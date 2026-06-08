Producenci z Izraela wykluczeni na Eurosatory 2026. Francja nakłada restrykcje przed prestiżowymi targami

Paryż drastycznie ogranicza udział izraelskiego przemysłu zbrojeniowego na targach Eurosatory 2026, co wywołało natychmiastową, ostrą reakcję Tel Awiwu.

Francja zakazała prezentacji broni ofensywnej, wykluczając nawet firmy oferujące również systemy defensywne. Decyzja podjęta na najwyższym szczeblu państwowym.

Dowiedz się, które incydenty na Bliskim Wschodzie doprowadziły do tej bezprecedensowej polityki i jakie niesie ona konsekwencje dla obu stron.

Organizatorzy międzynarodowego salonu przemysłu obronnego i bezpieczeństwa Eurosatory 2026 oficjalnie potwierdzili, że Francja zakazała prezentacji izraelskiej broni ofensywnej podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Jak wyjaśnił Charles Beaudouin, prezes odpowiedzialnej za organizację targów spółki COGES Events, restrykcje mają charakter absolutny. Na paryskich stoiskach będą mogli pojawić się wyłącznie ci izraelscy wystawcy, którzy oferują systemy defensywne, takie jak systemy przeciwlotnicze i przeciwdronowe albo sprzęt ochronny. Wszelka broń o charakterze ofensywnym otrzymała czerwone światło.

Beaudouin podkreślił, że decyzja ta zapadła na najwyższym szczeblu państwowym – bezpośrednio w Radzie Obrony francuskiego rządu. Przepisy skonstruowano tak restrykcyjnie, że jeśli dana firma produkuje zarówno systemy obronne, jak i ofensywne, nie zostanie w ogóle wpuszczona na teren wystawowy. Oznacza to realnie wykluczenie większości izraelskich producentów, co spotkało się z mocną rekcją Tel Awiwu.

Ostry protest Izraela: „To haniebna decyzja”

Reakcja izraelskiego Ministerstwa Obrony była natychmiastowa i pełna oburzenia. W oficjalnym komunikacie władze w Tel Awiwie nazwały posunięcie Francuzów „decyzją haniebną, podszytą kalkulacjami politycznymi i komercyjnymi”. Strona izraelska dodała, że w obliczu tak surowych obostrzeń kraj nie będzie w stanie utworzyć swojego narodowego pawilonu ani w pełni uczestniczyć w targach. Według izraelskiego resortu obrony zachowanie Paryża wpisuje się w głęboko niepokojący wzorzec działań, jaki Francja prezentuje w ostatnich latach.

Warto przypomnieć, że targi Eurosatory, odbywające się w centrum ekspozycyjnym Paris Nord Villepinte, to jedno z najważniejszych wydarzeń branży obronnej na świecie. Odbywają się one co dwa lata, na zmianę z podobną imprezą w Londynie. Ograniczenie dostępu dla jednego z globalnych liderów technologii wojskowych to dla niego potężny cios wizerunkowy i biznesowy.

Trzeba jednocześnie powiedzieć, że Paryż jest w swojej polityce wobec izraelskich producentów konsekwentny. W poprzednich edycjach również zdarzały się ograniczenia tego typu, choć nie tak kategoryczne i ostre.

Bliskowschodni punkt zapalny w tle

Eksperci wskazują, że decyzja francuskiej Rady Obrony nie narodziła się w próżni. Stanowi ona bezpośrednią konsekwencję eskalacji działań wojennych i naruszeń prawa międzynarodowego. Paryż już od dłuższego czasu regularnie potępiał izraelskie ataki na terytorium Libanu czy Strefy Gazy.

Czara goryczy przelała się jednak w ostatnich dniach, kiedy to izraelska armia zajęła historyczny, pochodzący z epoki krzyżowców zamek Beaufort w południowym Libanie i wywiesiła nad tą strategiczną warownią swoją flagę narodową. W odpowiedzi na ten incydent Francja natychmiast zażądała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Blokada na targach Eurosatory 2026 to kolejny, tym razem dyplomatyczno-gospodarczy krok Francji, mający pokazać stanowczy sprzeciw wobec polityki rządu Benjamina Netanjahu.