jest zapewnienie kompleksowego szkolenia dla personelu oraz wsparcia w obsłudze sprzętu, co jest kluczowe dla szybkiego wdrożenia i efektywnego wykorzystania nowych systemów antydronowych.

Jednym z fundamentalnych warunków udziału w procesie jest posiadanie przez producenta lub dostawcę odpowiedniej koncesji na obrót i wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym. Jest to standardowa procedura w przypadku sprzętu wojskowego, mająca na celu zapewnienie, że dostawcy spełniają wszystkie wymogi prawne i bezpieczeństwa. Dodatkowo, platformy muszą być produkowane w państwach należących do Unii Europejskiej lub NATO, co ma zapewnić zgodność z sojuszniczymi standardami i polityką bezpieczeństwa. Wojsko Polskie wymaga także, aby systemy korzystały z zakresów częstotliwości radiowych dostępnych dla Sił Zbrojnych RP, co jest niezbędne dla ich integracji z istniejącymi systemami komunikacji i kontroli. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 lipca tego roku.