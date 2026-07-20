Nowy samolot został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki, oferując kompleksowe rozwiązania w jednym, zunifikowanym pakiecie. Jak informuje firma w komunikacie prasowym, ELLYON łączy w sobie zakłócanie i pokrycie pełnego spektrum częstotliwości, zaawansowane możliwości gromadzenia danych wywiadowczych, wywiad sygnałowy (SIGINT), radar dalekiego zasięgu typu SAR/GMTI, czujniki elektrooptyczne oraz szerokopasmową komunikację satelitarną (SATCOM). To połączenie sprawia, że jest to platforma „wszystko w jednym”, zdolna do wykonywania różnorodnych zadań jednocześnie.

Jak ELLYON zmienia zasady gry na polu walki?

Jedną z kluczowych zalet ELLYON jest jego zdolność do prowadzenia operacji z bezpiecznej odległości, wynoszącej setki kilometrów. Minimalizuje to narażenie samej platformy, jednocześnie umożliwiając skuteczne działanie. Samolot wykrywa, gromadzi i klasyfikuje dane wywiadowcze, równocześnie przeprowadzając działania przeciwdziałania elektronicznego, zakłócania oraz operacje ataku elektronicznego (EA) przeciwko różnorodnym systemom na polu walki. To połączenie zdolności ofensywnych i wywiadowczych w jednej maszynie jest znaczącym krokiem naprzód w technologii wojskowej.

Sercem systemu jest oparty na sztucznej inteligencji (AI) system zarządzania wielozadaniowego. Przetwarza on informacje z czujników pokładowych, generuje wnioski wywiadowcze i przekazuje je w czasie rzeczywistym za pośrednictwem łączności satelitarnej do centrów dowodzenia, naziemnych stacji kontroli oraz dodatkowych platform powietrznych. Ta szybka wymiana danych i analiza sytuacji ma kluczowe znaczenie dla podejmowania trafnych decyzji w dynamicznym środowisku bojowym.

Zaawansowana technologia w służbie wywiadu i ataku elektronicznego

ELLYON został zaprojektowany jako platforma niezależna od konkretnego typu samolotu, co oznacza, że może być zintegrowany z wieloma dużymi samolotami biznesowymi. Ta elastyczność pozwala na jego adaptację do różnych potrzeb operacyjnych i flot powietrznych. Pakiet elektroniczny (EA) samolotu umożliwia prowadzenie operacji o pełnym spektrum działania przeciwko zagrożeniom powietrznym i naziemnym, zapewniając zaawansowane możliwości zakłócania radarów i łączności w całym spektrum elektromagnetycznym.

Co więcej, ELLYON pozwala na jednoczesne wykonywanie zarówno zakłócania radarów, jak i łączności w ramach jednej misji. Ta skoordynowana zdolność operacyjna jest niezwykle ważna w walce z zaawansowanymi zagrożeniami i zintegrowanymi systemami obrony powietrznej, gdzie szybkość i kompleksowość działania są kluczowe. Samolot wyposażony jest również w zestaw środków samoobrony, obejmujący zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń, ostrzegania, środków przeciwdziałania elektronicznego oraz ochrony, co dodatkowo zwiększa jego przeżywalność na polu walki.

Boaz Levy, prezes zarządu IAI, podkreśla długą tradycję firmy w rozwijaniu zaawansowanych samolotów wywiadowczych.

„IAI od dawna przoduje w rozwoju zaawansowanych samolotów wywiadowczych, łącząc innowacje technologiczne z doświadczeniem operacyjnym. ELLYON kontynuuje tę tradycję, integrując zaawansowane gromadzenie danych wywiadowczych, atak elektroniczny oraz zarządzanie misjami oparte na sztucznej inteligencji w ramach jednej platformy, zapewniając decydującą przewagę operacyjną w zmieniającej się przestrzeni bojowej” – powiedział Boaz Levy.

Dziedzictwo IAI: Doświadczenie w innowacjach obronnych

Dror Bar, dyrektor generalny ELTA Systems i wiceprezes wykonawczy IAI, zwraca uwagę na technologiczny skok, jaki stanowi ELLYON.

„ELLYON stanowi technologiczny skok naprzód, łącząc operacje z bezpiecznej odległości z możliwością wykrywania, analizowania i kształtowania elektromagnetycznego pola walki. ELLYON skraca cykle od uzyskania danych wywiadowczych do podjęcia działań oraz zwiększa swobodę działania w najbardziej wymagających środowiskach operacyjnych” – skomentował Dror Bar.

Technologie zintegrowane w systemie ELLYON zostały sprawdzone w warunkach operacyjnych i odzwierciedlają wielodyscyplinarne możliwości IAI w dziedzinach wywiadu, ataków elektronicznych oraz rozwiązań lotniczych. Obejmują one miniaturyzację czujników, zaawansowane algorytmy oraz aplikacje oparte na sztucznej inteligencji (AI). ELLYON dołącza do rodziny samolotów wywiadowczych IAI ELTA, które zostały opracowane dla Sił Obronnych Izraela i sojuszników na całym świecie.

Film z prezentacji samolotu można obejrzeć pod tym linkiem

Na podstawie komunikatu prasowego Israel Aerospace Industries (IAI)